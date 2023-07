Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 18 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 18 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, momento oportuno para lanzarte al encuentro de los cambios financieros que harás prudentemente en este período. Te verás favorecido con energías poderosas para que tu relación tome un cauce seguro dentro de la pareja. Intentarán confundirte para hacerte sentir inseguridad, mantente enfocado.

Horóscopo hoy Tauro 18 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, recibirás fácilmente beneficios; no temas a los cambios de dinero, si eres persistente lograrás lo que quieres. Alguna terapia psicológica breve te ayudará a reflexionar sobre tus metas personales para equilibrar tu carácter impetuoso. Deberás sentir empatía por un familiar que pasa por un difícil momento.

Horóscopo hoy Géminis 18 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, será un buen tiempo para dar el primer paso en busca de tus objetivos económicos, ya que el efecto te llenará de optimismo. Sin obstáculos que te impidan llegar a la conquista de ese nuevo corazón con fuerza y total certeza. Selecciona muy bien a tus socios y amistades y deja de dar a manos abiertas a quien no lo merece.

Horóscopo hoy Cáncer 18 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, la economía afectará parte del presupuesto; este período podría ser el indicado si quieres que tus finanzas tomen seguridad. Alguien te propondrá una relación dudosa; mira el lado sexual por lo seguro y no como una aventura. Algo con documentos que debes resolver. Una persona menor que tú intenta aprovecharse de ti y no te busca por tus sentimientos.

Horóscopo hoy Leo 18 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, establece prioridades en los temas financieros para que todo sea más eficiente y logres el equilibrio perfecto sobre el tema. Asumirás un reto difícil que te ayudará a crecer como persona. Busca mejores aliados para tus proyectos. Se avecinan grandes cambios que te favorecerán a ti y perjudicarán a personas cercanas.

Horóscopo hoy Virgo 18 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, si estás con intenciones de hacer operaciones financieras, lo ideal será que consultes bien antes. Asesórate. Deja de hacerte a un lado por ayudar a otras personas, comienza a pensar en ti. Ayudarás a una persona que te ha hecho mucho daño en el pasado. Alcanzarás un importante cargo por mérito propio, será parte de tu esfuerzo.

Horóscopo hoy Libra 18 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, una atmósfera confusa hará que veas los cambios de dinero positivamente frente a una nueva situación. Respeta tus sentimientos; en caso de estar deprimido con tus afectos, algunas personas de tu entorno te ayudarán. Es hora de cambiar de hábitos y pensar en ti. Hay personas de tu entorno que están robando tu energía, debes mantenerlos alejados.

Horóscopo hoy Escorpio 18 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, no te dejes atrapar por gastos tentadores, pueden ser desenfrenados y luego no podrás equilibrarlos. En el terreno profesional se darán fricciones y malentendidos, evita ahondar las diferencias que te aquejan. Decídete de una vez a tomar esa decisión postergada, aunque tenga sus riesgos, hazlo que no te arrepentirás.

Horóscopo hoy Sagitario 18 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, renueva tu imagen si deseas que tus gastos estén bien conceptuados, pero tu definición será siempre buena igual. No dejes de disfrutar junto a tu enamorado de un encuentro íntimo especial, quizás con anterioridad una velada a la luz de velas sería romántico. Tendrás la paz que tanto necesitas después de tanto sacrificio.

Horóscopo hoy Capricornio 18 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no traslades tus problemas personales al trabajo, será contraproducente en tu relación con los compañeros y tu rendimiento bajará. La pareja pretenderá imponerte sus exigencias, prepárate para enfrentar los diferentes reclamos que te harán. No te dejes enredar por otros en un problema. Resolverás trámites legales que te quitaban la paz.

Horóscopo hoy Acuario 18 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, deberás asumir la responsabilidad de ser cabeza de familia y renunciar a ciertas libertades. Has dejado acumular varias deudas que te perjudicarán a largo plazo, organízate y trata de salir de alguna de ellas. Se podrían generar molestias óseas, dolores de cabeza y especialmente problemas en las articulaciones, toma tus precauciones.

Horóscopo hoy Piscis 18 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, alguna terapia psicológica breve te ayudará a reflexionar sobre tus metas personales para equilibrar tu carácter impetuoso. No dejes que las críticas te desmotiven, continúa en tu emprendimiento. Se aproxima un ambiente turbio con chismes e intrigas, debes mantenerte alejado. Concretarás la compra de un inmueble.

