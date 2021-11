Sepa aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 3 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 3 de noviembre de 2021

Aries, un nuevo ambiente de trabajo te será favorable y podrás concentrarte mejor, empieza tu por hacer los cambios positivos. Atreverse a desarrollar, innovar y comenzar nuevos proyectos. Sabes lo corta que es la vida, por eso cada día disfrutas de ella y de las personas que quieres. Querrás estar solo para pensar mejor las cosas.

Horóscopo hoy Tauro 3 de noviembre de 2021

Tauro, controla tu carácter y no seas tan impulsivo. Los ángeles cuidan de ti, sobre todo en este día que no te sientes bien. Los demás darán buena respuesta a sus ideas, confía en ti mismo. Un amigo te brindará apoyo en el momento justo. Un pasatiempo ideal será ver fotos antiguas que te traigan recuerdos hermosos. Molestia visual.

Horóscopo hoy Géminis 3 de noviembre de 2021

Géminis, algunos momentos complicados, pero el sol sale por el horizonte. No te sientas culpable de algo que no tienes nada que ver. Estarás Luchando por una causa que crees justa. Debes hacerte un chequeo médico ya que últimamente no te ha sentido muy bien. No te preocupes tanto por todo y por todos. Viaje por negocio.

Horóscopo hoy Cáncer 3 de noviembre de 2021

Cáncer, evita distracciones, ya que podrás perder algo de valor. A veces te sientes triste porque piensas que estás detenido en la vida, avanza y se feliz. Hazle caso a lo que sientes, déjate llevar. Si algo no está saliendo bien, ejerce cambios. Cuida la atención de los niños. Evalúa si realmente vale la pena escuchar a esa persona.

Horóscopo hoy Leo 3 de noviembre de 2021

Leo, recibes un mensaje o una información que te librará de un problema. Tienes la posibilidad de estar bien, todo depende de lo que decidas. No tomes la actitud de que es lo que tú digas y punto, recuerda que debes escuchar a los demás. Te sentirás detenido en la vida, ordénate y comienza de nuevo. Cuida lo que dices

Horóscopo hoy Virgo 3 de noviembre de 2021

Virgo, buenas facultades analíticas para hacer una investigación en tu trabajo y será reconocido. Enfócate en lo que haces para que te salga bien, no te distraigas. Algo con una herencia y bienestar familiar. No ofrezcas algo que no vas a cumplir, sobre todo si tienes hijos pequeños. No hagas caso a chismes, no los escuches.

Horóscopo hoy Libra 3 de noviembre de 2021

Libra, debes hablar de lo que quieres y necesitas, y de lo que estás dispuesto a dar y modificar por tu familia. El trabajo será tu prioridad. Todo tiene su justo momento. Le darás valor a una persona que amas. Sentirás una tristeza por alguien que se aleja de ti, tómalo con calma. Familiar que te da la espalda. Necesidad de sentirte amado.

Horóscopo hoy Escorpio 3 de noviembre de 2021

Escorpio, tienes muchas cosas importantes que hacer y que dependen el cien por cien de ti. Asumes nuevos compromisos de trabajo. Si tienes pareja, tendrás muchas alegrías ya que se acercan fechas importantes para ti. Sé más humilde, confórmate con lo que hay y no te quejes por lo que no encuentras. Viaje a tierras caliente.

Horóscopo hoy Sagitario 3 de noviembre de 2021

Sagitario, no te gusta la injusticia, verás cómo se hace justicia delante de ti, es la ley de karma. Alerta en tu vida, una situación se podría salir de control. Cuidado porque serás objeto de envidia y chismes. Ten confianza en lo que haces. Lo principal es que tú estés bien, sé valiente y enfrenta tus miedos. Renacen los sentimientos.

Horóscopo hoy Capricornio 3 de noviembre de 2021

Capricornio, nuevas propuestas de trabajo. Te estarán hablando de un proyecto, escucha, evalúa y toma una decisión. Te recomiendo que busques cosas nuevas y que generes cambios importantes de vida. Tienes grandes propósitos en mente, todo comenzará a suceder como lo desees gracias a tu trabajo y dedicación.

Horóscopo hoy Acuario 3 de noviembre de 2021

Acuario, propuesta de un nuevo proyecto captará tu atención, piensa bien antes de decidir. Verás que todo saldrá bien, prográmate y ordénate. Predisposición a estar más relajado para resolver los asuntos que tienen que ver con tus emociones. Nuevas situaciones de conflicto en tu casa que deberás atender. Organizas tu agenda.

Horóscopo hoy Piscis 3 de noviembre de 2021

Piscis, nuevas propuestas de trabajo que te favorece. Algo con una recepción de papeles. Conversaciones con amistades para hacer planes de viajes por placer. Accederás a peticiones de tu pareja para salvar la relación. Debes atender los reglamentos donde estas. Mejora la salud. Pleitos a tu alrededor, evita inmiscuirte.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

