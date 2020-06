Consulta aquí el Horóscopo de hoy, viernes 5 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de junio de 2020

Aries, se activa el amor en tu vida. Cuidado con embarazos. Si mantienes el equilibrio emocional y analizas bien las cosas, tomarás decisiones que cambiarán para bien la situación por la cual estás atravesando. Cambio de rutina en tu vida. Reunirás un dinero para comprar un regalo de alguien especial.

Horóscopo hoy Tauro 5 de junio de 2020

Tauro, evita hacer comentarios que pueden convertirse en chisme, es mejor que escuches y guardes silencio a que hables demás y salgas perjudicado. Se aclara un mal entendido en tu trabajo. No peques de inocente. Te llaman de un sitio donde trabajabas, evalúa la posibilidad de hacer un cambio de trabajo.

Horóscopo hoy Géminis 5 de junio de 2020

Géminis, recibes la ayuda de una persona muy agradable y reforzarás ese lazo amical con él o ella. Debes ser tolerante con los demás, no pierdas la paciencia. Pídele a la vida y la providencia por lo que quieres y necesitas realmente. Reactivaras tu economía con nuevas ideas, poco a poco todo se arreglará.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de junio de 2020

Cáncer, vences a tus enemigos de una forma silenciosa y con inteligencia, así te alejarás de todo aquello que es tormentoso para ti. Desarrolla tu capacidad de crear. Sucesos familiares que te llenarán de alegría. Cambio de ideas que puede retrasarte y apartarte de tus metas ya fijadas. Un hombre que te ofrece un empleo.

Horóscopo hoy Leo 5 de junio de 2020

Leo, apertura de nuevos caminos en tu vida. Buen momento para el cambio que quieres hacer. Cuidado con el juego de palabra, no todos interpretan igual que tú. Alguien que llega muy querido y te ayuda. Te sentirás dolido por discusiones en tu casa. Superas una ruptura familiar y fortaleces el amor.

Horóscopo hoy Virgo 5 de junio de 2020

Virgo, te pedirán que hagas un cambio en casa. El negocio que quieres hacer no podrás decidirlo tú solo, deberás contar con alguien más. Cuidado con un incidente con agua en casa. Activa tu voluntad de hacer las cosas pon de tu parte. Has un ritual con ruda para la prosperidad, date un baño con la planta.

Horóscopo hoy Libra 5 de junio de 2020

Libra, nuevos avisos en lo financiero que será muy positivo. Tienes la capacidad para iniciar algo, solo debes creer en ti y ponerle fuerzas y ganas. Enfrentas una situación y aunque llores todo sale adelante y se soluciona. Ten serenidad en momentos de crisis. Conserva la calma y la serenidad ante todo.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de junio de 2020

Escorpio, si te invitan a un sitio a escuchar música, debes negarte a ésta y cualquier otra invitación que te hagan, debemos ser responsable y cuidar la salud de nosotros, así como de nuestras familias. Tu familia te pedirá que te preocupes y seas más atento con ellos, atiende a los tuyos antes que a los demás.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de junio de 2020

Sagitario, asumirás nuevos compromisos, harás lo que sea para quedar bien con lo que te comprometes, eso dice mucho de ti y la gente valorará tus esfuerzos. Te recomendarán sin dudarlo. Hablarás con tu jefe por un aumento, recuerda que en estos tiempos será un poco difícil. Abrígate y cuida tu garganta.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de junio de 2020

Capricornio, una persona que te hace sentir importante y te dará tu lugar ante una situación de discusiones familiares. Recuperas la fe en el amor y los sentimientos. Crecerá la confianza con tu pareja y vivirán un tiempo de dicha, alegrías y celebraciones. Embarazo que cambia la forma de pensar en la vida.

Horóscopo hoy Acuario 5 de junio de 2020

Acuario, en medio de esta situación, has aprendido a valorar cosas que antes no lo hacías, a cuidarte y protege a los demás. Para ti nada ha sido fácil, lo que tienes te lo has ganado por ti mismo, ahora debes luchar más por lo que deseas, ten confianza que si te esfuerzas podrás disfrutar del resultado.

Horóscopo hoy Piscis 5 de junio de 2020

Piscis, alguien te dice algo que te costará creer. Recibes un consejo, escúchalo y agradece. Debes aprovechar la energía que te rodea para cargarte de positivismo y entusiasmo. Recibirás noticias buenas. Te comprometerás en algo para ayudar a os que están contigo. No te preocupes, las lograrás cumplir a tiempo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2020.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio