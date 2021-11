Sepa aquí el Horóscopo de hoy, viernes 5 noviembre, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de noviembre de 2021

Aries, hacer una mejora en tu entorno cercano puede hacer que te sientas mejor en este momento. Nuevas responsabilidades por asumir. Te alejas de algo o alguien. Es un día en el que atraer nuevos amores o romances, disfruta porque serás tú quien ponga los límites. Triunfas en lo que haces, en lo trabajado al detalle.

Horóscopo hoy Tauro 5 de noviembre de 2021

Tauro, tú eres una persona que no se rinde, la vida a veces se pone difícil, pero lo superarás. Evita un escándalo en la puerta de tu casa o en la calle por celos o malos entendidos. Recuerda que eres un triunfador tenaz. Tomarás muy buenas iniciativas. Estarás más seguro de ti mismo, pero necesitas repotenciarte.

Horóscopo hoy Géminis 5 de noviembre de 2021

Géminis, hoy toca preguntarte cómo puedes mejorar tu vida, empieza a realizar cosas productivas y piensa en positivo. La independencia laboral pueden ser la mejor opción para alcanzar el éxito que buscas. Quieres ver a una persona que amas. Propensión a proteger el amor, sobre todo en tu relación. Todo mejorará.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de noviembre de 2021

Cáncer, en temas de amor y pareja, quieres estar con alguien que comparta los mismos intereses que tú, no será fácil lograrlo, pero sigue intentando. La familia y el amor juegan un papel muy importante en tu vida. Flechazos virtuales con personas que están lejos. Podrás ver a alguien a quien hace mucho no veías.

Horóscopo hoy Leo 5 de noviembre de 2021

Leo, buen momento para estudiar y aprender. Tu familia es lo primero y el lugar que ocupas con ellos se volverá importante, así que planifica un fin de semana juntos. Ahora puedes lograr la paz, armonía y felicidad que has buscado en tu relación de pareja. Debes cumplir con las promesas que hagas. Llénate de amor.

Horóscopo hoy Virgo 5 de noviembre de 2021

Virgo, este puede ser un día de celos y posesividad en tus relaciones sentimentales, contrólate y demuestra más confianza. Recuerda que cada persona recibe fruto de lo bueno o malo que sembró. Solucionas un problema que se repite en tu vida. Ordénate para que progreses. Evita discusiones con tu mejor amigo.

Horóscopo hoy Libra 5 de noviembre de 2021

Libra, hay personas en tu trabajo que te observan y están pendientes de todo lo que haces, protégete con una cinta de color roja para evitar mal de ojo. Te espera una prueba muy grande que no vas a poder evitar, ten fe. Hay personas que te envidian, evítalas no valen la pena. El amor te motivará a luchar por lo que quieres.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de noviembre de 2021

Escorpio, lo que has conquistado pueden no ser todo lo que parecen ser, ten más cuidado Ten confianza en lo que haces y cómo lo haces. Mudanzas en puertas, deberás buscar nueva vivienda. Venta de muebles en casa. Necesitas un cambio y lucharás hasta conseguirlo, eres fuerte y constante. Valoras la lealtad, sé agradecido.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de noviembre de 2021

Sagitario, si lo necesitas, haz una pausa y tómate el día lejos de conflictos para despejar tu mente. Defiende tus derechos. Logras un contacto con una persona que te interesa. Deberás cuidarte de no generar en los demás la sensación de que los quieres controlar. Solucionas asunto con un hermano. Problema familiar que se aclara.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de noviembre de 2021

Capricornio, a veces sientes que tu felicidad no es completa, no te angusties, solo vence el estrés, deja salir tu energía y disfruta. Es momento de arriesgarse un poco y trabajar para lograr recompensas más grandes. No tengas miedo en hacer cosas nuevas, míralo como una aventura. Aproximación con alguien especial.

Horóscopo hoy Acuario 5 de noviembre de 2021

Acuario, es hora de seguir el camino correcto y de sacar adelante tus metas más ansiadas. En la convivencia hay situaciones que debes dejar pasar y aprender que hay que ser capaz de bajar la cabeza tanto para ser coronado, como para ser perdonado. Usa la flexibilidad. Tu palabra clave les a Oportunidad. Nuevos comienzos.

Horóscopo hoy Piscis 5 de noviembre de 2021

Piscis, tendrás la tendencia a ser demasiado controlador o inseguro con tu pareja. Cálmate y ve despacio. Aclara las cosas y deja que todo fluya. Un hijo te exige ayuda económica y más atención. Experiencia espiritual que te dará paz interior. Enfrentarás un proceso legal, asesórate bien. Dolores de espalda por estrés.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

