Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 14 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de febrero de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, tienes muchas cosas importantes que hacer y que no dependen el cien por ciento de ti, no te preocupes. Llega alguien del pasado que nunca has podido olvidar. Te critica una persona cercana por una imprudencia tuya, pero lo solucionas demostrando tu creatividad. Solo ten confianza en ti mismo, encontrarás la solución que necesitas.

Horóscopo hoy Tauro 14 de febrero de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, establece mejores medios de comunicación para lograr que reine la paz y el amor en tu hogar. Cuidado, no des dinero a personas que no te lo agradecerán nunca. Ganancias inesperadas. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Recuperas algo perdido, pon mayor atención la próxima vez. No culpes a los demás de tus propios errores.

Horóscopo hoy Géminis 14 de febrero de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, deberás cuidar más de tu estética, la alimentación y hacer ejercicios, eso te traerá buenas cosas. No te niegues la posibilidad de pasar momentos increíbles con tu familia en vez de estar sumergido en el trabajo, después te arrepentirás. Te vas de una casa a un departamento, los cambios serán para tu bien.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de febrero de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, en el amor puede tener algunas novedades para ti, aunque quizá no sea lo que esperas. El tiempo es oro, tómalo en cuenta para que reorganices tu agenda y pongas a tus afectos como prioridad. Algunas largas conversaciones terminan en romances. Cuidado, no permitas que otros te maltraten o te ofendan. Preocupación por familiar.

Horóscopo hoy Leo 14 de febrero de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, asistirás a una charla, curso o foro donde conoces a personas muy especiales. Hecho curioso planificando una salida con la familia. Tardanza en el cumplimiento de un compromiso. Deberás poner en orden asuntos relacionados con cuentas y pagos. Capacidad para oír y sentir, para empatizar. Alegrías por logro después de mucho esfuerzo.

Horóscopo hoy Virgo 14 de febrero de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no te salgas de lo ya estipulado por ti, pon tus limites, que tus amistades lo sepan y respeten tu privacidad. Reflexionar te ayudará a encontrar la claridad y el equilibrio que necesitas. Usas todo tu ingenio y talento para equilibrarte y dar los pasos más convenientes. Todo fluirá de manera positiva, ya no más obstáculos todo lo superarás.

Horóscopo hoy Libra 14 de febrero de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, fortaleza en medio de la adversidad, tendrás una peculiar energía mental que te ayudara en todos tus asuntos el día de hoy. Estarás con salidas con tu pareja por trabajo y también por disfrute. Logros en lo emocional si aclaras las cosas, es el momento de conversar. Algo con un animalito en la calle que te preocupa.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de febrero de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, cambio forzado y necesario que debes hacer en tu vida te pondrá ante tu propio futuro probable, de un día para otro, no temas a lo que ves, lo que sientes, tu corazón sabrá guiarte. Luchas y alegrías con triunfos. No permitas que te manipulen. No te dejes intimidar por nadie. Firma de documentos que traen cosas buenas. Arreglos en tu casa.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de febrero de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, si por alguna razón sientes que necesitas reponer fuerzas, debes hacer lo conveniente. Vences obstáculos. Lo negativo sale. Hermano o amigo que te busca y te hace una propuesta positiva. Dedícate a observar más y a hacer menos. Decir la verdad será buen ejemplo para los jóvenes. Deberías darte un descanso bien merecido.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de febrero de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, un nuevo ciclo en lo laboral te exigirá una reevaluación. Verás nuevas oportunidades en otro lugar o desde una nueva perspectiva. Gratos momentos hogareños con las personas que amas. Verás que todo saldrá bien, sigue adelante. Ve en busca de tu estabilidad emocional. Una estrella brilla en tu camino para iluminar el destino de ambos, confía en eso.

Horóscopo hoy Acuario 14 de febrero de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tienes la capacidad de hacer realidad tus sueños. Tu mente se enfoca en un asunto importante y logra detener el desarrollo de una situación negativa con un hombre de cuidado. Tendrás un día de mucho movimiento y hasta de enfrentamientos, ten cuidado, cálmate. Se hace justicia ante una situación que te tenía con mucha preocupación.

Horóscopo hoy Piscis 14 de febrero de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, en este momento, la energía favorece a las personas nacidas bajo este signo, aprovecha el tiempo y las oportunidades que se te presenten. Un adulto corrige a un joven, pero éste se defiende por sí solo, evita enfrentamientos. Asumes un compromiso con buenos resultados. Recibes consejo de un hombre que te brinda una ayuda incondicional.

