Consulta aquí el Horóscopo de hoy, jueves 30 de abril, predicciones según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 30 de abril de 2020

Hoy es el cumpleaños de un ser amado y te duele no estar a su lado. Te sentirás incomprendido por quienes te rodean, ellos creen que estás exagerando respecto a tus sentimientos. Es mejor que estés solo por un momento.

Por otro lado, recibirás el agradecimiento de personas cercanas por saber manejar con prudencia la economía familiar, hace días te lapidaban con sus comentarios, pero hoy se han dado cuenta que tu mano dura fue vital.

Horóscopo hoy Tauro 30 de abril de 2020

Tu creatividad estará al máximo nivel. Sorprenderás a tus familiares con una deliciosa comida. No te olvides de tus amigos, quienes siempre quieren saber de ti. Organiza videollamadas y no los tengas abandonados.

En el amor, nada logras impostando actitudes que no son naturales en ti. Sé sincero y abre tu corazón, verás que esa persona te corresponderá.

Horóscopo hoy Geminis 30 de abril de 2020

Te ufanas de cómo estás llevando la situación y te burlas de quienes te han confiado sus problemas. No todos tienen la misma capacidad para hacer frente a los problemas. En tres días un problema familiar golpeará tu casa.

Cambios de rol en tu centro de labores te genera desconfianza. No temas en asesorarte y pedir ayuda a quienes tienen más tiempo que tú en ese sector. Te están poniendo a prueba.

Horóscopo hoy Cáncer 30 de abril de 2020

No ha sido una buena idea inclinarte por los juegos de azar en línea. Esto te hace retroceder en tu economía. Tu familia es la más afectada y el estrés te acompañará los próximos días.

La salud no anda bien, males estomacales te aquejan este día. Cambia tus hábitos alimenticios, verás que pronto estarás recuperado. Evita automedicarte.

Horóscopo hoy Leo 30 de abril de 2020

La calma regresa a tu hogar. Deseas tomarte un día solo para ti, pero lo ves imposible porque hay muchos cosas que hacer. Es tiempo que tu familia te apoye, las responsabilidades son de todos, no solo tuya.

Te sentirás atraído por nuevas aplicaciones tecnológicas, que no te vergüenza en experimentar y distraerte un poco. Los más pequeños de la casa te enseñarán para seas una experta en el tema.

Horóscopo hoy Virgo 30 de abril de 2020

Revisaste el celular de tu pareja y descubriste que no ha sido sincera contigo. No sabes qué hacer, debes seguir compartiendo el mismo techo con una persona que probablemente ya no sienta lo mismo por ti. Busca ayuda.

Tu familia dijo que te podría ayudar económicamente, pero ahora se muestran en contra. Tranquilo, Virgo, un amigo te prestará el dinero que necesitas para resolver esas deudas que te agobian.

Horóscopo hoy Libra 30 de abril de 2020

La música siempre te ha levantado el ánimo. Hoy practicarás mucho ese talento que has descuidado hace más de un mes. Es tiempo de demostrar al mundo tu talento. Tus manos producen arte, Libra.

El pago que has recibido te ha tranquilidad, aprovecha en sacar bien las cuentas y ver qué cosas es mejor que no malgastes el siguiente mes. Sé prudente con el dinero.

Horóscopo hoy Escorpio 30 de abril de 2020

Un amigo te ha recomendado una película, ese será el punto de partida para iniciar tu proceso creativo. Ten paciencia, Escorpio, porque quieres hacerlo todo a la brevedad. Necesitas asesorarte sobre esos temas que tienes en mente. Todo saldrá bien.

Recibirás una llamada que mejorará situación económica, el crédito que estabas buscando será aprobado, usa ese dinero con inteligencia.

Horóscopo hoy Sagitario 30 de abril de 2020

Malas noticias en el amor, Sagitario. Hoy te enterarás que esa persona de tu pasado por la que sigues pensando ya te olvidó En las redes sociales se lucirá con su nuevo amor. Tienes que superar ese episodio en tu vida.

Reducción de personal afectará a tu equipo, no sabes qué hacer porque has mezclado la amistad con el trabajo. Debes pensar con la cabeza fría y quedarte con quienes realmente valen la pena.

Horóscopo hoy Capricornio 30 de abril de 2020

Tu mente estará invadida de recuerdos, fotos de viajes hacen que añores meses pasados donde las preocupaciones eran otras. Se sigue postergando la posibilidad de realizar ese viaje al extranjero.

Hay una persona de la que no has querido contarle a nadie, pero te quita el sueño. No la idealices, porque solo estás conociendo una parte, date tiempo para saber si es la indicada.

Horóscopo hoy Acuario 30 de abril de 2020

Te estás endeudando mucho, Acuario. Aléjate de las tarjetas de crédito que no es tiempo de comprar cosas que no necesitas. Enfócate en tu presente y en las próximas semanas.

Un antiguo amor te escribirá, no será de tu agrado porque hace mucho diste por cerrado ese capítulo. Lo mejor que puedes hacer es ignorarla. No ganas nada enojándote.

Horóscopo hoy Piscis 30 de abril de 2020

Un compañero del trabajo te llamará para contarte unos chismes y rumores sobre posibles despidos. No le hagas caso porque solo quiere preocuparte. Concéntrate por seguir haciendo bien tu trabajo.

Situaciones de último minuto cambiarán tus planes familiares, tómalo con buen humor. De los problemas también se aprende, Piscis.