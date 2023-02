Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino, revisando el Horóscopo de hoy, domingo 12 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 12 de febrero de 2023

Aries, los viejos esquemas definitivamente no funcionarán, necesitarás poner en claro una situación con una vieja amistad. No pierdas detalle en compras, inversiones y transferencias. Asume una actitud más serena ante los problemas que se te puedan presentar hoy. Embarazo en puerta, las nuevas noticias causarán un revuelto en la familia.

Horóscopo hoy Tauro 12 de febrero de 2023

Tauro, te mudarás a otro sitio, pero no por ahora, planifica las cosas con calma. Alguien cercano te hace presión para que saques algo de un lugar. Estabilidad emocional y afectos reparadores en la amistad luego de algunas contradicciones en estas áreas. No cometas excesos, aliméntate sano antes que el descuido te pase factura.

Horóscopo hoy Géminis 12 de febrero de 2023

Géminis, debes de pensar bien lo que dices por estos días, deberás ser prudente con las palabras, sobre todo en el trabajo y amor. Algo con persona muy amorosa hace que cambie tu día para bien, siempre se aprenden cosas nuevas, anímate y sigue luchando por lo que deseas. Sal de eso que tú sientes que te limita y aguanta. Cuida el sistema digestivo.

Horóscopo hoy Cáncer 12 de febrero de 2023

Cáncer, tu exceso de energías y tus buenas intenciones de ayudar a otros serán reconocidos y apreciados, pero procura no excederte. Estarás muy cansado por el trabajo excesivo que haces a diario. Concentra tus energías en todo lo que te ayude a progresar en eso que estás realizando en estos momentos. No agotes tus energías.

Horóscopo hoy Leo 12 de febrero de 2023

Leo, no siempre podrás caerle bien o gustarle a alguien, esa validación debes hacerla desde ti mismo, desde el amor propio, para que en esa misma medida pueda entregarlo. Te ofrecen un nuevo proyecto. Estarás molesto por algo que te ofrecieron y no han cumplido. Aprende a perder con una sonrisa y comenzarás a ganar.

Horóscopo hoy Virgo 12 de febrero de 2023

Virgo, una situación en el trabajo, se saldrá de control, ten precaución y aclara las cosas a tiempo antes que llegue a mayores y se salga de control. Una persona conocida tiene una sorpresa agradable para ti. Adáptate a lo que venga. Un día de muchas experiencias, aprovéchalas. No te pongas al nivel de las personas que solo buscan sacarte de tu centro.

Horóscopo hoy Libra 12 de febrero de 2023

Libra, es tiempo de demostrar cuanto has aprendido en todo este tiempo, las cosas pasan por algo y es ahora que te das cuenta del porqué de todo lo que has vivido. Algo se viene agitando en tu casa, no permitas que por desacuerdos ocurran peleas acaloradas. No seas muy indiferente con esa persona especial, pues te necesita.

Horóscopo hoy Escorpio 12 de febrero de 2023

Escorpio, sé agradecido con quien te tendió la mano, no sabes si más adelante volverá a necesitar de ese apoyo. Invitación de una persona a sitio público para hablar de un negocio o conocerse mejor. Te verán radiante en un encuentro especial. Si habías discutido con alguien de tu entorno laboral o en el hogar, ahora mismo se pueden reconciliar.

Horóscopo hoy Sagitario 12 de febrero de 2023

Sagitario, pronto recibirás noticias muy buenas en tu trabajo, por fin las cosas empezarán a avanzar. Deslealtad o desacuerdo que posterga un proyecto. Tranquilidad interior, experimentas una paz interna muy grande. Decepciones y cosas por equilibrar y aclarar con tu pareja. Lo mejor es realizar proyectos de manera personal, no esperes nada de nadie.

Horóscopo hoy Capricornio 12 de febrero de 2023

Capricornio, la estabilidad en lo económico es un tema de preocupación en la familia, deberán apoyarse todos para salir adelante. Entusiasmo y diálogos promisorios. Analiza bien todas las alternativas que tienes para poder incrementar tu competitividad y tus alcances en lo laboral. Encuentros especiales a la luz del día o a través de las redes.

Horóscopo hoy Acuario 12 de febrero de 2023

Acuario, cuidado con juicios, puede que las cosas no salgan a tu favor. Cuidado con los chismes destructivos, no te expongas, no provoques situaciones que te pongan en riesgo. Echa a un lado la timidez y sé más atrevido. Resolverás un tema con unos documentos, todo se esclarecerá pronto. Refleja tu fuerza interior.

Horóscopo hoy Piscis 12 de febrero de 2023

Piscis, necesitas descansar más y mejor, así podrás estar más lúcido a la hora de aportar ideas. Invitación a viajar o a irte de paseo. Evita los gastos innecesarios. Tú tienes el potencial para lograr lo que quieres, entonces, ten fe y ve hacia adelante. Sentirás cierta competencia en lo laboral, no te confíes. Trabaja para ordenar tus emociones.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 6 al 12 de febrero

HORÓSCOPO DEL DINERO del 6 al 12 de febrero

HORÓSCOPO CHINO 2023 con Carmen Briceño | PREDICCIONES | Año del CONEJO de AGUA

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO