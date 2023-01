Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 16 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de enero de 2023

Aries, haz todo aquello que desees realizar de manera relajada y tranquila. En el trabajo, rompes el silencio y dices lo que piensas, ten cuidado y evita conflictos con tus superiores. Si no haces cambios en tus hábitos entraras en depresión, levántate temprano y haz ejercicios para que liberes toxinas y te recargues de buena energía.

Horóscopo hoy Tauro 16 de enero de 2023

Tauro, revisa la instalación de luz y agua de tu casa, evita inconvenientes. Intentar mejorar algo en tu vida sentimental y haz algo que tenías pendiente. En tu casa dices algo que te angustia. Encuentro con amigos y agradables. Debes de aprovechar el tiempo haciendo actividades que te ayuden a armonizar y equilibrar tus emociones.

Horóscopo hoy Géminis 16 de enero de 2023

Géminis, dedica tiempo a las plantas para canalizar el estrés. Te sientes muy cargado, debes de liberarte de esa mala energía, un baño con hierva buena te ayudara. Ponle fe. Recuerda que la felicidad no consiste en hacer precisamente lo que uno quiere, sino disfrutar al máximo lo que uno hace. No centres tu atención en cosas tristes. Alégrate con lo que tienes.

Horóscopo hoy Cáncer 16 de enero de 2023

Cáncer, persona madura que te ayuda en algo que quieres realizar. Alguien te da luces de que tu le gustas. Podrías estar rodeado de un momento a otro de muchas personas, pero luego te sientes solo, procura compartir con los tuyos. Debes accionar, mover tus pensamientos hacia cosas muy concretas y volverte tenaz, no des espacio a la duda.

Horóscopo hoy Leo 16 de enero de 2023

Leo, reconoce cuando te equivocas eso te hace crecer. Superarás todo esto poco a poco con fe y firmeza. Vas a comenzar estudios, te preparas. Te vas a hacer un examen médico, tranquilo todo pasará. Hay una pequeña inestabilidad en tu vida, pronto pasará, no desesperes. Tu bandera debe ser el autocontrol y la disciplina que te impulsa a seguir adelante.

Horóscopo hoy Virgo 16 de enero de 2023

Virgo, te sentirás mejor. Vas a tener una premonición, haz caso a las señales. En el amor deberás tener cuidado con una relación con otra persona, no caigas en tentaciones. Alguien abusa de tu confianza. Tu familia necesita más apoyo de tu parte, no todo es trabajo, también es compartir con los tuyos. Abre tu corazón.

Horóscopo hoy Libra 16 de enero de 2023

Libra, consolidas algo con tu pareja, se plantearán planes a corto y largo plazo. Piensas en alguien especial que te hace sonreír. Date la oportunidad de disfrutar el día con todo lo que te rodea, compañeros de trabajo o familia. Escucha, confía y aprende, no siempre tú tienes la razón, así avanzaras y te fortalecerás. Tienes un dinero pendiente por cobrar.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de enero de 2023

Escorpio, buscas un cambio en lo que quieres hacer. Mudanza. Dificultad para quedar embarazada y eso te trae mucha inquietud. Deja los resentimientos. Se hace justicia en una situación familiar. Observa cómo las ideas para solucionar tus problemas comienzan a madurar en tu mente y empiezas a fluir mejor. Todo tiene su momento y tiempo.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de enero de 2023

Sagitario, no dejes de lado a la persona amada. No dudes tanto a la hora de tomar una decisión, no dejes pasar las oportunidades. Te pedirán ayuda en el trabajo, ten paciencia y sé un buen consejero, todos hablarán de ti de una forma positiva. Dejan la casa para irse a otras tierras. Te encuentras ante el inicio de algo nuevo que tiene buenas perspectivas de futuro.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de enero de 2023

Capricornio, algo está pasando en casa, observa bien a tu alrededor. Cierto chequeo del hígado. En la salud, deberás tener cuidado con problemas gástricos. Habla con tu pareja, debes estar en armonía. Aparecerá una persona que va a significar alguien importante en tu vida. Disfruta de cada momento. Organiza tu tiempo.

Horóscopo hoy Acuario 16 de enero de 2023

Acuario, tendrás la intención de modificar tu existencia. Este es el inicio de una etapa positiva para ti y para los tuyos. Dedica un poco a las plantas para canalizar tu energía y aliviar el estrés. Debes ser más inteligente en tus decisiones y no dejarte llevar por tus emociones. Harás un reclamo que incomodará, sé sereno.

Horóscopo hoy Piscis 16 de enero de 2023

Piscis, debes de aprovechar el tiempo haciendo actividades que te ayuden a armonizar y equilibrar tus emociones. No centres tu atención en cosas tristes y alégrate. Pon de tu parte para que lo logres. Define en qué momento debes tomar esa decisión que cambiara todo y no dejes pasar la oportunidad que quizás sería la más importante en tu vida.

