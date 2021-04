Conoce aquí el Horóscopo de hoy, sábado 3 de abril, predicciones de la vidente Carmen Briceño según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 3 de abril de 2021

Aries, demasiadas cargas para ti solo, debes organizarte mejor. Vacaciones en solitario o viaje a lo desconocido de máximo dos personas. No dejes a tus hijos con gente extraña. Hecho curioso en un centro comercial, cuidado con robos. No pierdas la fe ni la esperanza. No te desanimes, mantente alegre y optimista.

Horóscopo hoy Tauro 3 de abril de 2021

Tauro, compra de alimentos con alegría en buena compañía, ten todos os cuidados posibles de higiene. En el amor todo termina. Las cosas no tienen valor si esa persona especial no está. Perdona. La pérdida de cabello es causa del estrés, mantén el equilibrio dentro de ti. Hazte baños con ruda y tu aura se purificará.

Horóscopo hoy Géminis 3 de abril de 2021

Géminis, si mantienes una relación por apariencia la verdad saldrá a flote en un momento de lo más inoportuno. Este año se producirá un cambio en el análisis de tu mundo emocional. Escucha música relajante, busca una velita de color morado y enciéndela. Quieres hacer cosas nuevas, no sabes cómo empezar, organízate.

Horóscopo hoy Cáncer 3 de abril de 2021

Cáncer, feliz racha de suerte en este año nuevo, lo empezarás con buen pie, pero no te desanimes si algo no anda bien, pronto todo se normalizará. Confía en ti. Pena por una persona cercana, debes ser fuerte y apoyar en lo que puedas. Las cosas se aclararán en el trabajo, no discutas y expón tus puntos de vista. Esfuérzate más.

Horóscopo hoy Leo 3 de abril de 2021

Leo, dejarás a un lado los sentimientos conflictivos en virtud de buscar la reconciliación. Debes hacerte una limpieza espiritual. Amigo joven del pasado que te busca, comienza a contactar contigo, pero te genera ansiedad. La pérdida de cabello es causa del estrés, mantén el equilibrio dentro de ti. Escucha los consejos e tu familia.

Horóscopo hoy Virgo 3 de abril de 2021

Virgo, tienes muchas granas de avanzar en tus cosas, pero el tiempo no te alcanza, organízate mejor y verás que todo te saldrá bien. El que es solidario en estos momentos tendrá su recompensa y tu tendrás la tuya. Llego el momento de crecer, aprovecha esta oportunidad que se te está presentando.

Horóscopo hoy Libra 3 de abril de 2021

Libra, en la pareja cuando uno de los dos se sienta que esta ofuscado, el otro tiene que estar calmado, así reinará la paz entre los dos. Cuidado de sacar ventaja de algo o que te la saquen a ti, puede que te perjudique, abre los ojos. Busca el camino de la sabiduría. Cuida tu salud, estarás con malestares deberás visitar al médico.

Horóscopo hoy Escorpio 3 de abril de 2021

Escorpio, los frutos de lo que tanto te ha costado tardarán un poco en verse, pero si confías un poco más en su llegada, podrás disfrutarlo. Háblale con claridad para evitar malos entendidos. Buscas un nuevo empleo. Valdrá la pena la sinceridad y la entrega con ese amor que vale realmente la pena. Apoyas a un grupo por una lucha común.

Horóscopo hoy Sagitario 3 de abril de 2021

Sagitario, mucha ilusión trae este año nuevo, viaje, mudanza y expectativas. Todo cambio será bueno para ti. Toma un descanso, tus fuerzas se agotan, no realices labores tan fuertes y hazlo pausado, de esa manera te vas a recuperar muy rápido. Llega algo bueno, algo con regalos y prendas, recíbelo con amor.

Horóscopo hoy Capricornio 3 de abril de 2021

Capricornio, una persona especial tu cómplice, será como un bálsamo de amor y cariño para ti. Sufrirás un poco por las consecuencias de las decisiones que tomaste hace algún tiempo en lo laboral. Estarás irritado, debes calmarte. Leerás muchos mensajes ésta semana, correos y redes. Conoces a una persona que cambia tu vida.

Horóscopo hoy Acuario 3 de abril de 2021

Acuario, obtendrás muy pronto una mejora en el trabajo, comienza por poner los pies sobre la tierra y dar lo mejor de ti, así lograrás lo que deseas. La relación de pareja se encuentra en un mal momento, traten de conciliar y no más peleas. Tu pareja quiere una respuesta sobre ti, no te demores más y resuelve lo pendiente.

Horóscopo hoy Piscis 3 de abril de 2021

Piscis, tu esfuerzo te dará muchos frutos, no te arrepentirás de invertir tu tiempo, vas hacer lo que te gusta. No tomes decisiones apresuradas, sin pensar cuidadosamente los pros y los contras. Vístete de color verde, su vibración te ayudará a sentirte mejor. El color rosa te ayudará a armonizarte y calmarte.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los Rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2021.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio