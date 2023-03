Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 17 de marzo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de marzo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, te mantendrás ocupado y puede que descuides tu persona, aliméntate bien y trata de distraerte un poco para que no te estreses. Aprovecha la tecnología en cualquiera de sus formas para avanzar en la búsqueda de lo que te conviene, sácale provecho. Evita cosas que te causen alergias y aliméntate más sano. Salida a un sitio de agua. No pierdas tus lentes.

Horóscopo hoy Tauro 17 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, estarás muy emocionado en estos días, encontrarás nuevos caminos que recorrer, nuevas enseñanzas y retos que cumplir. Si pasaste por un mal momento laboral, hoy sentirás que todo se solucionará. Estarás motivado en los estudios y en el trabajo. Te sentirás más romántico que nunca, expresa tus emociones.

Horóscopo hoy Géminis 17 de marzo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, eres una persona valiente, sigue adelante. Date tu tiempo para pensar que le dirás a esa persona especial cuando se encuentren. Mantén una sonrisa siempre y veras que todo lo malo desaparecerá. Te sentirás optimista el día de hoy, es buen momento para renacer. Se optimista y todo lo lograrás. Se resuelven conflictos en casa.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de marzo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, es tiempo de analizar si en lo que estás trabajando te conviene, puede que se te presenten nuevas oportunidades. Haz una rutina de ejercicio físico, los resultados que tendrás serán muy buenos para ti. Siempre estas feliz a pesar de la situación, mostrando el lado más optimista que te caracteriza. Se feliz. Estarás en posición defensiva.

Horóscopo hoy Leo 17 de marzo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, tendrás que hacer varios cambios y adaptarte a nuevas estrategias para un mayor rendimiento en lo laboral. Aparta de ti todas esas emociones negativas que no te ayudan a estar tranquilo. Vuelves a tener fuerza de voluntad, conseguirás los objetivos que te habías planteado. Compartirás tus triunfos con la familia.

Horóscopo hoy Virgo 17 de marzo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, sale el sol, brilla un nuevo amanecer. Si le has dado la espalda a aquellas personas que están contigo, deberás reconsiderar tu decisión y estar en armonía. No todo fue malo y ahora podrás disfrutar de tus logros. Abre tu corazón a lo que pueda suceder en tu trabajo, porque te conviene. Piensa bien las cosas.

Horóscopo hoy Libra 17 de marzo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, te reconciliarás con alguien que te habías alejado y ahora se da la ocasión para conversar, empezará una nueva amistad. Por dentro tienes mucho miedo e incertidumbre, debes calmarte y buscar ayuda. Dinero extra que te ganas en un nuevo trabajo. Necesidad de mayor productividad en lo laboral. Harás un viaje corto.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de marzo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, para ti lo más importante es crecer, pero te cuesta hacerlo en esta situación complicada en la que estás. Sigue trabajando duro y no te rindas fácilmente. Una persona tratará de desanimarte, no hagas caso y avanza. No puedes huir de la realidad escondiendo tus problemas a los demás. Sé fuerte. Pendiente de hacer un tratamiento.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de marzo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, estarás muy pensativo hoy, tomarás decisiones que pueden cambiar el rumbo de tu vida. Valoras mucho la amistad, pero cuando sientas que te traicionan, explotas y te alejas de esa persona, Estás demasiado pendiente de las redes sociales, no pierdas mucho tiempo, haz cosas productivas. No sabrás si guiarte por el corazón o por la razón.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de marzo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, es tiempo de trabajar por lo que quieres y deseas, dedícale el tiempo necesario a construir la realidad que mereces. Tu luz brillará con fuerza y debes aprovecharlo al máximo. Algo pendiente con unas modificaciones que debes hacer. Evita malos entendidos. Una nueva relación empieza en tu vida y deberás manejarte con cuidado.

Horóscopo hoy Acuario 17 de marzo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, te sentirás en una encrucijada este día, deberás elegir lo que realmente es mejor para ti y te llene de bienestar. Buscarás la estabilidad y lucharás por mantenerla, para ti será mejor estar en equilibrio que en desarmonía. En este proceso contarás con la ayuda de tu familia, en la unión esta la fuerza. Todo esto pasará muy pronto, ten fe.

Horóscopo hoy Piscis 17 de marzo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, la justicia está de tu lado y todo comienza a girar a tu favor, es tiempo de entender qué estás en encargando energía. Evita dejarte llevar por habladurías y palabras sin sentido. Molestia con personas cercanas, sientes que no te apoyan lo suficiente, será una cuestión de percepción. Estás creciendo como persona, dando pasos agigantados.

