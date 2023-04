Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 15 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, el ingreso de una persona a tu centro laboral te dará un mal presentimiento, sin embargo, no tiene malas intenciones, no juzgues de manera precipitada. No dejes que los demás influyan en tus decisiones, tú sabrás muy bien los pasos que debes tomar. No realices inversiones en negocios que no conoces, no hagas caso a irreales recomendaciones.

Horóscopo hoy Tauro 15 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, debes tomar una decisión importante entre beneficiarte y ser honesto, en ese momento toma en cuenta el karma que puedas generar. El sentirte bien no quiere decir que goces de salud plena, es hora de hacerte un chequeo para tener la certeza de tu estado actual. Tu pareja se enfrentará a una difícil situación y debes estar a su lado.

Horóscopo hoy Géminis 15 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, tendrás un día bastante solitario ya que los demás se centrarán únicamente es sus actividades, aprovéchalo para reflexionar. Modifica la costumbre que tienes siempre de comparar a tu pareja con relaciones pasadas, así jamás lograrás formar una relación sólida. Seguramente las obligaciones cotidianas hacen que se te olviden algunas cosas.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, estás creando historias en tu cabeza de sucesos que aún no han ocurrido. Sé feliz. Deberás actuar de manera diferente con tu vida, ya que te sentirás confundido y con muchas dudas que podrían llegar a empañar tu felicidad. Evita caer en la desesperación. Ve paso a paso, lograrás concluir con todas las tareas que te propusiste.

Horóscopo hoy Leo 15 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, debes dejar el orgullo a un lado y buscar ayuda cuando la necesitas, verás que esto traerá mejores resultados. Después de tantos problemas, podrás superar todas las barreras laborales que se presenten frente a ti. Mantén un norte para tus proyectos y comienza confiar, esto será clave para crear nuevas alianzas.

Horóscopo hoy Virgo 15 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, tienes una buena actitud ante los comentarios negativos y eso es lo que te está generando profundo bienestar, mantente así. Pon más atención a los sueños que estás teniendo últimamente, serán sueños reveladores que te anunciarán acontecimientos importantes. Mantén la calma. Podrás así alcanzar el crecimiento profesional.

Horóscopo hoy Libra 15 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, tendrás un día tan provechoso que se abrirán las puertas que creíste cerradas, este es un buen momento para emprender, contarás con el respaldo que necesitas. La pérdida frecuente de cabello se debe más a una carga emocional que física, equilibra tus emociones. Una persona cercana necesita que le aconsejes, tómate tu tiempo.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, ejercitarte sin la ayuda de un profesional solo te causará consecuencias físicas, el ahorro te saldrá muy caro. Vienen grandes cambios, sé paciente. Estás presionando demasiado al futuro y no estás dejando que las cosas ocurran, ten más paciencia. Tus ideas serán respaldadas por una persona influyente, es el momento de dar el cambio.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, busca una mejor manera de invertir tu tiempo para que sea provechoso, tienes un gran talento natural que estás desperdiciando. Pronto lograrás tus más profundos anhelos, solo debes ser paciente. Malas intenciones por parte de una mujer será la causa de una ruptura en tu vida, abre bien los ojos. Ser confiado te ha traído grandes problemas, recapacita.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, deja de suponer y aclara tus dudas, esos malos entendidos te traerán grandes consecuencias. Estás entregando tu amor a alguien que ya no desea estar a tu lado, atento a las señales. La propuesta laboral que te han hecho será de gran provecho para sacar adelante a tu familia, no tengas miedo en aceptar.

Horóscopo hoy Acuario 15 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, te estás descuidando y tus deudas están aumentando, no te estás enfocando en lo que realmente necesitas. No te des por vencido en el primer intento, la desmotivación ha sido un fracaso constante en tu vida. Deja de estar tan pendiente de los demás, preocúpate por ti mismo, ya es hora de pensar en ti.

Horóscopo hoy Piscis 15 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, tienes la oportunidad de rehacer tu vida con una excelente persona y lo estás dejando pasar por malas decisiones. Estás tomando decisiones con la cabeza caliente, piensa antes de actuar. Personas de tu entorno te están ocultado información valiosa de forma mal intencionada, intenta buscar por tus medios la verdad de los hechos.

