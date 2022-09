Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 3 de setiembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 3 de setiembre de 2022

Aries, llegará un dinero a tus manos, piensa bien en que invertir o quizás debas ahorrarlo. Evalúa en quien confiar tus cosas personales, no cuentes tus proyectos a nadie hasta que se cumplan. Se vienen tiempos complicados laboralmente pero no te preocupes siempre encontrarás una salida para todo. Prepárate para los cambios y piensa en positivo.

Horóscopo hoy Tauro 3 de setiembre de 2022

Tauro, no compres algo que no necesitas, evita gastos innecesarios. Elige bien a tus amistades, hay quienes estarán por interés a tu lado y no confíes en cualquier persona que se te presente. Se perfilan importantes cambios profesionales y tendrás una ocasión única para aumentar tus ganancias en forma rápida. Te dan ideas para hacer cambios en tu casa.

Horóscopo hoy Géminis 3 de setiembre de 2022

Géminis, aun debes trabajar mucho para construir el futuro que deseas, no te rindas y sigue adelante. Elige a los que saben compartir tus secretos y te responden con lealtad. Aléjate de los que sólo se acercan por interés. Es mejor guardar silencio y mas cuando no te piden una opinión. Debes revisarte la vista ya que te esta fallando, deberás usar lentes.

Horóscopo hoy Cáncer 3 de setiembre de 2022

Cáncer, se te presentará una nueva oportunidad, algo grande viene para ti, prepárate. Te costará subir la montaña, pero mientras más difícil sea el camino más valor le darás. No dejes pasar las oportunidades por muy difíciles que se vean. Vienen grandes cambios en el lado afectivo, un nuevo amor aparecerá en tu vida, toma la mejor decisión.

Horóscopo hoy Leo 3 de setiembre de 2022

Leo, comprométete a empezar este nuevo trabajo que te están ofreciendo, será para bien. Debes tener fuerza ante una situación difícil que te tocará vivir. No desesperes ante ellas, se acercan tiempos mejores. No te quejes de las pruebas que la vida te ha puesto en tu camino, aprende la lección. Nuevos proyectos que prometen ser prósperos.

Horóscopo hoy Virgo 3 de setiembre de 2022

Virgo, tienes deseos de ayudar a tu familia, has lo que puedas y no te sobre esfuerces. Sientes cómo poco a poco van pasando las situaciones difíciles y comienzas a recuperar tus fuerzas. Ya verás que muy pronto estarás a toda marcha. Una situación que te tenía atormentado se soluciona. Ordenas tus ideas y prográmate para que seas muy feliz.

Horóscopo hoy Libra 3 de setiembre de 2022

Libra, eres una persona persistente, no te detendrás hasta conseguir tu propósito. La vida te da cambios inesperados, debes estar preparado. Debes planificar las cosas a corto o mediano plazo, porque se presentarán situaciones críticas, podrás solucionarlas gracias a tu buena organización. Te pondrás al día con un seguro, es mejor prevenir que lamentar.

Horóscopo hoy Escorpio 3 de setiembre de 2022

Escorpio, debes concentrarte para que logres tus objetivos, no te distraigas tanto. El éxito está de tu lado, no lo dejes pasar. Debes abrir tu corazón, las experiencias amargas del pasado te han hecho fuerte. Debes sanar la molestia con tu pareja, olvídate de rencores y sé feliz. Realizarás arreglos en tu vivienda que culminas con éxito. Cuida la salud.

Horóscopo hoy Sagitario 3 de setiembre de 2022

Sagitario, parecerá uno de los días más complicados de tu vida, mantén la calma que pronto pasará. Estas preparado para afrontar todos los cambios que han de venir para ti, el éxito se aproxima. Recuerda, no actúes guiado por tus emociones, piensa las cosas antes de hacerlas. Debes hacer que te alcance el dinero hasta que te equilibres. Malestar en tu estómago.

Horóscopo hoy Capricornio 3 de setiembre de 2022

Capricornio, muéstrate sereno en cada paso que das de tu camino, así todo se resolverá paulatinamente. Dinero que te pagan. Un consejo llegará a ti, escúchalo porque te servirá de mucha ayuda. Evita criticar a los demás, no siempre tendrás la razón. Cambios en tu actividad económica que traerá retrasos en el cumplimiento de tus metas, final todo se ordenará.

Horóscopo hoy Acuario 3 de setiembre de 2022

Acuario, estarás un poco irritado, sentirás una tendencia al enojo durante todo el día, cálmate y realiza una actividad de relajación, camina por el parte y te sentirás mejor. Debes tomar una decisión en tu relación actual, hay cosas que no están claras. Buenas energías en negocio nuevo. Empiezas un nuevo ciclo, organizarte nuevamente y has rendir tus tiempos.

Horóscopo hoy Piscis 3 de setiembre de 2022

Piscis, retomas lo que estaba estancado. Día propicio para planear una jornada productiva, reuniones laborales con buenos resultados. Asume tus responsabilidades y no delegues tareas a otras personas, afronta tus miedos. Pensaras en retomar tus estudios para superarte. Celebración de un cumpleaños a la distancia de una familiar.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

