Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 10 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 10 de febrero de 2023

Aries, hecho curioso con los colores azul y amarillo. Sacarás algún tipo de beneficio, propóntelo. Tu familia estará más unida que nunca. Un hijo te necesita y se apoyará en ti más que antes. Cuentas con la protección de los ángeles, ellos te sostendrán en tu situación actual. Recibes una noticia que cambiarán tus planes de hoy.

Horóscopo hoy Tauro 10 de febrero de 2023

Tauro, pensarás en realizar un negocio independiente, pero las cosas aún están difíciles, deberás esperar un poco y adaptarte a la situación. Te sentirás solo en estos días, una persona especial aparece. Decisiones que se toman de un momento a otro, ir o no ir, dejar o no dejar, soltar o no soltar. Entrevista importante vía Internet.

Horóscopo hoy Géminis 10 de febrero de 2023

Géminis, pensarás en tres opciones diferentes para generar dinero. Eres creativo y sabrás como solucionar lo que se te presente. El amor te da la espalda y deberás hacer todo para reconciliarte. Los primeros serán los últimos y los últimos los primeros, no lo olvides. Es el momento de probar medicamentos naturales para subir las defensas.

Horóscopo hoy Cáncer 10 de febrero de 2023

Cáncer, revisas tus motivaciones. Una llamada o mensaje te deja pensativo respecto a si te gusta esa persona o si aún quedan cenizas donde hubo fuego. Vínculo con una mujer allegada o familiar, muy positivo. Una oportunidad tocara tu puerta, aprovecha este tiempo. Mientras te vas alejando del pasado, entras a una nueva etapa.

Horóscopo hoy Leo 10 de febrero de 2023

Leo, aunque esté todo nublado, siempre encontraras una manera de ser feliz. Te sorprenderás porque gente que no conoces querrán tener tu amistad a través del mundo virtual. Planificas un viaje de disfrute en buena compañía. Brilla y no debes de perder esas ganas inmensas de alcanzar tus metas. Adelante tu puedes.

Horóscopo hoy Virgo 10 de febrero de 2023

Virgo, distintas ideas rodean tu cabeza, analiza cada una de ellas, toma la más sencilla y realízala. No dejes que la tristeza se apodere de ti, a veces una situación desagradable puedes transformarla en algo positivo para tu vida. Conocerás nuevas amistades, utilizas las redes sociales, sobre todo del extranjero. Hazle caso a tu intuición.

Horóscopo hoy Libra 10 de febrero de 2023

Libra, con tu buen humor, llevaras alegría y felicidad a cada una de las personas que converses hoy por redes y te sentirás motivado, seguro de ti mismo. El cielo te recompensa por tanto esfuerzo, recibirás una noticia alentadora. Cuida tu garganta, ya que estarás con algunos malestares. Después de una larga espera, todo saldrá favorable para ti.

Horóscopo hoy Escorpio 10 de febrero de 2023

Escorpio, estarás ansioso en casa, distráete escuchando música o arreglando algo, el arte será buena iniciativa para canalizar tus emociones. Estarás muy pensativo, recuerda que siempre encontrarás una salida ante cualquier dificultad que se te presente. Tiempo de aprender sobre un tema que debes desarrollar rápidamente.

Horóscopo hoy Sagitario 10 de febrero de 2023

Sagitario, la dedicación y el empeño en el trabajo te traerá beneficios. Invitación a viajar o a irte de paseo que se suspenderá. Debes de tomar mucho líquido. Ciertas dificultades se resolverán más adelante, sin embargo, actuarás con decisión y claridad, así vencerás. Eres muy apasionado y vehemente, debes ver más allá de tus narices y saber en quien confiar.

Horóscopo hoy Capricornio 10 de febrero de 2023

Capricornio, una idea que llega a ti deberás analizarla bien antes de ejecutarla. Inicio de un nuevo ciclo en tu vida, aunque con un poco de dificultades, pero empezarás con buen pie. Una amistad te pedirá ayuda. Cuidado en la calle con tu cartera, sé precavido y así evitarás robos. Sé más positivo. No seas tímido, si necesitas ayuda busca quien pueda dártela.

Horóscopo hoy Acuario 10 de febrero de 2023

Acuario, piensa las cosas mejor, aclara lo que tengas que aclarar en el trabajo, así evitarás malos entendidos. Tu familia esta esperando que tomes una posición de líder, ante una situación delicada. Cuídate de personas que se acerquen a ti para perturbarte, lo mejor será aléjate. Busca dentro de ti la armonía que necesitas.

Horóscopo hoy Piscis 10 de febrero de 2023

Piscis, este día será necesario que seas más cauteloso con tus acciones, recuerda que hay cosas que difícilmente se pueden olvidar, la conversación será importante. La sinceridad será lo que te salve de una situación comprometedora. No escuches chismes de personas extrañas, aléjate de esa situación. Muévete con mucha cautela y cuídate de posibles robos.

