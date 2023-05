Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 12 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 12 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, buen augurio en el trabajo, lo que estaba dado por perdido se soluciona. Cuidado con decisiones tomadas apresuradamente. Tienes ansias de ver a alguien del pasado y haces todo lo posible para que se cumpla tu deseo. Pactos duraderos y aumento de la prosperidad. Hecho curioso con un hijo que debes atender.

Horóscopo hoy Tauro 12 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, vuelves a ver a un amigo. Eres constante y eso juega a tu favor. Utiliza tu intuición No hagas caso a los chismes, tu sabes quién eres. Más vale llegar tarde que no llegar nunca, deja de vivir desesperada e intensamente. Trabaja duro por alcanzar tus sueños, pero no te apegues al resultado. Éxito en planes de gran alcance.

Horóscopo hoy Géminis 12 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, encontrarás una salida satisfactoria donde dejas atrás situaciones que te desvelan. Vivirás momentos de reconciliación y se darán una nueva oportunidad. Piensa bien lo que vas hacer o decir para evitar conflictos. Te llegará una propuesta de trabajo, pero tendrás temor de aceptar. Ten confianza en lo que haces con un grupo de trabajo.

Horóscopo hoy Cáncer 12 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, debes arreglar algo en tu casa. Alegrías familiares. No pierdas ese ofrecimiento, estúdialo bien. Debes retomar las riendas de tu vida, decídete a vivir en armonía y en paz. Cuidado con problemas de salud por alimentos que te hacen daño. Tendrás cambios positivos.

Horóscopo hoy Leo 12 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, todo indicará que las cosas mejorarán, salte del armazón, no todo es como tú deseas, abre los ojos. Estudios o proyectos que comienzan te ayudan a crecer. Ten confianza de los nuevos cambios que están teniendo en lo laborar, mejoras cada día. El universo te tiene una sorpresa para tu vida económica. Te alejas de un lugar que no te gusta.

Horóscopo hoy Virgo 12 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, visitas un parque, tendrás un contacto con la naturaleza. Disfrutarás del triunfo total en el amor y de nuevas alianzas. Estarás en la búsqueda de lo espiritual, deberás trabajar más en ti y en tus conflictos internos. Vas a estar muy observador en tu trabajo, hay cosas que estás viendo con preocupación, estate atento.

Horóscopo hoy Libra 12 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, deja las penas y la depresión atrás, no te cargues de esa mala energía, las cosas no te saldrán bien. Cancelas facturas pendientes, pagas una deuda con alegría. Te buscan por problema en la calle, evita las discusiones. Cuidado con lo que vayas a decir delante de un grupo de personas. Evita los trasnochos, te desgastan tu energía.

Horóscopo hoy Escorpio 12 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, tendrás la capacidad de ver errores y fallas. Estarás disfrutando de una reunión sentimental, date tu tiempo para conocer mejor a esa persona, harás planes que te motivarán. Deja de ser tan posesivo, ya que puedes ser el punto de conflicto con su pareja. Piensa bien lo que vas hacer o decir para evitar conflictos.

Horóscopo hoy Sagitario 12 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, alguien querrá protegerte en este momento vulnerable para ti, deja fluir las cosas. Nada será fácil, pero lo lograrás. Hay una persona que tiene muy buenas intenciones contigo y no has querido aceptarla en tu vida. Siempre habrá un buen momento para una buena plática con tus amigos. Vences ese obstáculo.

Horóscopo hoy Capricornio 12 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, la única forma de alcanzar un objetivo, es no rendirte hasta tenerlo en las manos, recuerda seguir esforzándote. Separa muy bien el ámbito laboral con el personal, hay una línea muy delgada que los separa. Estarás muy perceptivo, pon atención a tus sueños. Aléjate de las malas noticias erróneas.

Horóscopo hoy Acuario 12 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, alguien te indica a dónde debes ir y con quién debes hablar, es bueno recibir ayuda cuando se necesita. Te causarán molestias. Cambias un plan por otro, del plan A al B. La renovación será el primer paso para el cambio que necesitas. Debes limpiar tu casa, coloca sal marina en la sala. Cuida la salud de tus padres. La suerte está de tu lado.

Horóscopo hoy Piscis 12 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, no permitas abusos sobre tu persona, se han querido aprovechar de tu buena voluntad engañándote con falsas promesas. Alegrías y celebraciones en una reunión familiar. Serán días donde atravesarás importantes dificultades amorosas, deben tener siempre comunicación para que no se debilite la relación.

