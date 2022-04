Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 7 de abril del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de abril de 2022

Aries, el esfuerzo que has realizado todo este tiempo te abrirá puertas en lo laboral, por fin verás los frutos de tu trabajo. En caso de que tengas un auto, revisa muy bien los detalles técnicos antes de salir. Este mes se producirá un cambio en el análisis de tu mundo emocional. Escucha música relajante, busca una velita de color morado y enciéndela.

Horóscopo hoy Tauro 7 de abril de 2022

Tauro, feliz racha de suerte en este día nuevo, lo empezarás con buen pie, pero no te desanimes si algo no anda bien, pronto todo se normalizará. Confía en ti. En el amor todo termina. Las cosas no tienen valor si esa persona especial no está. Te tocará enfrentar a personas problemáticas. Un niño se acercará a ti a pedirte ayuda.

Horóscopo hoy Géminis 7 de abril de 2022

Géminis, este no es un buen momento para adquirir un compromiso o iniciar una relación amorosa. No bajes la guardia, lucha contra esa situación que te ha quitado la paz. Las cosas se aclararán en el trabajo, no discutas y expón tus puntos de vista. Mantén una sana alimentación. Hazte baños con ruda y tu aura se purificará. Esfuérzate más.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de abril de 2022

Cáncer, se presentarán importantes gastos que no habías previsto, deberás estar preparado. Pena por una persona cercana, debes ser fuerte y apoyar en lo que puedas. Amigo joven del pasado que te busca, comienza a contactar contigo, pero te genera ansiedad. Perdona. La pérdida de cabello es causa del estrés, mantén el equilibrio dentro de ti.

Horóscopo hoy Leo 7 de abril de 2022

Leo, tendrás una fuerte e importante carga laboral. No firmes ningún contrato sin la presencia o asesoría de un abogado. Un mensaje misterioso te dejará intrigado. Recuerdos de un viejo amor te tendrán un tanto melancólico. Una persona de energía muy positiva llegará para darte alegría a tu vida. Controla tu peso con una dieta sana y balanceada.

Horóscopo hoy Virgo 7 de abril de 2022

Virgo, te has apoyado mucho en una persona que terminará traicionando tu confianza, mantén los ojos abiertos. Se aproximan días de tranquilidad. Los cambios llegarán fortaleciendo los lazos dentro de tu núcleo familiar. La preocupación por el estado de salud de un familiar puede afectar tu tranquilidad. El distanciamiento con tu pareja será momentáneo.

Horóscopo hoy Libra 7 de abril de 2022

Libra, evalúa bien las decisiones antes de tomarlas. Deberás adaptarte al cambio y bajar el nivel de estrés que te ha causado la pérdida de cabellera. Reevaluarás una decisión que anteriormente habías tomado. Tendrás un afortunado encuentro en el transcurso del día. Tendrás gran preocupación por una decisión que has tomado.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de abril de 2022

Escorpio, un amigo con el que habías perdido el contacto vendrá a buscarte. Asuntos pendientes por aclarar causarán tensión en tu relación afectiva. La pérdida de cabello es causa del estrés, mantén el equilibrio dentro de ti. Una persona del pasado llega para concretar una amistad. Tendrás una energía muy especial, aprovéchala.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de abril de 2022

Sagitario, acepta ayuda de quién te ofrezca la oportunidad de mantener en pie tu negocio. Tu gran desconfianza te aleja de personas buenas. Conexión fuerte con una persona que no se encuentra en el país. Una persona se interesa en ti por lo que realmente eres. Nivela tus emociones y no te dejes llevar por pensamientos negativos.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de abril de 2022

Capricornio, el negativismo te ha cerrado varias puertas y ha creado tensión en tu entorno, cambia de actitud y verás grandes resultados. Debes hacerte una limpieza espiritual. Es el fin de un problema legal que tenías. Días de celebración con tu familia. Reconciliación después de una fuerte discusión. Recibirás un sencillo, pero muy significativo regalo.

Horóscopo hoy Acuario 7 de abril de 2022

Acuario, compra de alimentos con alegría en buena compañía, ten todos os cuidados posibles de higiene. Si mantienes una relación por apariencia la verdad saldrá a flote en un momento de lo más inoportuno. Quieres hacer cosas nuevas, no sabes cómo empezar, organízate. Aumentan los dolores musculares. Escucha los consejos de tu familia.

Horóscopo hoy Piscis 7 de abril de 2022

Piscis, destacarás en un evento de gran importancia para tu trabajo. Recibirás una oferta tentadora por parte de un importante centro laboral. Buenas noticias te harán cambiar de parecer. Controla tus emociones e intenta no se tan explosivo. Dejarás a un lado los sentimientos conflictivos en virtud de buscar la reconciliación.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADO

Horóscopo del dinero del 4 al 10 de abril con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO