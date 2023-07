Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 17 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, en estos días recuperarás el buen humor debido a los buenos aspectos que tendrás en tu panorama económico. Si bien tienes muchos elementos a favor, es posible que tu sensibilidad y reactividad te hagan ser algo volátil. Poniendo cable a tierra todo fluirá mucho mejor. Tendrás la oportunidad de pasar un momento feliz con esa persona especial.

Horóscopo hoy Tauro 17 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no es momento para realizar cambios económicos. Tus finanzas están dudosas, espera unos días y podrás concretar. Manteniendo un perfil bajo estarás mejor en lo social y público; hoy el protagonismo y tu carisma podrían jugarte en contra. Hay cansancio o desgaste físico. Te ha sucedido algo hace poco que te ha dejado con una extraña sensación de vacío.

Horóscopo hoy Géminis 17 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, confía en tu buen criterio y gasta lo necesario, tan solo en aquello que te brinda utilidad en este momento para ajustarte. Salvo algún imprevisto y tal vez cierta sobrecarga de obligaciones o responsabilidades, todo lo que involucre trabajo o actividades está sumamente bien hoy. Por eso hoy, que deberías despejar tu mente en actividades que te generen placer.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, tu presupuesto no te alcanzará para todo el mes. Es indispensable que seas eficiente en el cálculo de tus gastos. El día llega con todas sus fuerzas puestas en el amor y exige de ti ser más sincero con lo que sientes y prometes en este campo. Práctica gimnasia y haz actividades deportivas al aire libre. Eso aireará tus pulmones y te desintoxicará armoniosamente.

Horóscopo hoy Leo 17 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, todavía tu situación no ha mejorado lo suficiente, con lo cual los trámites no marcharán según tus planes; refuerza la paciencia. Estate alerta para atrapar todas las buenas oportunidades que el período te ofrece en el amor, la confianza es importante. Pon tus límites en el trabajo, es posible que si no lo haces van a querer abusar de tu confianza.

Horóscopo hoy Virgo 17 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, posiblemente recibas ofrecimientos para que tu trabajo sea el más eficiente y puedas concretar muchos de tus proyectos. Venus atenuará cualquier tensión existente en tu relación íntima; desde ya espera, todo se equilibrará a su tiempo. Debes dejar de ceder tanto a los demás, no puedes estar complaciendo a todos sin ser feliz.

Horóscopo hoy Libra 17 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, tus ideas serán oportunas y tu entorno te apoyará, con algunos compañeros muy allegados que confían plenamente en ti. El momento será espléndido, aprovéchalo para reunirte con la pareja y disfrutar de momentos gratos para el bien de la relación. Recuerda que la sinceridad debe ser lo primero, no debes herir los sentimientos de las personas que te aman.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, podrías convertirte en una víctima de la agresividad laboral, no te sientas desplazado ante las situaciones límites. Te avasallarás por momentos, pero si quieres que tu intimidad vuelva a ser como antes, sé paciente y espera el momento justo. Haz oídos sordos a esas opiniones o comentarios que te están induciendo a error a diario.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, te sentirás molesto por comentarios desagradables que les dedicarán a tus compañeros, serán evidentes y agresivos. Calma. Comenzarás tu relación con renovados bríos, ya que contarás con todo el apoyo de tu pareja y afianzarán más sus vínculos. Intentarás ver la parte positiva de las cosas en un momento muy difícil y eso está bien.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, se reflejarán transformaciones operadas donde comprenderás que una dosis extra de agresividad será excelente. Los beneficios astrales persistirán y tu enamorado se encargará de demostrártelo afectuosamente, como debe ser. Si puedes avanzar hoy alguna tarea, hazlo, porque te puede faltar tiempo. Es hora de hacer arreglos en casa.

Horóscopo hoy Acuario 17 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, los réditos de crecimiento de estos aumentarán sin duda a la concreción de proyectos económicos bien infundados. Los flechazos que tendrás podrán ser a primera vista, pero quizás debas perfeccionar más tu diálogo para que funcionen. Prepárate, porque mañana en el trabajo te exigirán mucho. Te ofrecerán un crédito para poder llevar a cabo un proyecto.

Horóscopo hoy Piscis 17 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, podrían verse concretadas algunas de tus expectativas económicas, con ciertos reparos, pero satisfactorias al fin. Evita las discusiones dentro de la pareja, oposiciones de pensamiento te afectarán negativamente si no logran ponerse de acuerdo. Sal de la zona de confort que has estado acostumbrado todo este tiempo y comienza a tomar algunos riesgos.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

