Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 8 de setiembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de setiembre de 2022

Aries, trata de solucionar los problemas con tu familia y estar más cerca de tus seres queridos. Será un tiempo de mucho trabajo. Ten cuidado con problemas del corazón, ve con un médico no te descuentes. Ten cuidado con fraudes y no te dejes engañar. Vas a crecer mucho profesionalmente. Un amigo confiable te demuestra su afecto incondicional.

Horóscopo hoy Tauro 8 de setiembre de 2022

Tauro, has estado este día un poco decaído, apóyate en tu ser amado para retomar las fuerzas que necesitas. Los colores para vestirte son el morado y verde. Atraes la buena energía. Todo estará de tu lado para resolver asuntos legales. Necesidad de tener seguridad emocional, cálmate y no te refugies en cualquiera.

Horóscopo hoy Géminis 8 de setiembre de 2022

Géminis, tus colores son el rojo fuerte y azul, si los usas cotidianamente la abundancia va a venir a tu vida. Trata de dejar el algún vicio que tengas. Aparecen incertidumbres y el día de hoy descubres una mentira por parte de tu pareja. La comunicación será la clave para resolver este problema. No te dejes llevar por tus impulsos, piensa muy bien antes de actuar.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de setiembre de 2022

Cáncer, sueña en grande con todo lo que deseas para que se te haga realidad. Tu metal es el cobre, trata de usar todo el tiempo una pulsera de este metal para atraer mucha abundancia. Si te sobrepasan las emociones, ve de a un paso a la vez, este no es el mejor momento para modificar algo en la relación. Busca momentos para descansar, no todo puede ser estrés.

Horóscopo hoy Leo 8 de setiembre de 2022

Leo, debes tener cuidado con problemas de infección, especialmente sexuales. Te recomiendo ser muy prudente con tus palabras para no lastimar a tus seres queridos. Sigues atado al sentimiento de un amor del pasado, tienes que soltar para encontrar la felicidad que tanto anhelas. No dudes en poner tu salud mental primero antes de cualquier trabajo.

Horóscopo hoy Virgo 8 de setiembre de 2022

Virgo, será mejor no tomar grandes decisiones, libérate primero de ataduras. Vienen grandes proyectos que si te organizas bien podrás desarrollarlos con éxito. El conocimiento de tu derecho te dará las fuerzas para resolver cualquier problema. Retoma los chequeos preventivos para evitar cualquier mal a futuro.

Horóscopo hoy Libra 8 de setiembre de 2022

Libra, te enfocarás en la ayuda al prójimo. Renueva tu armario y comprar ropa de colores alegres, rojo, naranja. Eso hará atraigas energías positivas. Si ya has pensado en tomar una acción, no busques otras alternativas, actúa ya. Procura siempre cargar un billete de a dólar como amuleto, para que nunca te falte el dinero. Debes ser muy discreto.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de setiembre de 2022

Escorpio, aprovecha para hacer todo lo que siempre has deseado, no te demores. Siempre vete con mucha cautela y no enamorarte tan rápido. Tus colores son el verde y blanco, pinta tu casa con esos colores. Tendrás un día lleno de buenas noticias y realización de proyectos. Este día será positivo para ti, la vida por fin será generosa contigo.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de setiembre de 2022

Sagitario, tu punto débil será el estómago, así que trata de alimentarte sanamente. Ten cuidado con las traiciones, sobre todo de las relaciones que recién empiezan. Cada día serán de mucha magia. Tendrás la oportunidad de remediar las malas situaciones que viviste en otros días. Tus colores son el naranja y el amarillo.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de setiembre de 2022

Capricornio, este día proyéctate y trázate objetivos, debes dedicarte más para alcanzarlos. Saldrás adelante de cualquier problema. Los que tiene pareja deciden casarse o tener familia. Los colores que te van a dominar todo el día va ser el plateado y azul fuerte, por eso te recomiendo usarlos más en tu ropa y pintar la casa con ellos.

Horóscopo hoy Acuario 8 de setiembre de 2022

Acuario, tu fuerza espiritual estará muy fuerte, así que trata de siempre estar con pensamientos positivos para que todo lo que deseas se te realice. Tu color es el amarillo, atraerás solo cosas positivas. Tu signo va a atravesar por unas energías muy fuertes en estos días y tendrás que ser muy centrado para cambiarlas a lo positivo.

Horóscopo hoy Piscis 8 de setiembre de 2022

Piscis, en estos días te cambias de casa, lo que te ayudará a renovar tus energías por completo. Trata de controlar tus problemas de nervios para evitar enfermarte de otras cosas. Estás a punto de lograr lo que tanto deseabas, pero veo obstáculos que impedirán que se cumplan rápidamente. Este tiempo por fin verás realizados muchos de tus sueños.

