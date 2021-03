Conoce aquí el Horóscopo de hoy, martes 30 de marzo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 30 de marzo de 2021

Aries, busca la manera de estar tranquilo en tu trabajo, dedícate hacer tus cosas. Viene un aumento o un dinero extra, úsalo para algo provechoso ya que estas pasando por un momento difícil. Pero no te preocupes saldrás rápido de todo esto. Demuestra siempre tus sentimientos. Es momento de no consumir tanta azúcar.

Horóscopo hoy Tauro 30 de marzo de 2021

Tauro, demuestra a tu alma gemela que sientes todavía ese amor como si fuera la primera vez, tienes la virtud que eres muy apasionado. Es recomendable sacar a florecer eso que tu corazón siente. Grita y dile al mundo que estas totalmente enamorado. Combina tu comida con vegetales de todo tipo y toma bastante agua.

Horóscopo hoy Géminis 30 de marzo de 2021

Géminis, no te ciegues por tus emociones, escucha a los demás que pueden estarse dando cuenta de algo que tú no ves. Se vienen tiempos de cambios, sin embargo, queda en tus manos evaluar los pro y los contra. Es momento de pensar en ti y tu bienestar, busca la paz en tu corazón. La angustia no es una opción y puede causarte consecuencias físicas a futuro.

Horóscopo hoy Cáncer 30 de marzo de 2021

Cáncer, si no te estás sintiendo bien donde estás, es momento de moverte, recuerda que solo los árboles echan raíces. Sentirás que has tenido meses duros, pero todo comenzará a mejorar, resiste. Cuidado con las relaciones tóxicas, solo traen el atraso a tu vida. Tómate un descanso de 30 min para hacer respiraciones y relajarte.

Horóscopo hoy Leo 30 de marzo de 2021

Leo, las buenas decisiones se toman con la cabeza fría, ten cuidado con lo que hagas o digas. Los vínculos laborales deben ser claras y no las confundas con relaciones amistosas, esto puede traerte consecuencias. Recuerda que tienes derecho a tener un espacio para ti, no dejes que nadie te quite tu paz interior.

Horóscopo hoy Virgo 30 de marzo de 2021

Virgo, no hay nada peor que la incertidumbre, nunca te quedes con la duda y busca repuestas directamente de las personas involucradas. Evalúa bien si deberías hacer esa inversión, recuerda que no debes apresurarte en tu decisión. Libértale de los absurdos tabúes y comienza a ponerle pasión a tu vida amorosa.

Horóscopo hoy Libra 30 de marzo de 2021

Libra, deja de postergar los quehaceres y organiza bien tu tiempo, verás que tendrás mejores resultados. Una persona cercana a ti busca involucrarte en un problema, ten cuidado. Las segundas oportunidades son buenas siempre y cuando esa persona lo merezca, evalúa muy bien tu decisión. Preocúpate por tu salud.

Horóscopo hoy Escorpio 30 de marzo de 2021

Escorpio, aléjate de la rutina y comienza a crear, innovar y vivir. La alegría llegará por sí misma. Tómate un tiempo para descansar, piensa que todos lo merecemos. Terceras personas querrán irrumpir en tu estabilidad, tienes que estar muy atento. Evita esos alimentos que te hacen daño, debes ser responsable con tu salud.

Horóscopo hoy Sagitario 30 de marzo de 2021

Sagitario, deja de darle tantas vueltas al asunto, concrétalo que después puede ser muy tarde. La rutina ha sido tu peor enemiga en estos días, trata de hacer las cosas diferentes. Estás confundido en este momento y debes tomar una gran decisión, aunque te recuerdo que en el amor no existen dudas. No te distraigas, enfócate.

Horóscopo hoy Capricornio 30 de marzo de 2021

Capricornio, el pasado ha traído con él la nostalgia, pero solo queda poner de tu parte, no dejes que te quite la felicidad. Deja muy claras tus actividades en el trabajo, y no permitas que te exijan más de lo que de un principio se concretó, si es así convérsalo. En el amor se afianza la reciprocidad, no siempre debes ser tú quién de más.

Horóscopo hoy Acuario 30 de marzo de 2021

Acuario, quién se ha ido te ha dejado grandes enseñanzas, quédate con eso y continúa. No dejes de pedir ayuda cuando lo necesitas, recuerda que tu familia es un gran apoyo. Debes aceptar que muchas veces los celos se apoderan de ti, controla tus emociones. No pases por alto eso que para ti es importante. Lucha por tu bienestar.

Horóscopo hoy Piscis 30 de marzo de 2021

Piscis, se vienen grandes cambios y todo es fruto de tu esfuerzo. Las grandes cosas se construyen poco a poco, tu mejor instrumento es la perseverancia. La estabilidad emocional está influyendo como debe de ser. No mezcles las cosas, debes aprender a separar lo laboral con lo sentimental. Tendrás días de mucha tensión.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio