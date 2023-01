Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 19 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de enero de 2023

Aries, no cierres los ojos ante la realidad. Una llamada te cambiará el panorama, una nueva puerta se abre pata ti para que puedas progresar. Demuestra tu amor con sinceridad y ternura. Trata de guiarte por tus sentimientos y verás que las relaciones afectivas irán mejorando de poco en el tiempo. Solo ten fe y verás cómo todo se ordena.

Horóscopo hoy Tauro 19 de enero de 2023

Tauro, debes ser más paciente, ahora que las cosas han cambiado para todos debes entender que hay cosas que aún no se darán, tendrás que posponer algunos compromisos que adquiriste. Evita desaprovechar esta posibilidad laboral que te brindaron antes de analizarla con más tiempo, podrías perderte una buena oportunidad profesional.

Horóscopo hoy Géminis 19 de enero de 2023

Géminis, los cambios te agarraron de forma sorpresiva, ya aprendiste lo suficiente para poder afrontarlos, ponle más ganas y sigue luchando. Cualquier exceso te podría llevar por mal camino del cual te costará volver. Procura vigilar tu temperamento y escucha las opiniones de los demás. Te enterarás de una traición, te dolerá. Debes aclarar las cosas y llegar a un acuerdo.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de enero de 2023

Cáncer, serán días, donde tus relaciones afectivas se verán complicadas. Hoy no es el momento para enfrentar reclamos de tu familia, espera tener una mejor oportunidad. Será por poco tiempo, las personas lo comprenderán. Estarás en presencia de grandes cambios en tu vida laboral, prepárate. Matrimonio que se planifica y se vive un momento feliz.

Horóscopo hoy Leo 19 de enero de 2023

Leo, debes estar preparado, ya que existe peligro de endeudamiento, paga hoy mismo todas las cuentas e impuestos de tu hogar que tiene atrasados hace meses. Estás pasando por un proceso difícil y doloroso, en silencio guarda todo lo vivido y vive este proceso para que así lo puedas superar. El día de hoy te trae una propuesta más lenta pero no por eso con menor ímpetu.

Horóscopo hoy Virgo 19 de enero de 2023

Virgo, te darán una noticia sorpresiva, no te bajonees, puede que no sea tan buena. Sucesos dolorosos, pero con una gran enseñanza de vida. Medita acerca de tu vida y de lo que te falte por hacer. Si te sientes psicológicamente saturado, opta por las flores de Bach y la aromaterapia. En estas terapias encontrarás la ayuda que busca.

Horóscopo hoy Libra 19 de enero de 2023

Libra, deberás controlar tu carácter y tu euforia, estamos viviendo tiempos difíciles y no podrás hacer todo lo que deseas, deberás ser paciente y esperar que las cosas se den. Si te siente vacío y aburrido, trata de buscar alguna compañía y sal a disfrutar de la noche. No te quedes encerrado en tu hogar, se más aventurero. No te aferres al pasado, deberás dejarlo ir.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de enero de 2023

Escorpio, debes concientizar que las cosas no serán fáciles para ti, aunque parezcan difíciles siempre habrá para ti una salida positiva. Ten calma y comprende que no te sirve de nada emprender muchas cosas a la vez, ya que podrías agotarte. Intenta distinguir bien tus necesidades de tus obligaciones. Una persona especial te pide otra oportunidad.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de enero de 2023

Sagitario, es importante que cambias algunos aspectos en tu vida, la monotonía y el hacer lo mismo siempre no te deja avanzar y te encuentras estancado. Deberás tomar distancia de tu rutina cotidiana y bríndales tiempo a tus necesidades espirituales, ya que podrás experimentar nuevas vivencias. Tomate tu tiempo para organizarte y buscar solución a tus problemas.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de enero de 2023

Capricornio, intenta cumplir con todos tus sueños que tienes dentro de tu cabeza y no permitas que se te escape ninguna oportunidad profesional, esté alerta. Deberás reinventarte y no perder más el tiempo en cosas que no valen la pena y no darán frutos. Tendrás un hallazgo afortunado al compartir tus ideas con una persona especial. Sé feliz.

Horóscopo hoy Acuario 19 de enero de 2023

Acuario, necesitarás estar solo para pensar bien las cosas, las personas en este instante no te son de mucha utilidad y prefieres la soledad como tu mejor aliada. Será una jornada en la que tendrás la necesidad de ser comprendido y amado por completo. Deja de dudarlo y entrégale tu corazón a esa persona que has estado buscando. No te impacientes.

Horóscopo hoy Piscis 19 de enero de 2023

Piscis, procura actuar con prudencia en cada paso que des, hay errores que traen consecuencias difíciles de superar. Estarás conversando con alguien y aclarando muchas dudas, la decisión que tomen será la mejor para los dos. Antes de tomar una decisión debes detenerte y analizar con objetividad cada una de las situaciones que atraviesas hasta que las resuelvas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 16 al 22 de enero

HORÓSCOPO DEL DINERO del 16 al 22 de enero

Horóscopo 2023: ¿Cómo le irá a cada signo de zodiaco? | Predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO