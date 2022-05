Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 7 de mayo del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de mayo de 2022

Aries, mantenerte activo será la clave para disipar todo pensamiento negativo que venga a tu cabeza. De ti depende mantener tu bienestar y buena salud. En periodos de recuperación, debes tomarte tu tiempo y no excederte en momentos que debes recuperar tu energía. Evita los excesos y no te dejes llevar en momentos sin control.

Horóscopo hoy Tauro 7 de mayo de 2022

Tauro, necesitas hacer cambios en tu hogar cuanto antes, de ser necesario realizar una mudanza. Algunas situaciones tomarán su propio rumbo, debes fluir a su ritmo porque no podrás tener el control de todo. Debes mantenerte al margen y no perder el control por situaciones ajenas, respira antes de concentrar una mala energía en tu interior.

Horóscopo hoy Géminis 7 de mayo de 2022

Géminis, reunión con amistades lejanas. Evita realizar actividades pesadas antes de dormir, esto te está reforzando mucho más el insomnio. Lluvia de bendiciones te rodean y debes mantenerte en actividad constante para fortalecer tu cuerpo. Empuña en tu mano la victoria y no permitas que la oscuridad te toque, pues toda acción, genera una reacción.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de mayo de 2022

Cáncer, la buena fortuna estará contigo y la prosperidad se hará presente sin duda. Revive esas vibras positivas que tanto te caracterizan y deja los miedos a un lado. Una energía poderosa de abundancia te acompaña y te impulsará a conseguir cada vez más y mirar cada vez más allá. Enfócate en la armonía y en dibujar la relación que siempre deseaste.

Horóscopo hoy Leo 7 de mayo de 2022

Leo, no dejes de esforzarte, pues aún hay mucho que construir. Debes ser un apoyo en casa, deja el egoísmo a un lado y comienza a ayudar a los tuyos. Haz de la tolerancia y el respeto tus estandartes de vida. Mantén esto equilibrado siempre. La mente te puede hacer un mal juego, mostrándote necesidades imposibles de cubrir por ahora.

Horóscopo hoy Virgo 7 de mayo de 2022

Virgo, todo comienza a tomar su lugar y la abundancia vuelve a casa, abre puertas y ventanas. Encontrarás un motivo de impulso en una nueva bendición que llega a tu vida. Utiliza tu encanto personal para atraer al amor y darle la oportunidad de conocerte mejor. No cierres tus puertas. Ten tus emociones controladas y no permitas que te afecte.

Horóscopo hoy Libra 7 de mayo de 2022

Libra, vendrá a ti un dinero inesperado, empléalo en mejorar tu entorno. Tienes mucha energía en todo lo que haces, no permitas que esto acabe con tus fuerzas y que te agotes. Lo mejor es que continúes con lo que tienes, dando buen rendimiento y conservando el optimismo. Tienes el amor muy cerca de ti y no has querido darte cuenta.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de mayo de 2022

Escorpio, debes prepárate para recibir el fruto de las buenas acciones que has tenido hasta el momento. Tendrás grandes recompensas. Se desata un problema familiar que veías venir. Revisa las cosas del pasado, que, solo así podrás evitar cometer los mismos errores. Deberás prestar atención a tu salud, un chequeo general evitará complicaciones.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de mayo de 2022

Sagitario, hoy puedes llevarte una linda sorpresa de alguien, esto es algo que realmente no esperabas. Tendrás un equipo de trabajo inigualable que lograrán grandes cosas. Tu sexto sentido te dará las señales necesarias para descubrir una mentira que te han estado ocultando. Celebración y alegría te llenarán de bienestar y buena salud.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de mayo de 2022

Capricornio, maneja cualquier situación con calma. Tienes un tema de salud que te está comenzando a preocupar, además de la atención médica debes trabajar más en tu paz mental para no empeorar las cosas. No dudes en buscar a un especialista. Mantente en actividad y con un descanso adecuado. No te descuides.

Horóscopo hoy Acuario 7 de mayo de 2022

Acuario, la victoria te acompaña y será el brillo que te marque el camino. Hay una persona que se está acercando a ti solo para perjudicarte, debes estar muy atento a las personas que te rodean. Evita aislarte si las cosas no van bien, analiza el camino y busca la salida ante cualquier situación complicada. No te lamentes por lo que sucedió, toma ese aprendizaje.

Horóscopo hoy Piscis 7 de mayo de 2022

Piscis, recibes una llamada de atención en el trabajo. Debes pensar un poco más en el futuro y ahorrar. Te sentirás cargado y cansado, pero valdrá la pena. Mantén tu hogar en calma y sin permitir que las emociones se salgan de control. Tendrás una gran recuperación y te llenas de energía y fortaleza. El cansancio queda atrás.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

