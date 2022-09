Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 9 de setiembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 9 de setiembre de 2022

Aries, lucha por tus sueños sin que te importe el qué dirán los demás. Será un día muy afortunado para el amor. Ten paciencia que pronto lo lograrás. Prepara tu mente en positivo para que puedas cumplir todas tus metas. Tu signo va a brillar mucho en lo intelectual y será un gran líder en todo lo que dirija. Va a ser una etapa de metamorfosis completa.

Horóscopo hoy Tauro 9 de setiembre de 2022

Tauro, te ilusiona muy fácil en cuestiones amorosas, sin embargo, es mejor estar muy bien centrado para que tus relaciones puedan prosperar. Cambiarás de casa o te vas a vivir a otra ciudad, recuerda que todo cambio es para bien. También es importante que dejes a un lado los vicios como el alcohol y el tabaco. No decaigas, se fuerte.

Horóscopo hoy Géminis 9 de setiembre de 2022

Géminis, nada te detendrá hasta lograr ese objetivo que tienes en mente, tu institución. Recuerda que lo importante es trabajar y esforzarse para que se logren todos tus sueños. Tu punto débil es el sistema respiratorio, así que no te tomes a la ligera los cambios climáticos. Utiliza accesorios de acero, te ayudará a mantener alejado el mal de ojo.

Horóscopo hoy Cáncer 9 de setiembre de 2022

Cáncer, se viene un cambio de trabajo que te beneficiará mucho. Trata de no engancharte en los problemas de otras personas, mantente tranquilo para que las cosas te salgan bien. Para los que están casados va a ser un día muy agitado con la pareja, debes mantener la calma y conversar. Debes animarte, busca algo en que distraerte y relájate.

Horóscopo hoy Leo 9 de setiembre de 2022

Leo, deja atrás todas las inseguridades que te agobian, te impiden avanzar en cuestiones personales y económicas. Para ti será un momento de mucha pasión y aventuras amorosas, disfrútalo, pero ten cuidado para que nadie salga lastimado. Saca todos los rencores de tu vida, especialmente con tu familia. Tus colores serán el morado y el rojo intenso.

Horóscopo hoy Virgo 9 de setiembre de 2022

Virgo, tienes una conexión y comunicación con lo divino, te va a ayudar mucho para que todo salga como lo deseas. Tendrás mucho acercamiento con el arte y encontrarás en él un medio de ingresos adicional. Por fin decides poner toda tu energía en lograr tus metas. Recuerda también que los más importante es tu salud y deberás cuidarte estos días.

Horóscopo hoy Libra 9 de setiembre de 2022

Libra, pronto encontrará la solución a aquel problema que te tiene tenso. Aférrate a la fe y verás grandes cambios en tu vida de manera positiva. Vale la pena esperar por las buenas cosas que han de llegar para ti. Mantén la calma y ponte fuerte en tus decisiones. Una sorpresa en el trabajo alegrará tu día. Evita las discusiones con personas extrañas a ti.

Horóscopo hoy Escorpio 9 de setiembre de 2022

Escorpio, evita angustiarte cuando te equivoques, recuerda que siempre aprendemos y reflexionamos a partir de nuestros errores personales. En tu trabajo llegará una propuesta, analízala y decide que te conviene, tómate tu tiempo. Recibirás grandes noticias que te alegran el día, agradece por cada momento vivido. Suelta el pasado de dolor.

Horóscopo hoy Sagitario 9 de setiembre de 2022

Sagitario, recuerda que no todo podrás solucionarlo apresuradamente, guarda calma y organízate mejor. Tendrás un día donde la incertidumbre te tensará, relájate y espera que todo va a cambiar. Evita convertirte en tu propio enemigo, desecha lo negativo que te persigue. Aprende a observar los aspectos positivos de tu vida y construye un futuro mejor.

Horóscopo hoy Capricornio 9 de setiembre de 2022

Capricornio, el éxito se acercará a ti rápidamente, no le des la espalda no reniegues cuando algo no se dé, ten paciencia. Se paciente, hoy verás como se consolida una relación amorosa. Dialogarás de temas diversos con compañeros de trabajo y surgirán nuevas ideas. Ahora valoras más a tu familia, pasa momentos agradables con ellos que son los mejores.

Horóscopo hoy Acuario 9 de setiembre de 2022

Acuario, hoy será un día productivo, aprovecha el tiempo al máximo. Pon más intensión a las cosas que haces, hoy se transformará tu vida de manera positiva. Debes comprender que los objetivos necesitan su tiempo para ser cumplidos. Solo debes esperar y ser persistente en las cosas que quieras alcanzar. Se firme en tus decisiones.

Horóscopo hoy Piscis 9 de setiembre de 2022

Piscis, alcanzarás el éxito en un cerrar y abrir de ojos, eres una persona exitosa y perseverante, solo debes enfocarte y seguir adelante. Momentos de alegrías para compartir con la gente que quieres te motivarán a seguir luchando por tus sueños. Aprovecha que marcharás por una etapa de buena suerte, pero será necesario que pongas orden en tus cosas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 5 al 11 de setiembre con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 5 al 11 de setiembre con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO