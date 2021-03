Conoce aquí el Horóscopo de hoy, miércoles 31 de marzo, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 31 de marzo de 2021

Aries, busca un tiempo para ti, no todo puede ser para los demás. La preocupación de una deuda pendiente está quitando tu tranquilidad, recuerda que siempre habrá una solución, no desesperes. El amor llega de quien menos lo esperas en el momento preciso. Busca tu paz espiritual en nuevas actividades.

Horóscopo hoy Tauro 31 de marzo de 2021

Tauro, siempre es un buen momento para comenzar de nuevo. Tienes las herramientas perfectas para poder sacar adelante ese proyecto, confía en ti mismo. Busca un espacio para tus amistades y familia, aprende a separar y administrar tu tiempo. El cansancio te agobia, es parte del estrés de tu día a día, busca una distracción.

Horóscopo hoy Géminis 31 de marzo de 2021

Géminis, no todas las personas son iguales, debes escuchar opiniones e ideas de diferentes personas, te darán una nueva visión de negocio, estúdiala. Un cambio de aires se aproxima y debes prepararte para eso, el campo será lo mejor. Encontrarás en ti aquello que tanto buscabas y no en los demás, te sentirás pleno.

Horóscopo hoy Cáncer 31 de marzo de 2021

Cáncer, los recuerdos invaden tu mente, intenta desechar lo negativo y rescata lo que te haga sentir bien. Tu ritmo de trabajo es bueno, pero estás entrando en una peligrosa zona de confort, no te confíes. Debes escuchar más a quien te aconseja, no dejes que el egoísmo te invada. La falta de sueño es causada por el estrés.

Horóscopo hoy Leo 31 de marzo de 2021

Leo, todo a su tiempo, deja de acelerar las cosas. Alguien con quien has tenido afinidad te presentará una gran propuesta laboral. Es momento de hacer un cambio en tu rutina, animo. No permitas que nadie sabotee tu felicidad, mucho cuidado. Realiza técnicas de relajación y meditación. Modera las comidas y toma más agua.

Horóscopo hoy Virgo 31 de marzo de 2021

Virgo, el apego puede traer sufrimiento, controla tus emociones. Estos meses has hecho gastos innecesarios que te han traído consecuencias, controla tus gastos. Recuerda que el amor no es posesión, mucho cuidado. La alergia es el resultado de hacer cosas que deseamos, disfrutarás de un momento especial.

Horóscopo hoy Libra 31 de marzo de 2021

Libra, estarás muy ocupado todo el día, al punto que te olvidarás de ti mismo, organízate mejor. Escucha las palabras de aquellos que quieren lo mejor para ti, evitarás cometer errores. Llénate de valor y expresa tus sentimientos a esa persona especial. Has buscado mejorar tu salud, pero no has sido constante, sé disciplinado.

Horóscopo hoy Escorpio 31 de marzo de 2021

Escorpio, has pasado ya lo peor, esto solo ha demostrado lo fuerte que eres. El camino ha sido difícil, pero por fin llega tu recompensa, sé agradecido para que se te multiplique. Apóyate en los que te aman y libérate de esa angustia que no te deja dormir. Tómate un fin de semanas y desconéctate de todo. Todo estará bien.

Horóscopo hoy Sagitario 31 de marzo de 2021

Sagitario, busca el mejor momento y las mejores palabras para expresar eso que tienes que decir, atrévete a ser feliz con la persona indicada. Estás haciendo muchas actividades a la vez y no estás enfocado en lo que realmente importa, atento será mejor que te replantees las cosas. Vienen días de pasión, déjate llevar.

Horóscopo hoy Capricornio 31 de marzo de 2021

Capricornio, tienes un talento natural para hacer las cosas en el momento preciso, ese es tu fuerte. No sientas miedo en expresar tus ideas y hacer algo realmente innovador. Olvida el resentimiento y mira el lado lindo de esa persona. Alguien te deja un aprendizaje, valóralo. Respira y dale una pausa a tu día para descansar.

Horóscopo hoy Acuario 31 de marzo de 2021

Acuario, falta poco para recibir una buena noticia. Llegarán bendiciones inesperadas a tu vida, abre tu corazón y recíbelas con la mejor actitud. Esta vez deberás aprovechar esta segunda oportunidad. Tus sospechas que tenías de esa persona comienzan a tomar forma y se convierten en una realidad, mantente atento.

Horóscopo hoy Piscis 31 de marzo de 2021

Piscis, la monotonía se está apoderando de tu vida, dale un giro total, atrévete. Malas intenciones de tu entorno buscan perjudicarte, ten cuidado. Sentirás que tu relación se deteriora por el tiempo y la rutina, siempre es un buen momento para la comunicación, el silencio también es peligroso. Saca lo mejor de ti.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio