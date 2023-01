Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 11 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 11 de enero de 2023

Aries, te sentirás desconfiado por temor a equivocarte confiando en los demás. Una persona medio desequilibrada intenta frecuentarte, aléjate. Pagos necesarios que debes hacer antes de que el tiempo venza. Desconfías de una persona cercana a tu pareja, porque piensas que le puede hacer daño. Estabilidad familiar luego de conversación profunda.

Horóscopo hoy Tauro 11 de enero de 2023

Tauro, tendrás que aprovechar bien el tiempo libre que te dejan tus obligaciones para seguir formándote en lo que realmente te interesa. Te hacen una oferta de trabajo, pero no te convence. Serás tu propio jefe. Evita discusiones con personas del ámbito laboral. Pasarás por un momento difícil, es importante no perder la calma.

Horóscopo hoy Géminis 11 de enero de 2023

Géminis, alguien te cancela un dinero que te debían. Malestar por estrés. Un mal entendido dentro de la relación que se aclara. No todo saldrá hoy tan bien como esperabas, las cosas se te complican desde primeras horas de la mañana, pero tendrás que echar mano de la paciencia para remontar a hora última del día.

Horóscopo hoy Cáncer 11 de enero de 2023

Cáncer, se abren oportunidades a partir de hoy tienes que contar con suficiente bagaje para aprovecharlas. Estás a la espera de un depósito de dinero, esto demorará. Logras tu propio negocio. Superas una difícil prueba después de un largo sufrimiento. Ruptura de la relación amorosa, deberás aclarar las cosas.

Horóscopo hoy Leo 11 de enero de 2023

Leo, en el trabajo una persona te asesora y te ayuda a salir de un imprevisto. Alguien te miente y eso no perdonas. Rompes una relación de Amistad por traición. Pagas un dinero que debías después de tiempo. Cuidado con lo que firmes. Debes tomar decisiones que pueden dañar o perjudicar a la persona amada, ahora volverás a recuperar la calma.

Horóscopo hoy Virgo 11 de enero de 2023

Virgo, los cambios de última hora serán beneficiosos para lograr que tus expectativas se cumplan. No dejes de lado a la persona amada. No dudes tanto a la hora de tomar una decisión, no dejes pasar las oportunidades. Algo pasa en tu vida que te inquieta, todo pasa por algo. Concéntrate en trámites legales que tienes que solucionar.

Horóscopo hoy Libra 11 de enero de 2023

Libra, si realmente te agobian los problemas en el trabajo, no dudes en exponerlos y defender tus opiniones. Debes estar más pendiente de lo que dices de otros cuando éstos no están presentes, las paredes oyen. Procura saber remediar lo que ocasionas, mide las consecuencias de tus actos. No pierdas el tiempo con alguien que no quiere avanzar.

Horóscopo hoy Escorpio 11 de enero de 2023

Escorpio, estarás ahorrando para un viaje. Invitación a salir que te pone nervioso. Tendrás que analizar con gran minuciosidad los detalles de tu desempeño profesional, porque puedes estar dejando pasar oportunidades que no volverán a presentarse. Logras un proyecto personal. Te alejas de alguien conflictivo. Conoces a alguien muy especial.

Horóscopo hoy Sagitario 11 de enero de 2023

Sagitario, persona madura que te ayuda en algo que quieres realizar. Alguien te da luces de que tu le gustas. Podrías estar rodeado de un momento a otro de muchas personas, pero luego te sientes solo, procura compartir con los tuyos. Reconoce cuando te equivocas eso te hace crecer. Superaras todo esto poco a poco con fe y firmeza.

Horóscopo hoy Capricornio 11 de enero de 2023

Capricornio, buscas un cambio en lo que quieres hacer. Mudanza. Dificultad para quedar embarazada y eso te trae mucha inquietud. Deja los resentimientos. Se hace justicia en una situación familiar. Debes tomar conciencia de lo que quieres cambiar. Hombre que te trae noticias posiblemente no te diga toda la verdad.

Horóscopo hoy Acuario 11 de enero de 2023

Acuario, en el plano laboral las cosas se complican y tendrás que ser consciente de que hay que elegir, y no debes sentirte inseguro en absoluto. Cuidado, vas a pisar un suelo inseguro. Se prudente y cuenta de momento con lo que tú tienes y no con los que los demás te ofrecen. Analiza bien todo de una forma objetiva para tomar la mejor decisión.

Horóscopo hoy Piscis 11 de enero de 2023

Piscis, en lo profesional podrías sentir una sensación de estancamiento, sin posibilidad de avanzar, pero seguramente no será por tu culpa, tendrás que esperar a que las condiciones a tu alrededor cambien y aprovechar ese momento. Las circunstancias te van a dejar muy claro que solo puedes seguir un camino, y lo harás extremadamente bien.

