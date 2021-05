Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 11 de mayo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de mayo de 2021

Aries, buenas energías para el lugar donde estás trabajando, coloca un incienso de sándalo para la buena energía. Avance en estos días. Sabes mantener muy bien la llama del amor. Dile al universo que hoy tienes el deseo de hacer muchas cosas positivas y pon toda tu energía hasta lograrlo. Deja que las cosas fluyan.

Horóscopo hoy Tauro 11 de mayo de 2021

Tauro, esfuérzate en hacer un ayuno de frutas y trata de tener contacto con un sitio natural que toque tu mundo emocional. No renuncies a lo que es tuyo, sigue luchando y lograras pronto lo que deseas. Todo te impulsa a la acción, pero con mucho freno por parte del entorno. Ahora sabes que nada en esta vida es fácil.

Horóscopo hoy Géminis 11 de mayo de 2021

Géminis, problemas ajenos a la pareja te tendrán preocupado, pero lo superarás. Si tiene entre manos un proyecto importante, llévelo a cabo, pero sin enfrentarse con nadie en el camino. Alguien organiza una parte de tu vida y dejas la rutina. Tu vida da un giro. De un momento a otro te encontrarás socializando y pasándola bien.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de mayo de 2021

Cáncer, celebrarás un objetivo logrado con tus seres queridos. La clave de la semana es atreverte a arriesgarse, hazlo pero que sea con seguridad. Serás participe de una charla de mejoramiento personal de manera virtual que te ayudará a equilibrarte. Un asunto de dinero te exigirá tomar una decisión rápida y contundente.

Horóscopo hoy Leo 11 de mayo de 2021

Leo, deja de dudar y aprovecha tus condiciones para desplegar tu don artístico en ese proyecto que podrás disfrutar. Te sorprenderá de los resultados. Tienes las herramientas y los recursos para lograr lo que tienes en mente, así que no hay excusas. No actúes por impulso y no te quejes por lo que no has podido culminar.

Horóscopo hoy Virgo 11 de mayo de 2021

Virgo, te entregan un documento para que lo leas cuidadosamente, no firmes nada sin antes no estar seguro. Este día usar ropa de color blanco, mejorará la salud. Ten fe. A la gente invasora, mejor no tratarla con familiaridad. Aunque sientas que estas en un callejón sin salida, sigue luchando y encontrarás la salida.

Horóscopo hoy Libra 11 de mayo de 2021

Libra, la dulzura no da resultado, sino que se debe mostrar cortante. Pasión, buena energía mental y física. Busca rutinas que te llenen de energía y aliméntate mejor. Si no lo haces podría afectar de manera negativa tu economía. Si te afecta la presencia de alguien en tu casa, convérsalo y encuentra la solución.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de mayo de 2021

Escorpio, cuida tu cabeza, molestias sobre todo en la nuca, deberás descansar mejor. Consulta psicológica para empezar a sanar el pasado doloroso. Estás cargado y necesitas relajarte, has meditación. Recuperas el tiempo perdido. Lo negativo se aleja y sientes como una energía renovada muy beneficiosa dentro de ti.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de mayo de 2021

Sagitario, conversa con tu pareja, aceptando sus críticas e intenta cambiar para que las cosas mejoren. Dile no a lo que no quieres hacer. Una alteración en el plan de trabajo repercute en el terreno sentimental. Leerás al detalle un escrito o documento. Cumples un compromiso de palabra. El amor toca a tu puerta, ve con calma.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de mayo de 2021

Capricornio, ten confianza de los nuevos cambios que están teniendo en lo laborar, mejoras cada día. Deberás cambiar tu energía limpiándote con una vela blanca y pedir luz a tu vida a los ángeles. Cierras un ciclo e inicias otro. Serás participe de una charla de mejoramiento personal de manera virtual que te ayudará a equilibrarte.

Horóscopo hoy Acuario 11 de mayo de 2021

Acuario, no renuncies a lo que es tuyo, sigue luchando y lograras pronto lo que deseas. Tendrás conversaciones con una persona especial y le contarás tus problemas. Ahora sabes que nada en esta vida es fácil. Tendrás nuevas emociones por alguien que no veías hace tiempo. Despeja tu mente. Llegará un préstamo y podrás hacer pagos.

Horóscopo hoy Piscis 11 de mayo de 2021

Piscis, un familiar o amistad necesita urgente un apoyo tuyo, podrás ayudarlo, pero limitadamente. Te dan un regalo que valorarás muchísimo. Ten fe, todo lo malo pasará. Alguien organiza una parte de tu vida y dejas la rutina. No hagas nada apresurado para que todo te salga bien. Te esforzaste y lo lograste. Tu vida da un giro.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio