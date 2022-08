Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 5 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de agosto de 2022

Aries, en el trabajo, alguien espera algo de ti, concéntrate más y demuestra tu potencial. Cuidado con recomendar a alguien para un trabajo, puede que te hagan quedar mal, debes de ayudar hasta donde puedas sin que esto te perjudique. En el amor, ten cuidado con ser la manzana de la discordia en una relación. Recuerda siempre cuidar tu salud.

Horóscopo hoy Tauro 5 de agosto de 2022

Tauro, debes aprovechar mejor tu tiempo, has tenido muchas oportunidades para lograr tener éxito, no regales tu suerte, prepárate para tiempos difíciles. En el dinero, cuidado con trampas. Tendrás gastos en medicinas, hay que cuidar la salud. En el amor, cierta discusión te perturbará. Cuídate del clima, estarás propenso a resfríos y malestares generales.

Horóscopo hoy Géminis 5 de agosto de 2022

Géminis, hoy experimentarás una sensación distinta, sentirás que las cosas comienzan a dar resultados, todo mejorará gracias a tu esfuerzo y organización. Te recomiendo que te quites problemas de encima, lo que no te corresponde hacer déjalo para quien le pertenece. Debes despejar tus dudas con esa persona especial que te ha robado tu corazón.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de agosto de 2022

Cáncer, en estos días iniciarás un proyecto nuevo y se abre la posibilidad de ayudar a quien más necesita. Ten cuidado y no regales tu suerte, que cada quien luche por alcanzar sus sueños. En este nuevo ciclo podrás explorar nuevos horizontes y mejorar la economía. Evita las discusiones que no te llevan a nada bueno. Sufrirás en estos días de dolores de cabeza.

Horóscopo hoy Leo 5 de agosto de 2022

Leo, buscas ayuda de otras personas para mejorar en el trabajo. Alguien te pedirá ayuda, apoya si está a tu alcance. Eres persistente, cuando tienes en mente algo, no pararas hasta lograrlo. Una buena organización hará que tus proyectos se cumplan en corto tiempo, hazle caso a tu intuición, déjate llevar por esa voz interna que te previene de muchas cosas.

Horóscopo hoy Virgo 5 de agosto de 2022

Virgo, hoy por fin te pagan un dinero, así que adminístralo bien. Tendrán la oportunidad de ir de paseo acompañado de una persona que te dará una gran sorpresa. Aprovecha las próximas reuniones de trabajo, te conviene relacionarte. Descubres emociones nuevas con alguien especial. Cuidado con desequilibrio nutricional, toma tus vitaminas.

Horóscopo hoy Libra 5 de agosto de 2022

Libra, buscas un mejor futuro para ti y para tu familia, un gran cambio se avecina. Una llamada espiritual te anuncia la llegada de un gran cambio positivo. Hay momentos que te provoca decir lo que sientes, pero debes ser cuidadoso y buscar el momento preciso. Organízate mejor, recuerda que debes de firmar documentos importantes.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de agosto de 2022

Escorpio, ahora más que nunca pensarás en adquirir vivienda propia, verás la mejor opción y el camino para lograr tu objetivo. Te reúnes con gente importante y hablarás de un préstamo. Se abren los caminos, prepárate para iniciar nuevos proyectos. Toma las cosas con calma, evita agitarte ya que estarás con agotamiento producto del estrés.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de agosto de 2022

Sagitario, no hables de dinero con nadie, no cuentes tus proyectos hasta que se cumplan o estén consolidados. Crea un plan de trabajo y proyéctate para que logres tus objetivos deja las distracciones. Experimentarás algunos cambios en tu rutina, el deporte es una buena opción para salir de lo cotidiano y mantenerte sano.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de agosto de 2022

Capricornio, si te proponen un negocio, tomate tu tiempo para pensar. Inicias un negocio para mejorar la economía. Estarás absorbido por un problema, tomate las cosas con calma, no te preocupes que las cosas fluyen. En el amor, tu relación esta bendecida, cuídala como lo más preciado. Problemas con la columna, evita cargar peso. Celebras que llega un dinero.

Horóscopo hoy Acuario 5 de agosto de 2022

Acuario, tienes que ser positivo al hablar de negocios, ser sereno y mostrar seguridad ante los demás. Recuerda siempre cuidarte ya que el dinero no te compra la salud, no te descuides. Busca tu bienestar personal, realiza arreglos en tu casa y desecha las cosas que no utilizas, has que la energía fluya. Cuida tu relación amorosa y abre tu corazón.

Horóscopo hoy Piscis 5 de agosto de 2022

Piscis, hoy es un día especial, deberás prepararte para un nuevo proyecto. Calma y paciencia con los miembros de tu familia y con el ser amado. A veces te sientes en el aire por no lograr lo que quieres por eso debes permanecer tranquilo y organizarte. Cuidado con dolor en la espalda, descansa mejor. Pon en orden tus finanzas. Si estas soltero, te enamoras.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 1 al 7 de agosto con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 1 al 7 de agosto con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO