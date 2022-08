Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 9 de agosto del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 9 de agosto de 2022

Aries, concretas un negocio que habías estado pensando hacer. Te enteras de una persona que está pasando por un proceso delicado. Dinero que se pierde en casa y te preocupa. Pensarás en remodelar tu casa. Alguien te pide ayuda Apoya siempre y cuando este a tu alcance, no te exijas más de lo debido. No te impacientes, todo llega en su momento.

Horóscopo hoy Tauro 9 de agosto de 2022

Tauro, te cuesta levantarte económicamente, pero no debes perder la fuerza y las ganas de salir adelante. Buscarás el bienestar de tu familia sacrificando tu felicidad. Una amistad te buscará para pedirte un favor, no te dejes engañar. Se pierde la relación de pareja, aclara las cosas a tiempo. No te distraigas, presta más atención en lo que haces.

Horóscopo hoy Géminis 9 de agosto de 2022

Géminis, recibes la llamada de una persona del pasado que requiere de tu apoyo. En el trabajo, demuestras que eres del tamaño del compromiso que se te presente. Comes a destiempo y puede producirte gastritis. Deberás cumplir con una promesa que has hecho a un niño, no lo olvidará. Recibes orientación espiritual para mejorar.

Horóscopo hoy Cáncer 9 de agosto de 2022

Cáncer, evita altercados por discrepancia o por diferencia de opiniones, escucha y luego da tu opinión. Cuidado con el estrés, realiza algún ejercicio te ayudará a descargarte. Con tu pareja, buscan cosas que entretengan la relación y salir de la rutina. Vences un obstáculo, la suerte te acompaña. Firmas un documento.

Horóscopo hoy Leo 9 de agosto de 2022

Leo, conversas con alguien del ámbito jurídico, conversación productiva. Trata de tomarte la vida con calma, evita discusiones y siempre busca una salida favorable para ti. Renuncias o te cambias de empleo. Evita problemas legales. No cometas un error que pueda ser fatal para ti y los tuyos, piensa bien antes de actuar.

Horóscopo hoy Virgo 9 de agosto de 2022

Virgo, cuidado en perder tu posición en el trabajo y quedar en el aire. Te darán un consejo y pon mayor cuidado con quien haces negocios o trabajos en grupo. Algo espiritual te ayuda a evolucionar, pide al cielo con fe y se cumplirán tus deseos. Estas en un proceso importante en tu vida, lleva las cosas con calma y todo saldrá bien.

Horóscopo hoy Libra 9 de agosto de 2022

Libra, tendrás una reunión en familia para tratar algunos asuntos. Te llega una visita inesperada. Cuidado con las cosas que hagas. Remodelas tu casa, precaución con escaleras. Recibes la ayuda de otras personas. La suerte te llega, quizás demore un poco, pero deberás ser paciente. En la salud, te pon atención a algo relacionado con el estómago.

Horóscopo hoy Escorpio 9 de agosto de 2022

Escorpio, visitas a alguien que está enfermo, toma tus precauciones. Recibes la ayuda de alguien de la familia y sales de unas deudas. Aprovecha la suerte que llega, sé agradecido por lo que la vida te da. Recibes algo que demoraba en llegar. Logras callar a tus enemigos con tus acciones, esos son los pasos que debes dar siempre.

Horóscopo hoy Sagitario 9 de agosto de 2022

Sagitario, estarás en una situación que no te compete, evítala y no te involucres en cosas que te traerán problemas a futuro. Recibes una noticia desagradable, mantén la calma. Firmarás un contrato. Escucha a tu corazón, no te cierres las puertas del amor sin antes darte la oportunidad de ser feliz. Buscarás ayuda profesional para desarrollarte en el ámbito educativo.

Horóscopo hoy Capricornio 9 de agosto de 2022

Capricornio, haces una remodelación en tu casa, haz participe a tu familia de los cambios que deseas realizar. Llega una visita inesperada, te pedirá ayuda. Te envuelve algo místico, pídele a un santo de tu preferencia lo que necesitas, hazlo con fe. Bendición del cielo que te abre caminos, agradece por lo que has de recibir.

Horóscopo hoy Acuario 9 de agosto de 2022

Acuario, ten cuidado en el trabajo, tendrás un altercado que si no los sabes manejar te traerá inconvenientes y causará tensión en el ambiente laboral. Tienes pensado viajar con tu pareja, planifícalo bien y que este a su alcance. Necesitas hacer cambios en tu vida, sal de la rutina. Cambios positivos en tu ámbito personal.

Horóscopo hoy Piscis 9 de agosto de 2022

Piscis, tendrás malestar por estrés. No dejes para después lo que es importante hacer hoy. Cometes un error, escuchas a otras personas antes que a los tuyos. Se burlan de ti personas que no valen la pena ni discutir. Evita las peleas innecesarias. Te rehúsas a buscar otro empleo, si ves que te estancas debes buscar avanzar.

