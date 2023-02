Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 16 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 16 de febrero de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, firmas de documentos importantes que deberás guardar celosamente. Cuidado con perjuicios por incumplimiento. Viajes con personas conocidas por negocio o trabajo. Te preocupan dos o tres personas que están lejos. Le pides perdón a una mujer con sinceridad. Relájate un poco más cuando salgas a la calle. Meditación. Práctica de ayunos.

Horóscopo hoy Tauro 16 de febrero de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, deberás esperar para tomar más responsabilidades, equilíbrate primero. Calma tus nervios e intenta relajarte. Sentirás de un momento a otro una paz interior muy positiva. Pones tu interés en estudiar un tema que te apasiona. Te compras ropa por Internet. Préstamo que se da a tu favor o ayuda gubernamental.

Horóscopo hoy Géminis 16 de febrero de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, en tu trabajo, te agradecerán tu actitud y tu servicio de una manera que te sorprenderá gratamente. Llegan tiempos de pensar en el bienestar de los tuyos. En el trabajo, se incrementarán las responsabilidades. Conseguirás lo que quieras si te armonizas y das lo mejor de ti. Se te cumple un deseo.

Horóscopo hoy Cáncer 16 de febrero de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, algo extra de dinero que te llega. Alguien que te da felicidad y alegrías tiene un valor inmenso por estos días. Recuerda que tú también tienes un límite de trabajo, dedica tiempo para ti, puede que te enfermes y te dé estrés. Un hombre importante será el eje o movilizará algo muy positivo para tu persona. Comunicación con personas del pasado.

Horóscopo hoy Leo 16 de febrero de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, viene un periodo de buena suerte. Cuidado con el mal humor. Deberás esforzarte más para estar en forma y cuidar tu cuerpo, te dará la satisfacción de una vida saludable. En tu lugar de trabajo se disputarán un nuevo puesto, prepárate para que lo obtengas. Asumes dar órdenes, serás la líder y la responsable de tu entorno.

Horóscopo hoy Virgo 16 de febrero de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, para que tu mente esté en paz, debes encontrar ese lugar que te permita alcanzar la tranquilidad del cuerpo y el alma. Cierre de ciclo. Tu atractivo aumentará. Evalúan como rehacer planes, un hombre trata de animar y fortalecer a su mujer. La familia va a querer estar a tu lado, pero tienes que escuchar tu intuición. Dolores en los pies, piernas o espalda.

Horóscopo hoy Libra 16 de febrero de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, tu personalidad seductora acercará a personas a querer compartir cosas y momentos contigo. Te diriges hacia un lugar en el que debes hacer predominar tu amor propio. Se abren los caminos para ti, no todos serán prósperos. Aprovecha esta energía esta oportunidad. Estabilidad precaria, caminando en la cuerda floja.

Horóscopo hoy Escorpio 16 de febrero de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, se afianzará una relación que a veces no parece del todo estable. Organiza las cosas en tu hogar, pon orden. Organizas las ideas. Hombre canoso o calvo entra en tus planes para desarrollar alguna idea. Hecho curioso con fotos en tu celular. Te contactarás con una compañía o Banco y llegarás a un acuerdo por un dinero.

Horóscopo hoy Sagitario 16 de febrero de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, que tus ojos no sean más grandes que tu estómago o que no muerdas más de lo que puedas masticar. Cambio de dirección o de estrategia. El alivio del estrés y la presión sólo llegarán cuando liberes la carga. Momento para sembrar y recoger después. Evita los vicios y no abuses de tu cuerpo. Interés por un pastel o torta. Recetas de cocina.

Horóscopo hoy Capricornio 16 de febrero de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, estarás desanimado debido a un alejamiento en el plano afectivo, pronto todo se solucionará. Te llega un dinero que necesitas para unos medicamentos. Hay maneras inteligentes de alardear lo que logras. Ves realizados un par de deseos. Recibes el apoyo o asesoría de una persona con gran conocimiento en algo muy específico.

Horóscopo hoy Acuario 16 de febrero de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, esforzarse por el éxito y decir, «si lo quiero bien hecho lo haré yo mismo». Maduración sentimental. Comportamientos obsesivos. Rechazando invitaciones a salir. Arreglas un móvil o computadora. Asunto pendiente de resolver en una red social. Superas altibajos emocionales. Recuperas tu autoconfianza y ganas de luchar.

Horóscopo hoy Piscis 16 de febrero de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, no intentes encontrar una explicación racional a todo lo que te sucede. Comparte alguna jornada de distracción en casa con tu familia. Las palabras que salen por tu boca pueden edificar el sueño más bello o convertir un campo fértil en un desierto, cuidado. Pondrás a una persona en su lugar para que no se meta en tus asuntos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

