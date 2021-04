Conoce aquí el Horóscopo de hoy, jueves 15 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de abril de 2021

Aries, demuestra hoy lo que eres capaz de hacer y será reconocido por tus superiores. Utiliza la energía que sientes para actividades productivas, no te dejes llevar por el ocio. Todo en exceso es malo y hay vicios que has adoptado a causa de la ansiedad que pasarán factura más adelante. Tu sabes cómo controlarte, respira y ten paz.

Horóscopo hoy Tauro 15 de abril de 2021

Tauro, protege tus inversiones, busca un plan B, una mala racha se aproxima, puedes evitarla cambiando de manera positiva tu accionar. Tienes gran influencia en los demás y no lo estás canalizando de la forma adecuada. Tendrás hoy la capacidad de conseguir cualquier objetivo que hoy te plantees.

Horóscopo hoy Géminis 15 de abril de 2021

Géminis, la forma que estás llevando tus finanzas no es la adecuada, busca apoyo en alguien con experiencia que te pueda orientar. La indecisión te está estancando en tus proyectos, por más que busques organizarte siempre esto te causará conflictos. Atracción por parte de una persona mayor le dará un giro a tu vida.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de abril de 2021

Cáncer, estás siendo irresponsable con el dinero, vendrán tiempos difíciles y no estás planificando tus objetivos. Cualquier camino que elijas el día de hoy será el indicado, las energías están a tu favor. Busca inspiración en los primeros meses de relación para continuar con tu relación, hablen sobre aquello que les causó felicidad.

Horóscopo hoy Leo 15 de abril de 2021

Leo, mantén un norte para tus proyectos y comienza confiar, esto será clave para crear nuevas alianzas. La pérdida frecuente de cabello se debe más a una carga emocional que física, equilibra tus emociones. Estás presionando demasiado al futuro y no estás dejando que las cosas ocurran, ten más paciencia.

Horóscopo hoy Virgo 15 de abril de 2021

Virgo, tu disposición para trabajar es lo que te traerán un gran reconocimiento que no estabas esperando. Solo estás en una etapa difícil, el perder la paciencia ahora mismo no será una buena opción. Actualmente estás en la etapa de enamoramiento, no te dejes llevar por una ilusión, utiliza siempre la razón.

Horóscopo hoy Libra 15 de abril de 2021

Libra, la propuesta laboral que te han hecho será de gran provecho para sacar adelante a tu familia, no tengas miedo en aceptar. Tendrás en tu familia el apoyo que estabas buscando afuera y no conseguías, valóralo. Malas intenciones por parte de una mujer será la causa de una ruptura en tu vida, abre bien los ojos.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de abril de 2021

Escorpio, busca una mejor manera de invertir tu tiempo para que sea provechoso, tienes un gran talento natural que estás desperdiciando. Deja de suponer y aclara tus dudas, esos malos entendidos te traerán grandes consecuencias. Estás entregando tu amor a alguien que ya no desea estar a tu lado, atento a las señales.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de abril de 2021

Sagitario, te estás descuidando y tus deudas están aumentando, no te estás enfocando en lo que realmente necesitas. Tienes la oportunidad de rehacer tu vida con una excelente persona y lo estás dejando pasar por malas decisiones. Estás tomando decisiones con la cabeza caliente, piensa antes de actuar.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de abril de 2021

Capricornio, no te des por vencido en el primer intento, la desmotivación ha sido un fracaso constante en tu vida. Personas de tu entorno te están ocultado información valiosa de forma mal intencionada, intenta buscar por tus medios la verdad de los hechos. No te has aceptado tal cual eres y ese es el mayor de tus problemas.

Horóscopo hoy Acuario 15 de abril de 2021

Acuario, estás postergando importantes actividades que has debido atender con urgencia, esto te pondrá en una grave situación laboral. No te alarmes por esa sensación de malestar, esto se deberá al cambio de clima, de igual forma toma tus precauciones. Ser confiado te ha traído grandes problemas, recapacita.

Horóscopo hoy Piscis 15 de abril de 2021

Piscis, tendrás un momento de triunfo y tu humildad es lo único que te mantendrá arriba, equilibra tus emociones y deja de olvidar quién eres. La reflexión ayudará a calmar este dilema que te agobia, todos necesitamos unos minutos a solas. Un familiar necesita de tu ayuda, apóyalo mientras puedas hacerlo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio