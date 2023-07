Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 13 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 13 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, es momento para liberarte de toda esa presión que ejercen los demás sobre ti, comienza a delegar funciones y cargas. La felicidad llegará para quedarse en tu vida, y tiene nombre y apellido. Es un día para disfrutar de conversaciones agradables con personas afines. Hoy tendrás una excelente jornada en todo lo que te propongas.

Horóscopo hoy Tauro 13 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, el área laboral tendrá algunos altibajos que pueden ser importantes en los proyectos que has creado hace un tiempo. Tu temperamento autoritario puede complicar tu relación afectiva. Tendrás que cambiar de actitud a tiempo. En este período tendrás muchos cambios, que aportarán serios proyectos con algunos compañeros de trabajo.

Horóscopo hoy Géminis 13 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, será cuestión de hacer un esfuerzo por no dominar y de compartir de igual a igual la sexualidad. El disfrute será pleno. Procura enfrentar con madurez una difícil situación afectiva del pasado que se hará presente inesperadamente y con firmeza. Los aspectos zodiacales te ofrecerán la posibilidad de vivir un encuentro sublime con tu pareja.

Horóscopo hoy Cáncer 13 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, dedícate a ti mismo, a cuidarte, a descansar, a manejar tus tiempos personales y no te vuelques demasiado a la familia, amigos, afectos; sé algo egoísta hoy. Si bien eres rígido en algunos casos, el amor despertará una cuota de sensibilidad extrema que debes de aprovechar mucho. Atraparás en el plano íntimo a la persona que quieres.

Horóscopo hoy Leo 13 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, las dificultades que surgirán alterarán tu estado de ánimo. No dejes de consultar al médico si te sentís estresado y fuera de lugar. Para combatir tu desánimo, nada mejor que corregir la circulación sanguínea. Lo lograrás con deportes y gimnasia suave. No dejes de destinarle tiempo a la práctica de alguna actividad física para conservarte en buen estado de salud.

Horóscopo hoy Virgo 13 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, tienes todo a tu favor para concretar esos proyectos económicos que venías programando. Cuida los últimos detalles detenidamente. Algunos altibajos emocionales pueden estar presionándote. Deja el desasosiego para que tu espíritu se llene de alegrías. Algunos desentendimientos podrían afectar tu sistema nervioso.

Horóscopo hoy Libra 13 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, invierte el dinero con inteligencia. No lo desperdicies en gastos superfluos, pero igual podrás efectuar diversas compras importantes. Las medicinas alternativas son opciones dignas a la hora de cuidar tu físico y tu mente, pero, en tales circunstancias, piénsalo. Si quieres que tu mente se serene, aléjate por unas horas del ruido y refugiarte en una lectura.

Horóscopo hoy Escorpio 13 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, mantente alerta en los cambios de rutina económica. Estudia con detenimiento todos los detalles de una negociación; deben de quedar muy claros. Práctica ejercicio suave de forma continua. Te ayudará a armonizarte física y emocionalmente, recuperando tu armonía. Evita los encierros y aprovecha el tiempo que tengas para hacer paseos al aire libre.

Horóscopo hoy Sagitario 13 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, si tienes cuentas atrasadas o pagos pendientes a realizar, ponte al día y podrás seguir con tus obligaciones tranquilamente. Algunas alteraciones en tu sistema nervioso que si no son atendidas a tiempo podrían afectar negativamente tu salud. No permitas que el desánimo se adueñe de tus horas, alégrate con algo que te devuelva la alegría y el buen humor.

Horóscopo hoy Capricornio 13 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, las influencias zodiacales te darán un margen notorio en tu presupuesto, donde podrás acceder a una mejor economía. La inestabilidad emocional no es garantía para tu salud física. Podrías ir haciendo algunas terapias alternativas. Las tensiones que vivís hoy son muchas. Será mejor que te tranquilices y mantengas la cordura para salir correctamente.

Horóscopo hoy Acuario 13 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, sería aconsejable no forzar acontecimientos, poner en stand by algunas metas, ya que las cosas no fluirán como esperas y postergar podría marcar la diferencia. No confunda libertinaje con libertad. Si no te encontráis confiado en la relación, busca el diálogo. Siempre hay una mejor opción. Deja fluir el amor y vive el momento como si fuera único.

Horóscopo hoy Piscis 13 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, es un día especial para planificar con calma y paciencia asuntos relacionados con la familia y el hogar. El dinero comienza a faltar de nuevo, así que debes buscar ingresos extra si no quieres enfrentar problemas a futuro. Hoy tendrás que equilibrar la estabilidad familiar. El amor te juega una mala pasada y descubres que te controla para lograr lo que desea.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

