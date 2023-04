Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 13 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, no dejes que se aprovechen de tu buen corazón, mantente firme. Tendrás un día libre de tensiones, más que perfecto para recargar energías y enfrentar la rutina que se viene. Las necesidades de una nueva entrada económica te pueden llevar a tomar decisiones apresuradas. Esos consejos te ayudarán a salir de una inestabilidad actual.

Horóscopo hoy Tauro 13 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, se te ha complicado escuchar los consejos que otros te ofrecen, esto, te hará cometer varios errores. Da prioridad a lo que realmente sea urgente y organiza tu economía con la ayuda de un familiar o de lo contrario el desorden causará consecuencias. Pensarás últimamente mucho en consolidar lazos con tu pareja.

Horóscopo hoy Géminis 13 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, es el mejor momento para hacer una llamada que has estado postergando. Una semana difícil ha afectado tu sistema nervioso, mantén la calma. Tus superiores reconocerán tus virtudes y te invitarán a ser parte de un nuevo proyecto. Confía en tus habilidades. Suma a tu alimentación con frutas, cereales y verduras, te brindarán mucha más energía.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, no bajes la guardia, lucha contra esa situación que te ha quitado la paz. No es el momento de establecer alianzas económicas con extraños. Los pensamientos negativos invadirán tu mente el día de hoy, no dejes que esto te detenga. Recibirás la ayuda económica por parte de una persona muy cercana.

Horóscopo hoy Leo 13 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, discusión laboral afecta importante proyecto. Las cosas se aclararán en el trabajo, no discutas y expón tus puntos de vista. Mantén una sana alimentación. Hazte baños con ruda y tu aura se purificará. Esfuérzate más. No temas en dejar atrás tus temores atrás y apoyarte más en tu pareja. Estarás muy activo en tu centro laboral.

Horóscopo hoy Virgo 13 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, se presentarán importantes gastos que no habías previsto, deberás estar preparado. Cambia algunos hábitos y no te exijas más de lo que puedes dar. Pena por una persona cercana, debes ser fuerte y apoyar en lo que puedas. Acostúmbrate a compartir tus sentimientos, recuerda que una relación es de dos.

Horóscopo hoy Libra 13 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, amigo joven del pasado que te busca, comienza a contactar contigo, pero te genera ansiedad. Perdona. Comienzas con iniciar una relación estable, dejando atrás las aventuras. La pérdida de cabello es causa del estrés, mantén el equilibrio dentro de ti. Es el momento de encarar los nuevos desafíos que la vida pone en tu camino.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, tendrás una fuerte e importante carga laboral. No firmes ningún contrato sin la presencia o asesoría de un abogado. Deberás poner todo de ti para salir de un problema que otros han causado. Un mensaje misterioso te dejará intrigado. Recuerdos de un viejo amor te tendrán un tanto melancólico.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, una persona de energía muy positiva llegará para darte alegría a tu vida. Controla tu peso con una dieta sana y balanceada. Este no es un buen momento para adquirir un compromiso o iniciar una relación amorosa. Es el momento de hacer las paces y dejar los conflictos a un lado, alimenta la llama de tu relación.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, te has apoyado mucho en una persona que terminará traicionando tu confianza, mantén los ojos abiertos. Se aproximan días de tranquilidad. Los cambios llegarán fortaleciendo los lazos dentro de tu núcleo familiar. Tus deficiencias a la hora del trabajo en equipo te traerán problemas, debes comenzar a delegar.

Horóscopo hoy Acuario 13 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, la preocupación por el estado de salud de un familiar puede afectar tu tranquilidad. El distanciamiento con tu pareja será momentáneo. Reevaluarás una decisión que anteriormente habías tomado. Tendrás un afortunado encuentro en el transcurso del día. Tendrás gran preocupación por una decisión que has tomado.

Horóscopo hoy Piscis 13 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, un amigo con el que habías perdido el contacto vendrá a buscarte. Asuntos pendientes por aclarar causarán tensión en tu relación afectiva. Evalúa bien las decisiones antes de tomarlas. Deberás adaptarte al cambio y bajar el nivel de estrés que te ha causado la pérdida de cabellera. No dejes que tu orgullo te tape la realidad, veces es mejor ceder un poco.

