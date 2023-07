Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 14 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 14 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, podrás aprovechar la generosidad que ofreces a los demás para que consigan más estabilidad. Hoy es el día para las decisiones definitivas, especialmente en lo relacionado con el amor. Tu pareja te pide más amor y atención, últimamente has estado un poco descuidado. Mantén separada tu vida laboral de tu vida sentimental, no es bueno juntar ambas.

Horóscopo hoy Tauro 14 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, deberás ocuparte de la economía familiar y de conseguir consensos agradables y equilibrados para todos. Posiblemente te enfrentes hoy a pequeños contratiempos personales por malentendidos con tus familiares. La prudencia será la clave para no cometer errores, así evitas conflictos a futuro. Recibirás una llamada de larga distancia.

Horóscopo hoy Géminis 14 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, hoy es un momento en el que tu gran creatividad y alegría de vivir se notarán a la legua. Y esto te ayudará a sr preciso en tus palabras y ecuánime con las personas cercanas y familiares. por ti por más amor que haya entre ustedes. Maravilloso día para utilizar tu don de la palabra y dinamizar los encuentros, utilizando tu generosidad.

Horóscopo hoy Cáncer 14 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, buen momento para lanzarte a aventuras en la naturaleza, donde no hay normas ni restricciones, pero en el que tendrás que asesorarte bien para no meter la pata. Toma tus propias decisiones y traza tus propios planes, no dejes que las demás personas decidan. Tienes que dar rienda suelta al lado más salvaje de tu personalidad.

Horóscopo hoy Leo 14 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, es un momento especial para mantener la alegría y el buen ambiente con personas cercanas y queridas. Sabes cómo hacer para que esa persona que te interesa caiga a tus pies. Pero no juegues con sus sentimientos, la sinceridad siempre debe estar presente. Se agudiza tu sentido práctico y manejas mucho mejor aquello que tiene que ver con el campo laboral.

Horóscopo hoy Virgo 14 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, en este período, un buen desempeño presagia el apoyo de personas valiosas de tu entorno que te ayudarán. Hoy es un día en el cual lo más adecuado será organizar una renovación en el hogar que, sin ser costoso, solucionará el espacio y la forma disfrutar con otras personas cercanas. No te dejes llevar por el orgullo. Sé prudente.

Horóscopo hoy Libra 14 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, no permitas que se entrometan en tus asuntos laborales. Sé precavido al decidir sobre esas cuestiones que tanto te preocupan. Tienes que decidirte de una vez entre tus múltiples posibilidades; debes aclarar tus ideas y dar una respuesta a alguien que espera. Deja algunas ideas y esfuerzos, hoy no convienen.

Horóscopo hoy Escorpio 14 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, los afectos serán por partes iguales y tendrás la opción de tener una decisión importante en el futuro. Debes ser fiel al compromiso. No es bueno para nadie que estés dudando continuamente para tomar decisiones que deben fluir de forma natural. La relación afectiva podría mejorar si adoptas una actitud más comprensiva y tolerante.

Horóscopo hoy Sagitario 14 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, un estado de ánimo sumamente inestable y bastante negativo hará que prefieras y estar a solas. Algunos comentarios malintencionados generarán situaciones de marcada tirantez con tu pareja. Contrólate. La zona ósea es importante que la complementes con alguna vitamina o alimentación que corresponda, o como diga el médico.

Horóscopo hoy Capricornio 14 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, mantén el foco en lo que quieres, observa tu entorno y no permitas que te manipulen, déjate guiar por tu intuición. Un nuevo horizonte se desplegará ante tus ojos. Salí al ruedo y pon a prueba tu seducción en la relación amorosa. Es momento de ser totalmente sincero con tu pareja, háblale de tus preocupaciones y tus miedos.

Horóscopo hoy Acuario 14 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, como buen tesonero, tendrás la posibilidad de encontrar una labor estable, pero con matices de demasiadas exigencias. Si pretendes tener razón todo el tiempo, quienes estén a tu lado no tolerarán esa actitud y se alejarán cada vez más. Todo irá bien en el hogar y entorno doméstico, en la medida que para ellos no te pongas metas y objetivos.

Horóscopo hoy Piscis 14 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, tu área laboral tendrá cambios provechosos, y es importante que los tengas en cuenta para un futuro próximo. No se deje tentar por romances sexuales pasajeros, podrías comprometerte en una relación por caprichos absurdos. Puede funcionar un romance seguido de una bella relación íntima, pero debes desconfiar de que las cosas pueden ser algo ilusorias.

