Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 4 de octubre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 4 de octubre de 2022

Aries, llega el fin de las demoras en asuntos económicos. Inesperada contrariedad a la que debes hacer frente, por un extraño. No cuentes con una persona que por diversos obstáculos no puede formar parte de tu equipo, no insistas y ocúpate de que las cosas funcionen. Dolores intermitentes en la espalda, deberás descansar mejor.

Horóscopo hoy Tauro 4 de octubre de 2022

Tauro, se concretará una inversión y estarás esperando un resultado favorable. Logras quitarte un peso de encima. Necesitas un cambio de look. Un poco de vivacidad no te queda mal a ti, que justamente eres tan reposado y sólido, siempre es bueno hacer algunos cambios. Crisis sentimentales que no deseas afrontar.

Horóscopo hoy Géminis 4 de octubre de 2022

Géminis, es el momento de asumir nuevos compromisos y de tomar el control orientados hacia los nuevos retos. Cuando visitas un lugar relacionado a la mística, te recargas. Relaciones afectivas vía chat. Adaptas tus estrategias a las actuales circunstancias. Aburrimiento de lo mismo. Pon atención a tus sueños, ellos te revelarán lo que ha de ocurrir.

Horóscopo hoy Cáncer 4 de octubre de 2022

Cáncer, te caracterizas por ser entusiasta y emprendedor, surgirán nuevas ideas interesantes, toma las cosas con calma, no todo lo podrás realizar de manera inmediata. Lo espiritual te ayudará a comprender todo lo que está pasando. Ayudas a una amistad en detrimento de la ayuda habitual para tu familia. Solución de problema familiar.

Horóscopo hoy Leo 4 de octubre de 2022

Leo, una deuda olvidada sale nuevamente y te pagan. Acepta el reto, aprovecha la oportunidad de vivir una experiencia excitante. Un estudio que estaba suspendido se reactiva. Tu accionar deberá revalorizar tus actividades cotidianas para darle sentido a lo que haces para lograr la meta. Derrotas a alguien que te obstaculizaba.

Horóscopo hoy Virgo 4 de octubre de 2022

Virgo, nuevos cambios en tu trabajo te pondrán nervioso. Se constante, estás perdiendo mucho por tu inestabilidad. Estas más impulsivo que nunca y cometerás errores, te cuidado. Es primavera, hay una renovación, ahora sabes lo que quieres y posees una gran capacidad de trabajo para lograrlo. Piropos, flores, mensajes pícaros.

Horóscopo hoy Libra 4 de octubre de 2022

Libra, el dinero se te va como agua, trata de ahorrar, no malgastes. No temas en empezar algo nuevo, busca bien el rubro que quieres explorar. El amor de tu vida se aleja por tu frialdad, debes demostrar lo que sientes. Por actos de inmadurez comienza una pelea. Evita el acoso y la extrema vigilancia hacia tu pareja.

Horóscopo hoy Escorpio 4 de octubre de 2022

Escorpio, se soluciona un problema bancario el día de hoy. Deberás pagar cosas y buscarás la manera de hacerlo. Pides un dinero prestado y te lo dan. Actúa de forma segura y saldrás victorioso. Tu talento sólo debe ser valorizado por ti mismo, aunque es importante cuando alguien que te importa te lo reconoce. Atrévete a un nuevo look.

Horóscopo hoy Sagitario 4 de octubre de 2022

Sagitario, hoy todo ira bien, solo debes ser paciente y esperar. Ráfagas de buenos beneficios alejarán temores infundados, pero no te relajes, permanece atento. La esperanza es lo último que se pierde, logras por fin algo que deseabas. Ten paciencia y se persistente, todo llegara en su momento. Cuidado con los resentimientos.

Horóscopo hoy Capricornio 4 de octubre de 2022

Capricornio, las oportunidades no se harán esperar, un nuevo camino se apertura para ti. Necesitas tiempo para tomar una decisión importante, pero tus apegos retrasan tu avance. Si quieres que algo cambie debes hacerlo tú mismo y por ti mismo, no cuentes con nadie. Atrévete a ser diferente a los demás, rompe el molde para lograr lo que quieres.

Horóscopo hoy Acuario 4 de octubre de 2022

Acuario, inicias un trabajo donde compartes en grupo. Se abren nuevos caminos en lo económico. Reencuentro con amistades de trabajos anteriores y el ofrecimiento de un nuevo puesto de trabajo. Sentirás seguridad en lo que haces y te dará más fuerzas para seguir arriesgando para el futuro. La rueda del destino te trae cambios favorables en el amor.

Horóscopo hoy Piscis 4 de octubre de 2022

Piscis, si una puerta se abre, es porque vienen cosas mejores para ti, ten paciencia y sigue adelante. Eres una persona tan generosa, recuerda que a veces la mejor ayuda es a través de una palabra de aliento o esperanza. De un momento a otro te propondrán un negocio, debes analizarlo bien si te conviene. Toma tu tiempo para pensar bien las cosas del amor.

