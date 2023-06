Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 1 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 1 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, limpia tu mente de negatividad y no permitas que el impulso sea capaz dirigirte. No cierres acuerdos importantes en estos días, no es el mejor momento. Tu miedo a construir relaciones sólidas y estables te está alejando de excelentes personas. Recibirás una noticia asombrosa. Es tiempo de que vengan cosas nuevas, deja de aferrarte al pasado.

Horóscopo hoy Tauro 1 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, aléjate de discusiones y malos entendidos, no estás en capacidad de conectar con esas corrientes que solo aporten malestar a tu entorno. Estarás experimentando demoras o retrasos en todo aquello que emprendas, o necesitarás más esfuerzo que el habitual para la consecución de objetivos. Firma de documento.

Horóscopo hoy Géminis 1 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, evita arriesgarte a perder más de lo que estás dispuesto a dejar ir. Te tocará enfrentar una difícil situación te cambiará totalmente tu forma de pensar. Limpia tu mente y corazón de todo lo que te colma de preocupación, es necesario generar acciones que te llenen de resultados satisfactorios. No descuides la parte afectiva por terceros.

Horóscopo hoy Cáncer 1 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, pueden aparecer problemas con personas de autoridad, ten cuidado. Te sentirás incómodo en un lugar que para ti es frecuente. Has sido muy exigente contigo mismo, baja la presión. Si quieres una buena relación o asociación debes crear un puente de respeto y comunicación. Suelta y avanza. Come a tus horas puede afectar tu salud.

Horóscopo hoy Leo 1 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, las energías serán propicias para avanzar en la planificación de los proyectos con éxito. Recibe sin problemas las críticas constructivas. Tienes la fuerza y el empuje extra requerido para lograr lo que te propongas en lo material y espiritual. Cuídate de las ataduras, están limitando tu crecimiento profesional.

Horóscopo hoy Virgo 1 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, la valentía debe ser tu mayor cualidad, no te dejes opacar por quien trate de perjudicarte. Nadie tiene la culpa de las cosas que te están pasado, pero debes desahogarte de vez en cuando con una persona de confianza, que el canal siempre sea el diálogo. Las energías estarán más equilibradas, ponte en movimiento que todo fluye a tu favor.

Horóscopo hoy Libra 1 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, tu estabilidad emocional se manifiesta en todo lo que haces, guiando tus pasos en la dirección correcta. Ten cuidado con las palabras que usas para expresar tus sentimientos, estas pueden ser malinterpretadas y alguien podría salir lastimado. Ten mucho cuidado con las alergias. Intenta no estar descuidado, se aproxima un robo.

Horóscopo hoy Escorpio 1 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, tu energía florece, llenándote de armonía y bienestar, podrás alcanzar la meta que te propongas, pues la vitalidad se incrementa. Algunas situaciones pueden tornarse tediosas, rutinarias o exigir un máximo de responsabilidad. Es hora de innovar y dejar atrás las viejas rutinas. Epoca para luchar y reinventarte.

Horóscopo hoy Sagitario 1 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, deseos de mejora te brindan un mejor desempeño laboral. Ayuda económica por parte de una mujer mayor. Inicias un cambio en tu vida. Está atento a las oportunidades y concreta nuevas relaciones que te ayuden. Anímate, debes permitirte recuperar lo que es importante y seguir adelante con una nueva consciencia.

Horóscopo hoy Capricornio 1 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, buscarás de nuevo a un familiar para aclarar algo. Recibirás una importante comisión. Debes comenzar hacer los vínculos necesarios para ir consolidando cada uno de los planes que tienes en mente, expandirte en otras áreas y abrir nuevas oportunidades de ingresos. Gastos inesperados por cuestión de salud.

Horóscopo hoy Acuario 1 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, evalúa bien las decisiones antes de tomarlas. Un mensaje misterioso te dejará intrigado. Respira y deja que sanen las heridas, no permitas que el dolor y el rencor te afecten no solo el corazón, sino el espíritu. Toma un tiempo para ti. Una historia de amor que no se acaba. Aumentan los dolores musculares, ve al médico si es necesario.

Horóscopo hoy Piscis 1 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, mantén la mente fija en lo que quieres, planifica los pasos que vas a dar, no dejes ningún cabo suelto, observa cuáles son los recursos que tienes y los que necesitas. Es el momento de pasar la página, dejar atrás lo que te detiene y avanzar, mirar dentro de ti qué recuerdos te hacen daño y apártalos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADO

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 29 de mayo al 4 de junio

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO