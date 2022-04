Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 5 de abril del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de abril de 2022

Aries, deberás tomar decisiones sobre una documentación que tenías pendiente. Sentirás la necesidad de hacer grandes cambios en tu vida. Cuidado que la llama del amor se está apagando. Si no te gusta donde estás, este es el momento de cambiar. Este es un buen día para hacer lo que realmente amas, dedica este día a ti.

Horóscopo hoy Tauro 5 de abril de 2022

Tauro, buen momento para hacer inversiones en un sector descuidado. Aprovecha estos días para crear enlaces con aquellos familiares que tienes tiempo sin llamar y diles cuanto los aprecias. No te dejes llevar por los pensamientos negativos, recuerda que traemos lo que pensamos. Es un buen día para aprovechar en pareja, haz planes para dos.

Horóscopo hoy Géminis 5 de abril de 2022

Géminis, la perseverancia te dará muy buenos resultados económicamente. Deseos de mejora te brindan un mejor No actúes impulsivamente, de lo contrario las consecuencias será a corto plazo. Ayuda espiritual te ayuda a tomar nuevamente el rumbo. Una situación relacionada con documentos causará tensiones en tu familia.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de abril de 2022

Cáncer, el destino ahora juega a tu favor y pasarás por una buena racha económica. Un contrato laboral te pondrá condiciones que no estarás de acuerdo. La meditación en estos días será tu aliado. Apoyo por parte de tus compañeros te quitan gran carga laboral. Tu talento destacará por tu gran creatividad. Atento a la salud.

Horóscopo hoy Leo 5 de abril de 2022

Leo, el amor llega a tu vida de la persona que menos esperabas. Recuerda que no todo podrás hacerlo solo, se están aprovechando de eso en tu trabajo, pon tus límites. Deberás hacerte respetar en tu comunidad y en el trabajo. Nuevas amistades aparecerán en tu vida y aportarán gran valor a tus días. Cuida tu corazón.

Horóscopo hoy Virgo 5 de abril de 2022

Virgo, mira bien el camino que transitas y las decisiones que tomes. Las malas decisiones te han llevado a tener excesos, controla tus gastos. Tu oportunidad laboral llegará de un vínculo amistoso del pasado. Te verás estos días tan agobiado que prestarás más atención a tus proyectos y harás un lado al amor. No te olvides de mantener el contacto con la familia.

Horóscopo hoy Libra 5 de abril de 2022

Libra, no pierdas las esperanzas. Un familiar te ayudará con un problema que creías que no tenía solución. Comienza un plan de ahorro, se vienen días duros para ti. El miedo al compromiso debilitará la pasión por parte de tu pareja, debes ser claro y sincerarte. No temas en dar ese gran paso, se firme y constante en todo lo que quieras hacer.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de abril de 2022

Escorpio, sigue luchando por lo que deseas. Los resultados positivos de tu esfuerzo empiezan a tomar forma. Se presentarán oportunidades laborales que no te convienen en este momento, evalúa bien todas las alternativas. El apoyo de tu familia será crucial en este momento. Toma tiempo para ti y cuida tus vías respiratorias. Te devuelven un dinero.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de abril de 2022

Sagitario, deja las dudas atrás. No pienses que estás solo, hay una persona que no se encuentra en este plano que siempre te acompaña. Tu ángel guardián te dice que estas protegido. El miedo a emprender ese proyecto que vienes planeando es el único impedimento que tienes para materializarlo. No es momento de ilusionarse en nuevas pasiones.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de abril de 2022

Capricornio, crearás un fuerte vínculo con una persona de tu entorno y surgirán emociones que antes no sentías. Cuidado con las visitas a sitios cargados de malas energías. Evita los chismes y conflictos. Recibirás una importante comisión. En tu hogar debes mover las energías y cambiar las cosas de lugar. Debes tener mejor disposición ante los cambios.

Horóscopo hoy Acuario 5 de abril de 2022

Acuario, no es momento de endeudarte, aférrate en este momento a decisiones firmes que te traigan beneficios. Trabaja duro que tu recompensa está más cerca de lo que piensas. Es momento de decir lo que sientes, no siempre es bueno guardar todos tus sentimientos. Date la oportunidad de pensar en positivo y no jugar a nadie.

Horóscopo hoy Piscis 5 de abril de 2022

Piscis, tendrás grandes resultados del esfuerzo que has tenido hasta ahora. Tendrás en estos días un especial atractivo que llamará la atención en donde pases. Este es un buen momento para conocer a alguien que le de esa chispa que necesitas. Libérate del qué dirán y comienza a trabajar por tus sueños.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 4 al 10 de abril con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 4 al 10 de abril con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO