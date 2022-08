Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 4 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 4 de agosto de 2022

Aries, algo en tu vida va a durar más tiempo de lo que te imaginas, pero todo va a ir bien si no te precipitas y controlas tus impulsos y tu carácter. Una amistad te dará una sorpresa. Te parece ver llorar a tu pareja, se más comprensivo y apoya en cuanto puedas. Se aclara algo relacionado al amor, ahora verás las cosas más transparentes y podrás volver a confiar.

Horóscopo hoy Tauro 4 de agosto de 2022

Tauro, te culpan de algo, se descubre que no tienes nada que ver, todo se aclarará. No dejes que jueguen contigo. Alguien te hace una invitación para hablarte de negocios, escucha toda propuesta atentamente pero no tomes ninguna decisión. Mide bien a quien le das tu apoyo. Te llevan un obsequio a tu trabajo. Has ejercicios por tu salud.

Horóscopo hoy Géminis 4 de agosto de 2022

Géminis, sé cauteloso al momento de invertir y busca nuevas opciones. Realizarás un viaje de negocios. No mezcles el amor con el dinero, no te cargues de energías negativas. Hablas con alguien sobre tu relación pidiendo consejos. Organizaras tu vida sentimental. Cuida tu alimentación. Asumes un compromiso a nivel laboral.

Horóscopo hoy Cáncer 4 de agosto de 2022

Cáncer, conversas con un familiar sobre un negocio y como ejecutarlo. Arreglas papeles de una propiedad, pero de pronto se detiene, deberás estar más atento. Piensas en hacer un viaje con tu pareja o esa persona especial. Ten cuidado con la cervical, descansa tus horas. No prestes dinero en este momento. Alguien desea hacerte daño, cuídate y cuida a tu familia.

Horóscopo hoy Leo 4 de agosto de 2022

Leo, te hacen una oferta de trabajo. Comprarás un auto. Te cancelan un dinero que te debían, adminístralo bien. Comienza a confiar menos en las personas, la experiencia te hará tomar grandes decisiones. En el amor las cosas empiezas a fluir de manera positiva. Será necesario pedir un préstamo, el panorama se visualiza favorable para ti.

Horóscopo hoy Virgo 4 de agosto de 2022

Virgo, evita enfrentarte con alguien que no conoces, te traerá grandes problemas sobre todo en el trabajo. Ya es hora de darle un giro a tu vida, busca otros caminos, no te encierres en ti mismo. Ya no recibes dinero como antes, pensarás como tener más ingresos. Bendición del cielo te llega después de una larga espera. El amor te sonríe nuevamente.

Horóscopo hoy Libra 4 de agosto de 2022

Libra, tendrás una oferta de trabajo, te reúnes con personas para buscar qué hacer. Todo saldrá bien. Te estabilizas con tu pareja. Piensa en cada decisión que vayas a tomar, no dejes que te agarren de tonto. Pensarás en la compra o venta de una vivienda, buscarás asesoría. Estarás revisando papeles y documentos legales que tenías pendiente por hacer.

Horóscopo hoy Escorpio 4 de agosto de 2022

Escorpio, te llamarán para plantearte un negocio, piensa bien antes de tomar una decisión. Inviertes un dinero en un nuevo proyecto. Tienes la posibilidad de un encuentro con alguien especial, disfruta el momento. Cuidado con discusiones con personas del ámbito laboral. Pasarás por un momento difícil, no pierdas la calma. Malestar por el estrés.

Horóscopo hoy Sagitario 4 de agosto de 2022

Sagitario, alguien te cancela un dinero. Logras tu propio negocio. Cuidado con documentos que te traen problemas. Ruptura de la relación amorosa, debes aclarar las cosas. Mal entendido dentro de la relación que se aclara. Una prueba que superas después de un largo sufrimiento. Algo pasa en tu vida que te inquieta, todo va cambiando en el tiempo.

Horóscopo hoy Capricornio 4 de agosto de 2022

Capricornio, estás esperando un depósito de dinero. En el trabajo una persona te asesora y te ayuda a salir de un imprevisto. Alguien te falla y miente y eso no podrás perdonar. Rompes una relación de amistad. Pagas un dinero que debías. Y de ahora en adelante ten mucho Cuidado con lo que firmes. No dudes tanto a la hora de tomar una decisión, no dejes pasar las oportunidades.

Horóscopo hoy Acuario 4 de agosto de 2022

Acuario, deja la incertidumbre, malestar y angustias que todo pasará pronto. Concéntrate en trámites legales que tienes que solucionar. Quiérete, amate y date la posición que te mereces y ten cuidado con lo que digas y escuches, estás desmotivado por asuntos personales. Arriba esos ánimos. Realiza una rutina de relajación y meditación, te ayudara mucho en tu día.

Horóscopo hoy Piscis 4 de agosto de 2022

Piscis, te pagan un dinero, una nueva propuesta de trabajo que te conviene aceptar. Piensas en alguien que falleció, recuérdalo con amor y hazle una oración. Organiza planes para un futuro, alguien te dará un respaldo. Solicitas un préstamo y te lo aprueban. Alguien te impulsa a seguir adelante. No quieres depender de otras personas, es hora de independizarse.

