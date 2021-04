Conoce aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 14 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de abril de 2021

Aries, el hecho de que estés un tanto distraído es causa del cansancio mental que te agobia, cuidado, puedes olvidarte de un evento especial como consecuencia. No des falsas esperanzas a esa persona que daría todo por ti, esto podría ocasionarle un daño irreparable. Evita gastos innecesarios, aprende a ahorrar.

Horóscopo hoy Tauro 14 de abril de 2021

Tauro, lucha por tus sueños. Trabaja tu fortaleza interior. Tu pareja tendrá problemas con tus amistades, la comunicación y negociación será la clave para poder enfrentar esta situación. Tendrás la oportunidad de ejercer tu poder y autoridad en tu trabajo, todo saldrá bien siempre y cuando lo hagas con respeto.

Horóscopo hoy Géminis 14 de abril de 2021

Géminis, la necesidad de un orden ocupará tu pensamiento. Confía en ti mismo. Organiza un plan romántico con tu pareja, si no te has dado cuenta, está empezando a dudar de tu amor e intenciones. Muchos recuerdos compartidos que se rememoran con emoción y sentimiento en familia. Recibirás una noticia.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de abril de 2021

Cáncer, tus esfuerzos serán recompensados. No dejes para después esa propuesta por más alocada que te parezca, arriésgate a vivir nuevas experiencias. Realizarás trámites legales. Cuidado en la calle con tu cartera, se precavido y así evitarás robos. Sé más positivo. No seas tímido, si necesitas ayuda búscala.

Horóscopo hoy Leo 14 de abril de 2021

Leo, en ti está toda la energía y convicción para lograr lo que te propones, cree más en ti y deja de poner adelante a los demás. La ambición te está haciendo olvidar las cosas sencillas y buenas que tiene la vida, recuerda que tu familia es primero. Hoy se presentarán muchas distracciones, no pierdas tu enfoque.

Horóscopo hoy Virgo 14 de abril de 2021

Virgo, ten cuidado con los dolores estomacales, esto puede ser a causa de la ira y remordimiento, libérate, perdona. Evita discusiones y no reniegues, dañarás tu hígado. La paz y la tranquilidad será la clave para este día. Una deuda que no es tuya y sin embargo te afecta. Llega alguien, no lo alejes con malos tratos.

Horóscopo hoy Libra 14 de abril de 2021

Libra, cambia tu estilo de vida de deja atrás la vida sedentaria. Tu amor se ha visto afectado por los comentarios de una tercera persona que quiere justamente verte perjudicado. Las aventuras te pueden costar caro, de hecho, perderás a personas muy importantes en tu vida. Sé feliz con lo que tienes, valora.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de abril de 2021

Escorpio, una irritación en tu piel va a causarte preocupación, sin embargo, solo se tratará de un tema hormonal. Todo mejora poco a poco y disfrutas ahora de un ambiente de trabajo más armónico. Te enfocarás en tus proyectos, tu mayor apoyo lo encontrarás en tu núcleo familiar, intégralos a tu vida.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de abril de 2021

Sagitario, tendrás una posibilidad de viajar, algo que no esperabas, aprovecha la oportunidad y toma todas las medidas de prevención. Utiliza tu intuición a la hora de emitir una opinión o dar un paso para avanzar. Harás una mudanza poco a poco, por partes. Una mala experiencia sentimental comienzas a sanar.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de abril de 2021

Capricornio, debes comer a las horas adecuadas, esto te está causando problemas gastrointestinales. Recibes apoyo de una madre. Recibes reconocimiento por tu trabajo. Sentirás que debes decidir en dónde estar, no dudes. Una de tus mejores amistades declara su amor hacia ti y esto es algo que ha surgido de la nada.

Horóscopo hoy Acuario 14 de abril de 2021

Acuario, tu estado de ánimo es la causa de la pérdida de apetito, controla tus emociones con actividades espirituales. Preocupación por algo o alguien que no puedes sacar de tu mente. No te detengas y cumple lo que has prometido. Un triunfo, una victoria o alcanzar un objetivo aumentará tu autoestima.

Horóscopo hoy Piscis 14 de abril de 2021

Piscis, te encontrarás con la persona ideal para ti en el momento preciso y en el lugar perfecto, deja de apurar las cosas. Todo comienza a cambiar a tu favor. La estabilidad también es peligrosa en una relación, dale un giro a tu vida amorosa. Discusiones con personas con las que vives por visiones divergentes.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio