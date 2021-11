Sepa aquí el Horóscopo de hoy, martes 30 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 30 de noviembre de 2021

Aries, visualiza tus planes y concreta lo que sea necesario para avanzar en el alcance de tu destino. No te puedes dejar llevar por depresiones, ármate de valor y supera cualquier obstáculo. La salud está contigo, buena recuperación, toma tú tiempo no te excedas en el trabajo, descansa y mantén equilibradas tus emociones.

Horóscopo hoy Tauro 30 de noviembre de 2021

Tauro, grandes ganancias llegan y muchos de los proyectos en los que estás trabajando te darán los frutos esperados. No es necesario que te mantengas en guardia ante todos, estar alerta y con cuidado sin hacer notar la atención que prestas a lo que te rodea. Protégete mucho y manéjate con cuidado cuando sientas que puedas estar en peligro.

Horóscopo hoy Géminis 30 de noviembre de 2021

Géminis, organiza tus proyectos y no pierdas las oportunidades que se pondrán ante ti. Te liberas de molestias e incomodidades que te afectan el pecho. Cuídate de excesos en la comida o en actividades, debes medirte y no caer en círculos viciosos que te compliques los días. No tengas miedo de abandonar lo que ya no funciona para ti.

Horóscopo hoy Cáncer 30 de noviembre de 2021

Cáncer, es necesario apartar la negatividad, eliminar de ti la angustia y la depresión, no puedes darle más cabida en tu vida. Deja que el bienestar y la prosperidad sea la llave que abra las puertas de tú vida. Busca tu tranquilidad y comodidad, evita por completo la lucha interna y avanza más cada día. No te apartes de lo que te impulsa a trabajar.

Horóscopo hoy Leo 30 de noviembre de 2021

Leo, es tiempo de trabajar por lo que quieres y deseas, dedícale el tiempo necesario a construir la realidad que mereces. Una luz maravillosa te ilumina durante todo el camino, para llevarte por el rumbo correcto. Lo que por ley te toca vendrá a ti y el universo está listo para otorgártelo por derecho. Todo conflicto que puedas evitar, será una victoria.

Horóscopo hoy Virgo 30 de noviembre de 2021

Virgo, vienen nuevas oportunidades que te guían a la concreción de planes ya definidos. Tu voluntad debe ser inquebrantable, no dejes en manos ajenas lo que solo depende de ti. Desde el sol un rayo de luz ilumina tú camino y abre las puertas para ti, ve por tus objetivos con decisión. De ti depende mantener tu bienestar y buena salud.

Horóscopo hoy Libra 30 de noviembre de 2021

Libra, debes mantenerte firme y hacer lo que sea necesario para no dejarte llevar por impulsos negativos que terminan muy mal. Tu equilibrio emocional no puede ser perturbado por nada ni nadie, esa será la guía para estar en el camino correcto. La luz de tu interior está lista para brillar y sacar lo mejor de ti. Evita dejarte llevar por habladurías y palabras sin sentido.

Horóscopo hoy Escorpio 30 de noviembre de 2021

Escorpio, logros merecidos, victorias y se concretan proyectos, será el fruto de este arduo trabajo. El liderazgo no lo puedes perder por nada, es necesario que sigas tu intuición para las acciones que te lleven al éxito. Evita quedarte en tu zona de confort. Come adecuadamente y con calma. Evita cualquier malestar en el estómago.

Horóscopo hoy Sagitario 30 de noviembre de 2021

Sagitario, tu intuición se agudiza y te permite ver más allá de lo que quieran ocultarte. Mantente atento a las señales que el universo tiene para ti. Tu equilibrio emocional estará en alto y de ahí depende el éxito que puedas tener, evita mantenerte en un proceso involutivo, que no te permita ver más allá. Eleva la frecuencia de tu intuición.

Horóscopo hoy Capricornio 30 de noviembre de 2021

Capricornio, este será el día para iniciar nuevos proyectos, posesiones y beneficios personales. Una energía poderosa de abundancia te acompaña y te impulsará a conseguir cada vez más y mirar cada vez más allá. Debes darle la atención correcta a todo lo que desees conquistar, pues el impulso de victoria, está por completo de tu lado.

Horóscopo hoy Acuario 30 de noviembre de 2021

Acuario, llega a ti un impulso lleno de fuerza y te lleva a nuevas emociones llenas de grandes oportunidades. La justicia esta de tu lado y todo comienza a girar a tu favor, es tiempo de entender qué estás en encargando energía. Vacía tu mente de preocupaciones y conéctate con el bienestar que llega a tu vida, dándole la bienvenida.

Horóscopo hoy Piscis 30 de noviembre de 2021

Piscis, es necesario manejar las ganancias que llegan y administrarlas correctamente, de ti depende mantener el equilibrio correcto. Nada de lamentos ni de victimismo, deja todo eso atrás y arranca el camino con entusiasmo. Tendrás el control de tus emociones y nada podrá sacarte de tu centro, te sentirás bien y estás totalmente sano.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

