Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 15 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 15 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, hoy trata de no innovar en absoluto cuando se trate de tu economía o finanzas, no confíes ni delegues. Solo presta más atención. Lograrás manejar la economía de una manera más eficiente, pero no hagas de eso una mala fusión en los gastos. Los nervios se verán alterados por motivos personales. Busca asesoramiento en lo natural para apaciguar tensiones.

Horóscopo hoy Tauro 15 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, ahora podrás conseguir el dinero que necesitas con buena financiación. Falta de energía y cierto cansancio se harán presentes en tu vida. Con un descanso reparador todo volverá a la normalidad. El contacto con el agua puede ser un gran beneficio a tu salud, unido a un correcto movimiento de ejercicios estructurados.

Horóscopo hoy Géminis 15 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, cuídate de los excesos y no compres lo que no necesitas. Debes estudiar de una forma más prudente las finanzas. Cuanto más te internes en las profundidades de tu espíritu, tantos menos problemas de salud tendrás y podrás vivir una vida de aventuras. Tu ánimo no será el más favorable, evita exigirte y manéjate de acuerdo con tu estado físico.

Horóscopo hoy Cáncer 15 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, habrá influjos totalmente nocivos para que manejes grandes sumas de dinero. Aguarda y espera a un mejor momento. Estarás con las pilas renovadas, rebosante de energía y vitalidad, tomate un tiempo de descanso, así te mantendrás a tono. Busca en lo espiritual el refugio que necesitas para encontrar tu yo interior y lograr la paz que necesita tu espíritu.

Horóscopo hoy Leo 15 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, en tu vida actual, se producirán avances notorios en proyectos que generarán grandes recompensas económicas. Se aumentará tu vitalidad, pero debes mantener la guardia sobre tu circulación sanguínea. Estarás expuesto a divergencias. Una obsesión por síntomas sin motivos te traerá más enfermedades sin sentido; sé más cuidadoso con tu salud.

Horóscopo hoy Virgo 15 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no es muy aconsejable tratar temas sobre bienes, ya que no estarán las mejores influencias astrales. Momento oportuno si quieres hacer un préstamo bancario. Prevé en cuanto a la salud que los dolores renales se pueden transformar en crónicos, Toma mucha agua y evita los excesos. Obsequios dentro de la pareja harán de la unión inolvidables.

Horóscopo hoy Libra 15 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, no será un día muy positivo para las finanzas. Tenlo muy en cuenta a la hora de efectuar inversiones porque puede resultar riesgoso. Descansa lo suficiente por las noches y ordena tus hábitos cotidianos en tu alimentación, con dietas sanas y balanceadas. Etapa muy difícil para lo vincular. No es muy conveniente para iniciativas.

Horóscopo hoy Escorpio 15 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, cuidado con una excesiva combatividad y reactividad que puedes tener hoy; es mejor respirar profundo, moderar impulsos y no salir a enfrentar a todo y a todos. Financieramente habrá una caída significante en tu presupuesto. El día a día lleva un cálculo eficiente y permanente. Arriésgate, la comunicación será fundamental para llegar a tu objetivo.

Horóscopo hoy Sagitario 15 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, tal vez hoy diversificar un poco tus esfuerzos y dedicación sin volcar todo en el ámbito doméstico, tu casa y núcleo familiar sea una medida muy recomendable. Eres un experto en las relaciones sociales. Incluso en los peores momentos sabes tratar a tus amigos o vecinos. Busca una velada romántica para compartirla en pareja.

Horóscopo hoy Capricornio 15 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, un día movido donde deberías establecer prioridades para dedicarte mejor a menos aspectos. Te permitirá no dispersar tu energía y por ende rendirás muy bien. Elegí bien tus prioridades y aquello sobre lo que volcar tu mejor esfuerzo; no disperses tu energía en lo difícil o complicado, puede haber un éxito inesperado.

Horóscopo hoy Acuario 15 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, debes tener serio compromiso con lo económico en cuanto a cambios. Este no será el mejor momento para hacerlo. Revisa las cosas del pasado, que, solo así podrás evitar cometer los mismos errores. La hostilidad cósmica pondrá tus nervios de punta. Toma alguna infusión sedante, que beneficiará a tu organismo.

Horóscopo hoy Piscis 15 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, las finanzas en este período estarán desequilibradas. Te tomará de sorpresa y tendrás que hacer cambios de último momento. Sigues con problemas amorosos, pero dentro de poco esto tendrá solución y tendrás un parte de tranquilidad. El tiempo exigente al que estás expuesto puede que conspire en contra tuya. Cuídate de no exponerte a las hostilidades climáticas.

