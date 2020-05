Consulta aquí el Horóscopo de hoy, lunes 4 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 4 de mayo de 2020

Hoy recibes una buena y excelente noticia y tiene que ver con lo laboral, para los que han perdido sus trabajos recibirán una llamada para una nueva oportunidad y para los que un laboran habrá cambios favorables. Descansa mejor, ya duermes lo suficiente y puede repercutir en tu rendimiento.

Horóscopo hoy Tauro 4 de mayo de 2020

Deja que fluyan las cosas, si las fuerzas no se van a dar y a veces es mejor esperar un tiempo y poco a poco verás cómo saldrán, mantén la calma y sé paciente. Deberás apaciguar una situación de peleas a tu alrededor. Eres tú quien toma las decisiones fuertes en el hogar, así que mantente firme

Horóscopo hoy Geminis 4 de mayo de 2020

Muchas cosas que estás viviendo te están haciendo madurar de una manera acelerada, ahora ves la vida de otro ángulo, estás creciendo como persona, como ser humano y estás desarrollándote en lo espiritual. Enciende una velita blanca y pídele a los ángeles protección que ellos te escucharan.

Horóscopo hoy Cáncer 4 de mayo de 2020

Estás muy pensativo recuerda que siempre encontrarás una salida ante cualquier dificultad que se te presente, te preocupa tu familia y lo que pueda ocurrirle, envíales energías positivas con palabras de optimismo y de esperanza, aunque no los tengas contigo como deseas fortalece esos lazos con amor.

Horóscopo hoy Leo 4 de mayo de 2020

Sientes que te has esforzado muchísimo para tener lo que ahora tienes y ves con tristeza no poder seguir avanzando, debes volver a comenzar, recuerda cómo lo hiciste y lograste grandes cosas, dale paso a nuevas ideas y reinvéntate, no pierdas más el tiempo lamentándote ponle ganas y manos a la obra.

Horóscopo hoy Virgo 4 de abril de 2020

Sientes que necesitas más comprensión de la gente que te rodea, te esfuerzas por el bienestar de los demás y sientes que es en vano. No pretendas que todos vayan a tu mismo ritmo debes entender que cada quien tiene una forma de hacer las cosas, sé más tolerante y comprensivo con los demás.

Horóscopo hoy Libra 4 de mayo de 2020

Valoras mucho a la familia así estén lejos, trataran de estar más unidos que nunca a través de una llamada, un video o un mensaje. Te preocupará una persona en especial y tratarás de ayudarlo así sea a la distancia. Recibes noticias que alegrarán tu corazón. Cuida tu salud, sobre todo la garganta.

Horóscopo hoy Escorpio 4 de mayo de 2020

A veces sientes que las personas que están a tu lado no te valoran, sientes que te esfuerzas mucho y que recibes solo críticas. Debes seguir adelante sin importar lo que te digan. Avanza sin que nadie te detenga y el que quiera seguirte lo hará sin que se lo pidas. Haz el bien sin esperar nada a cambio.

Horóscopo hoy Sagitario 4 de mayo de 2020

Sientes que estás en un precipicio que no encuentras salida que no sabes a dónde ir, pero tranquilo, siempre hay una mano que se extiende detrás de ti y te sujeta fuerte, lo único que tienes que hacer es tener fe y confiar que hay personas que te quieren y que te van a ayudar. No decaigas levántate

Horóscopo hoy Capricornio 4 de mayo de 2020

Tu casa es lo más sagrado para ti, nunca antes te habías dado cuenta que era lo más grande que podías tener, ahora que te encuentras más en casa quieres cuidarla, hay cosas que son innecesarias tenerlas, lo sencillo es lo que te va a hacer sentir bien, elimina algunos objetos para que te sientas más cómodo.

Horóscopo hoy Acuario 4 de mayo de 2020

Te sentirás solo a pesar que estar rodeado de gente, debes fomentar la comunicación y la conexión con las demás personas, no te encierres en ti mismo ya que eso no te va a permitir estar en equilibrio y te volverá mas vulnerable. La soledad no es la mejor compañía sobre todo en estos momentos.

Horóscopo hoy Piscis 4 de mayo de 2020

Hoy sentirás que quieres hacer muchísimas cosas, estarás entusiasmado porque van a llegar buenas noticias para ti. Toma las cosas con calma porque es algo que tú te mereces. Renacerá el amor dentro de ti. Podrás ayudar como siempre a quien lo necesita. Sé agradecido por todo lo que haz de recibir