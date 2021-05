Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 13 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de mayo de 2021

Aries, en estos tiempos donde has pasado situaciones difíciles, debes entender que es importante perdonar, este es un paso importante que te hará crecer. Haz superado un problema que te tenía muy preocupado. Estarás en búsqueda de la felicidad. Deberás tomar las decisiones correctas para mejorar integralmente.

Horóscopo hoy Tauro 13 de mayo de 2021

Tauro, lo que estaba detenido hasta ahora comenzara a avanzar lento, pero con resultados satisfactorios. Se generoso con el que es egoísta, te traerá suerte. Llega una persona a tu vida para sacarte de esa tristeza. Regresa una persona del pasado a tu vida y te llena de alegrías. Disfrutarás del triunfo total en el amor y de nuevas alianzas.

Horóscopo hoy Géminis 13 de mayo de 2021

Géminis, encontrarás una salida satisfactoria donde dejas atrás situaciones que te desvelan. Vivirás momentos de reconciliación y se darán una nueva oportunidad. Piensa bien lo que vas hacer o decir para evitar conflictos. Te llegará una propuesta de trabajo, pero tendrás temor de aceptar. Ten confianza en lo que haces con un grupo de trabajo.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de mayo de 2021

Cáncer, recibes ayuda y orientación de una persona para salir de un problema donde te sientes estancado. Reaparecen los compadres y los amigos. Buscas a alguien que se alejó, un afecto del pasado. Evita decir “No estoy bien”, las cosas se solucionarán pronto. Pendiente sesión con psicoterapeuta o consejero espiritual.

Horóscopo hoy Leo 13 de mayo de 2021

Leo, debes arreglar algo en tu casa. Alegrías familiares. No pierdas ese ofrecimiento, estúdialo bien. Debes retomar las riendas de tu vida, decídete a vivir en armonía y en paz. No pierdas ese ofrecimiento, estúdialo bien. Cuidado con problemas de salud por alimentos que te hacen daño. Tendrás cambios positivos.

Horóscopo hoy Virgo 13 de mayo de 2021

Virgo, mira hacia el exterior, salte del armazón, no todo es como tu deseas, abre los ojos. Estudios o proyectos que comienzan te ayudan a crecer. Ten confianza de los nuevos cambios que están teniendo en lo laborar, mejoras cada día. El universo te tiene una sorpresa para tu vida económica. Te alejas de un lugar que no te gusta.

Horóscopo hoy Libra 13 de mayo de 2021

Libra, recuperación física y económica. Un nuevo amor llega a tu vida. Una nueva oportunidad llega a tu vida. Estarás en la búsqueda de lo espiritual, deberás trabajar más en ti y en tus conflictos internos. Lo que tienes lo has logrado con mucho esfuerzo y dedicación. Aún hay mucho trabajo por hacer, no te rindas.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de mayo de 2021

Escorpio, ten calma, llega a tu vida lo que tanto has deseado, desarrolla tu creatividad y has lo que más te gusta hacer. El dinero por fin está en tus manos, se cierra un ciclo para darle paso a otro nuevo. Escucharás música del pasado te traerán recuerdos. Tu crecimiento personal está activado, no pierdas tu tiempo.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de mayo de 2021

Sagitario, los ángeles te dan la fortaleza para que tomes esa resolución postergada, deja de pensar y hazlo. Se persistente. Trabajas para evolucionar y cada día ser mejor, quizás te cueste un poco, pero lo lograrás. Una estrella te acompaña este día, lo necesitas más que nunca. Cuidado con personas que se aprovechan de ti.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de mayo de 2021

Capricornio, pérdida de algo querido, puede ser momentánea. Añoranzas de tiempos y lugares que pronto volverán. Reencuentro con amigos que te motivarán. Bendice y agradece lo que tienes. Sé más positivo. Firmas un documento que te hace ganar dinero. Al final del día todo se arreglará, ten paciencia y serenidad.

Horóscopo hoy Acuario 13 de mayo de 2021

Acuario, te ofrecen algo nuevo, tomate tu tiempo para pensarlo bien. Estos serán días positivos y de alegrías para ti y los tuyos. Debes hacer algún ejercicio físico. Logras una sanación, la cura de una enfermedad. Buscas nuevos caminos para enfrentar la realidad y poder salir adelante con los tuyos. Tu vida da un giro. Vences ese obstáculo.

Horóscopo hoy Piscis 13 de mayo de 2021

Piscis, alguien te indica a dónde debes ir y con quién debes hablar, es bueno recibir ayuda cuando se necesita. Te causarán molestias. Cambias un plan por otro, del plan A al B. La renovación será el primer paso para el cambio que necesitas. Debes limpiar tu casa, coloca sal marina en la sala. Cuida la salud de tus padres. La suerte está de tu lado.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio