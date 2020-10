Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 30 de octubre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 30 de octubre de 2020

Aries, lograrás eliminar los inconvenientes y obstáculos de tu camino. Llegará el éxito en el tiempo menos esperado. Necesitarás estar solo para pensar mejor las cosas. Dale a tu pareja el apoyo emocional en los momentos difíciles y será reciproco. Ser reservado es tu mayor virtud. Se concreta un proyecto con la familia.

Horóscopo hoy Tauro 30 de octubre de 2020

Tauro, enemigos ocultos merodeando celosamente tu ámbito laboral, ten más cuidado y abre bien tus ojos. Eres creativo, aún en momentos de tensión. Los pensamientos de agobia las emociones angustias y la salud se resiente al final del día medita y relájate para que todo se ordene. Estarás reinventándote nuevamente.

Horóscopo hoy Géminis 30 de octubre de 2020

Géminis, eres una persona espiritual, el color blanco te ayudará a mantener el equilibrio en tu vida, además es perfecto porque combina con todo. La alegría que te caracteriza, será en estos momentos tu mejor terapia. Necesitas tiempo para distraerte, estas muy estresado. Surgen nuevas oportunidades en lo laboral.

Horóscopo hoy Cáncer 30 de octubre de 2020

Cáncer, sentirás que tienes una protección sobrenatural y ésta te ayudará a poder desarrollarte y lograr tus deseos. Amistad que se acerca a pedirte trabajo. Sé sincero con la pareja, lograrás así su confianza y se acercara más a ti. Pon atención a tu salud, las cosas están saliendo bien, no te descuides de ti mismo.

Horóscopo hoy Leo 30 de octubre de 2020

Leo, debes prestar atención y observar un poco más de lo que acontece a tu alrededor, te darás cuenta de muchas cosas que ocurren. Vences obstáculos de manera sorpresiva. Escucha tu voz interior, hazle caso a tu intuición y rechaza lo negativo. Tiempos de transformación, prepárate para los cambios que han de venir.

Horóscopo hoy Virgo 30 de octubre de 2020

Virgo, operaciones ventajosas en los negocios, contratos seguros y provechosos. Buen tiempo para invertir. No seas negativo, busca quien te hable con palabras positivas y llenas de optimismo, te animará y seguirás adelante pese a las dificultades. Tus amistades te apoyarán. Debes calmarte y no resentirte fácilmente.

Horóscopo hoy Libra 30 de octubre de 2020

Libra, llega la fluidez, el romanticismo, el perdón verdadero y la capacidad del diálogo con la pareja. Llegarás a acuerdos y la clave de esto será el entendimiento. Ten cuidado en tu trabajo, crece la rivalidad y competencia por ser el mejor. Te calma y más paciencia. Te cuesta llegar al éxito, deberás esforzarte más.

Horóscopo hoy Escorpio 30 de octubre de 2020

Escorpio, en esta etapa podrás recuperar la magia perdida en el amor de tu vida o con esa persona especial. Hay personas que te subestiman y sientes que se equivocan. Ten paciencia con los demás. Las cosas a veces no se dan en los tiempos que planificas. Gracias a tu sacrificio, obtendrás lo que tanto has deseado.

Horóscopo hoy Sagitario 30 de octubre de 2020

Sagitario, se materializan los anhelos esperados en varios aspectos de tu vida, en especial la economía. Triunfos sobre obstáculos que te tenia preocupado. Recibes muestras de afecto sincero. Tribulaciones por comentarios de personas sobre tu vida privada, no hagas caso. Llega a tus manos una nueva propuesta, piénsalo.

Horóscopo hoy Capricornio 30 de octubre de 2020

Capricornio, tu pareja te hace una escena de celos, comprende y realiza cambios para que se la lleven mejor. Tienes un gran magnetismo y poder de liderazgo, vístete de naranja y amarillo, te favorecerá en este día. Las mentiras tienen patas cortas, estarás descubriendo un engaño. No confíes en quien no lo merece.

Horóscopo hoy Acuario 30 de octubre de 2020

Acuario, sabes ocultar bien lo que te lastima. Es mejor hablar y decir lo que te molesta de las personas para que corrijan su trato. No calles tus sentimientos ni tus emociones. No te resientas, el amor lo puede todo. Sé valiente ante todo. Recibes un obsequio. No malgastes en cosas innecesarias. Tu familia te necesita fuerte.

Horóscopo hoy Piscis 30 de octubre de 2020

Piscis, eres maduro y tomas las cosas con calma, a pesar de tus días tensos, prepárate para soportarlos y vencer cualquier obstáculo. Ahorra porque lo necesitarás más adelante. Vístete con tonalidades azules el día de hoy, te repotenciará con energía positiva. No tomes todo en juego, ponte serio en tus cosas y se responsable.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio