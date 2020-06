Consulta aquí el Horóscopo de hoy, martes 9 de junio, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 9 de junio de 2020

Aries, no juegues con los sentimientos de los demás, sé claro en decir las cosas y no te dejes llevar por tus impulsos, puede que lastimes a alguien que quieres. Tomarás una decisión precipitadamente, piensa bien las cosas, no te dejes influenciar por los demás, te traerán consecuencias negativas.

Horóscopo hoy Tauro 9 de junio de 2020

Tauro, algo que aprendiste en el pasado te funciona ahora. Evita inmiscuirte en chismes o comentarios negativos sobre una persona. La suerte se te ha escapado de las manos, no la dejes pasar de nuevo y atiende lo que te dan. El amor existe, aunque no lo creas. Busca tu felicidad no la dejes pasar.

Horóscopo hoy Géminis 9 de junio de 2020

Géminis, te invitarán a que participes en una iglesia de manera virtual, dudarás mucho en aceptar, pero piensa que lo necesitas para equilibrar tus emociones. Compartirás momentos inolvidables con alguien especial y te llenará de alegría. Solucionas problemas personales que te causan estrés. Deja las dudas.

Horóscopo hoy Cáncer 9 de junio de 2020

Cáncer, tu palabra clave para este día es paz, algo que hoy necesitas más que nunca y lo encontrarás dentro de ti, a través de la meditación y la reflexión. Deberás hacer cambios en tu rutina y darte tiempo para todo; para el trabajo, para la familia, tu vida personal y lo espiritual.

Horóscopo hoy Leo 9 de junio de 2020

Leo, realizarás compras inesperadas, cuida tu economía y solo gasta lo necesario, debes ahorrar lo que más puedas. Vendrán tiempos más difíciles para ti y es necesario que te reinventes y tengas claro estrategias de trabajo para cuando lo necesites. Debes atender más a los tuyos que te ven todos los días.

Horóscopo hoy Virgo 9 de junio de 2020

Virgo, se supera una situación económica en tu casa. No puedes aportar lo que quieres, pero tranquilo estás entrando en una época altamente productiva, con ofertas de trabajo y de nuevas inversiones. Alguien del pasado regresa y será importante para ti. Se activa la vida amorosa. Tendrás celebraciones.

Horóscopo hoy Libra 9 de junio de 2020

Libra, deja la indecisión y la duda de lado, sé firme y responsable en lo que te comprometas. No dejes para después lo que puedes hacer hoy. No inventes excusas y acelera el paso en tu vida. El tiempo pasa frente a ti y debes aprovechar las oportunidades que se te presenten. Sé firme y constante.

Horóscopo hoy Escorpio 9 de junio de 2020

Escorpio, pasarás un momento de crisis. Por fin cobrarás un dinero que estaba pendiente. Tienes en tus manos las herramientas hacer lo que quieras, solo ponle ganas. Sé optimista eso te ayudará. Recibirás nuevas señales de una persona que esperas. Estarás preocupado por un malestar en la vista, descansa mejor.

Horóscopo hoy Sagitario 9 de junio de 2020

Sagitario, recibirás una noticia que te pondrá triste, debes ser valiente, fortalece tu fe. Todo pasará y solo será un recuerdo todo lo que estás viviendo. Trata de distraer tu mente escuchando música o leyendo un libro de autoayuda. En lo económico siempre saldrás adelante por tu esfuerzo y dedicación.

Horóscopo hoy Capricornio 9 de junio de 2020

Capricornio, te encuentras preocupado porque el dinero no llega a tiempo y cuando llega se va rápidamente. Sientes que hay envidia a tu alrededor. Tu casa está cargada con energías negativas. Debes limpiar la puerta de tu vivienda y donde duermes, con sahumerios y flores amarillas, vencerás una situación y enemigos.

Horóscopo hoy Acuario 9 de junio de 2020

Acuario, empezarás un negocio que cambiará tu vida. Estás pendientes de un pago y éste está demorando demasiado, resolverás ese asunto pronto. Arreglarás unos documentos que estaban pendientes. Controla tu mal carácter, no vas a conseguir nada bueno, te vas a quedar solo, aprovecha las oportunidades.

Horóscopo hoy Piscis 9 de junio de 2020

Piscis, estarás planificando una mudanza, deseas estar solo un tiempo. Nuevos desafíos en esta nueva etapa. Alguien importante te ayudará. Dedícate a orar un poco para calmarte, así pensarás mejor las cosas. Recibes un regalo especial de alguien que estaba lejos de ti. Pensarás en un nuevo empleo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio