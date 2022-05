Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 29 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de mayo de 2022

Aries, la vida te está poniendo pruebas duras y difíciles. Eres un guerrero, no importan los tropiezos pues tu fuerza para vencer obstáculos es aún mayor. Habrá personas que quizás te critiquen por tu forma de actuar y de ver las cosas, no hagas caso sigue adelante, toma solo que necesitas y lo demás deséchalas. Constancia y fe serán la clave de tu éxito.

Horóscopo hoy Tauro 29 de mayo de 2022

Tauro, toma la fuerza de la creatividad para impulsar cambios en tus rutinas. Las cosas no están siendo nada fáciles para ti, sigue luchando y no te dejes vencer. La disciplina te ayuda a equilibrar tu vida. A pesar de los hechos que el mundo está atravesando tratas de mantener un orden en tu vida, en tu familia y en la casa para que la cosas no se salgan de control.

Horóscopo hoy Géminis 29 de mayo de 2022

Géminis, alegrías y celebraciones en este día con respecto al trabajo. Descubres que alguien te está mintiendo. Eres muy importante para una persona que confía ciegamente en ti, no le defraudes. Las relaciones de pareja puedes sumergirse en una profunda crisis. Vas a tener una relación con alguien que su mente está enfocada en otra persona, ten cuidado.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de mayo de 2022

Cáncer, te sentirás afligido por todo lo que te está pasando. Tienes la capacidad de mostrar tu mejor cara y eso te ayudará a sobreponerte y vivir mejor en tiempos difíciles. Levanta esos ánimos, todo pasa por algo, disfruta de la vida. Sentirás la necesidad de hacer cambios en tu vida y evaluaras distintas posibilidades. Tomaras la decisión más conveniente.

Horóscopo hoy Leo 29 de mayo de 2022

Leo, se vienen grandes cambios en tu vida a nivel emocional y laboral. No te aflijas porque este día estarás más sensible que nunca, hazle caso a tu ser interior y sigue adelante. Estarás en silencio pensando en tus cosas y de todo lo vivido y aprendido. La experiencia te ayudara a tomar el mejor camino. Recuerda que no estás solo siempre habrá alguien.

Horóscopo hoy Virgo 29 de mayo de 2022

Virgo, mantente optimista, el pesimismo te ha afectado en varios ámbitos de tu vida. Un dinero que llega a tus manos solventará tus necesidades. En la soledad también aprendemos a amar, aprovecha este tiempo para enamorarte de ti y ofrecerte lo mejor. Se concretan lazos con la llegada de una bendición. Vas a pensar bien las cosas antes de tomar una decisión.

Horóscopo hoy Libra 29 de mayo de 2022

Libra, tendrás que decidir qué camino tomar en lo laboral, una propuesta de trabajo te quitará el sueño. Concéntrate bien y decide lo mejor. Valoras mucho a la familia así estén lejos de trataran de estar más unidos que nunca a través de una llamada, un video o un mensaje. Te preocupará una persona en especial y tratarás de ayudarlo así sea a la distancia.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de mayo de 2022

Escorpio, la vida te da otra oportunidad. Toma un tiempo de soledad para pensar en tus planes a futuro. La vida te da la oportunidad de ser feliz con personas maravillosas, aprovéchalas. Eviten los sarcasmos, en una relación deben cuidarse, no herirse. Problemas en el hogar que necesitan de tu atención. Nunca es tarde para cambiar y mejorar, todo en su momento.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de mayo de 2022

Sagitario, el sol sale para ti y para los tuyos solo ten fe. Estás teniendo mucho sueño durante el día y esto se debe a que estas muy cargado y preocupado, realiza una meditación con música con sonidos de la naturaleza, te ayudara a equilibrarte y verás que en pocos días te sentirás mejor y con buen ánimo. Recibes noticias que alegraran tu corazón.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de mayo de 2022

Capricornio, sacas de tu vida a personas que no hacen bien su trabajo. Es tiempo de introspección, toma todo lo negativo como enseñanzas. Compartirás momentos inolvidables con personas que no veías de hace mucho tiempo. Cuidado con lo que firmes que pueda ser usado en tu contra. Tienes pendiente un viaje por carretera. Cuida tu salud sobre todo la garganta.

Horóscopo hoy Acuario 29 de mayo de 2022

Acuario, eres optimista, la alegría en forma humana. Tu brillo natural hará que logres tus sueños. Aunque este todo nublado siempre encontraras una manera de ser feliz. Los que te conocen querrán conversar contigo, tus palabras alegrarán su día. Te sorprenderás porque gente que no conoces querrán tener tu amistad a través del mundo virtual. Brilla.

Horóscopo hoy Piscis 29 de mayo de 2022

Piscis, vienes arrastrando karmas del pasado, debes buscar la forma de limpiarte. Cuidado se cerrará una puerta en lo laboral por malas decisiones, piensa antes de actuar. Ten cuidado con las palabras que usas para expresar tus sentimientos, estas pueden ser malinterpretadas y alguien podría salir lastimado. Te reunirás con tu pareja para arreglar las cosas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 23 al 29 de mayo con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 23 al 29 de mayo con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO