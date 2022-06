Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 4 de junio del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 4 de junio de 2022

Aries, pueden aparecer problemas con personas de autoridad, ten cuidado. Te sentirás incómodo en un lugar que para ti es frecuente. Has sido muy exigente contigo mismo, baja la presión. Recibe sin problemas las críticas constructivas. Cuídate de las ataduras, están limitando tu crecimiento profesional. Come a tus horas puede afectar tu salud.

Horóscopo hoy Tauro 4 de junio de 2022

Tauro, nadie tiene la culpa de las cosas que te están pasado, pero debes desahogarte de vez en cuando con una persona de confianza, que el canal siempre sea el diálogo. Te tocará enfrentar una difícil situación te cambiará totalmente tu forma de pensar. Es tiempo de que vengan cosas nuevas, deja de aferrarte al pasado. Firma de documento.

Horóscopo hoy Géminis 4 de junio de 2022

Géminis, estarás experimentando demoras o retrasos en todo aquello que emprendas, o necesitarás más esfuerzo que el habitual para la consecución de objetivos. Ten cuidado con las palabras que usas para expresar tus sentimientos, estas pueden ser malinterpretadas y alguien podría salir lastimado. No descuides la parte afectiva por terceros.

Horóscopo hoy Cáncer 4 de junio de 2022

Cáncer, algunas situaciones pueden tornarse tediosas, rutinarias o exigir un máximo de responsabilidad. Es hora de innovar y dejar atrás las viejas rutinas. No cierres acuerdos importantes en estos días, no es el mejor momento. Tu miedo a construir relaciones sólidas y estables te está alejando de excelentes personas. Recibirás una noticia asombrosa.

Horóscopo hoy Leo 4 de junio de 2022

Leo, evita la excesiva confianza con las personas de su entorno laboral, no te ven a ti como potencial amistad. Debes poner los pies sobre la tierra y enfocar tus propósitos. Tendrás gran preocupación por una decisión que has tomado. Has las cosas que ofreces. Evita falsos aduladores que buscan acercarse a ti.

Horóscopo hoy Virgo 4 de junio de 2022

Virgo, recibirás una oferta tentadora por parte de un importante centro laboral. Buscas salidas a tus planes de vida. Un niño se acercará a ti a pedirte ayuda. Enfrentarás cambios en el ámbito económico que afectarán tus finanzas. Habrá gran complicidad con tu pareja, fortaleciendo los lazos entre ustedes. Cuidado con las caídas.

Horóscopo hoy Libra 4 de junio de 2022

Libra, esa persona que tantas amas intentará manipularte para conseguir algo que te ha venido pidiendo de hace tiempo. Vendrá una situación difícil donde te tocará defender los derechos de los tuyos. Apoyo por parte de tus compañeros te quitan gran carga laboral. Aléjate de las malas noticias erróneas. Regula tus emociones.

Horóscopo hoy Escorpio 4 de junio de 2022

Escorpio, te tocará ser el único sostén en tu familia en una situación difícil para ellos. Logras superar obstáculos y no te importará ya la competencia. Pronto te llegarán mensajes favorables, amplia tu mentalidad, atrévete a más. Se acelera un dinero. La necesidad de salir de un problema te hará tomar decisiones equivocadas.

Horóscopo hoy Sagitario 4 de junio de 2022

Sagitario, después de un gran esfuerzo alcanzarás logros duraderos, lo habitual es que todo cueste esfuerzo. No intentes satisfacer a las necesidades de todos, enfócate en ti. Estás dando más de lo que la otra persona merece, una relación siempre debe ser recíproca. Un amigo que tenías tiempo si contactar reaparece en tu vida.

Horóscopo hoy Capricornio 4 de junio de 2022

Capricornio, se vienen tiempos de éxito para ti gracias a todos los esfuerzos que has venido haciendo. Piensa en una casa y en las cosas que debes de ordenar en los próximos días. Enfócate en una sola cosa, no intentes hacer todo a la vez. Deja de comparar tu relación con situaciones del pasado, eso te puede llevar a un terrible final.

Horóscopo hoy Acuario 4 de junio de 2022

Acuario, una persona mayor intenta hacerte daño por un evento del pasado. Durante estos ciclos es frecuente una baja de vitalidad, por lo que habrá que prestar cuidado a la salud y al estado de ánimo. Restablece la comunicación con las amistades que te permitirán activar acuerdos comerciales. Ciclos tóxicos del pasado se cierran.

Horóscopo hoy Piscis 4 de junio de 2022

Piscis, emprende con confianza un nuevo proyecto, pronto tendrás grandes ganancias. No vas a poder cambiar todo en un solo día, debes tener paciencia. Es hora de hacer un cambio en la habitación para que las energías fluyan. Noticias felices están por llegar. Evitarán que fortalezcas una relación estable con una persona que te conviene.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 30 de mayo al 5 de junio con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 30 de mayo al 5 de junio con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO