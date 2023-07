Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 19 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, tu ánimo no será el más favorable, evita exigirte y manéjate de acuerdo con tu estado físico, de lo contrario pagarás las consecuencias. La perseverancia será tu aliada en estos momentos difíciles. Si es posible, prolonga la ducha de baño con aceites esenciales, todo esto tan natural te equilibrará un buen estado de salud.

Horóscopo hoy Tauro 19 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, en general, es día para no innovar demasiado ni poner en práctica ideas, proyectos o iniciativas. Te estarás entregando mucho a tu entorno familiar y afectivo. Ten cuidado donde pones tus cosas, algo se te extraviará, pero lo recuperarás, no seas tan distraído. Proyecta en positivo lo harás. No descartes algo de cansancio y desgana, solo cuídate.

Horóscopo hoy Géminis 19 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, te separas de personas que no coinciden contigo y que solo te han traído dificultades. Un hijo que recibe muchas bendiciones. Para que tu tensión se esfume, debes apelar a toda tu capacidad de tomar las decisiones importantes de tu vida diaria. Encontrarás en el refugio de la pareja ese condimento que necesitabas para el apoyo de futuros logros.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, amigos del pasado te buscarán para reunirse y conversar, ten cuidado y toma tus precauciones. Debes descansar un poco más, el estrés te agobia. No es imprescindible que realices tanta actividad física, tu organismo acusará el esfuerzo y resentirás mucho a tu físico. La relación se encauzará por distintos puntos de vista que serán aceptados por la pareja.

Horóscopo hoy Leo 19 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, nuevas aperturas y caminos que se aclaran, haciendo que veas el futuro próspero. Las horas que le dediques a transportarte en la naturaleza, te ayudarán a recuperar tu vitalidad y fortalecerte. Si te vuelves más afectuoso, consolidarás el romance que tienes entre manos los resultados de la relación serán formidables.

Horóscopo hoy Virgo 19 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, te conectas con personas del extranjero que te hacen un ofrecimiento, puede ser también un contacto por Internet. Debido a grandes tensiones a las que estás expuesto, tendrás que armarte de armas naturales para defenderte mejor en tu salud. Un encuentro impensado podría sorprenderte gratamente, donde gozarás a pleno tu sexualidad.

Horóscopo hoy Libra 19 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, no des por seguro todo lo vinculado a tu economía o finanzas; estar algo atento y aun alerta a este ámbito podría evitarte hoy alguna complicación no deseada. Te encuentras ante el inicio de algo nuevo que tiene buenas perspectivas de futuro. Los planes económicos y laborales pasan a un primer plano de interés.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, cierta prioridad de las cuestiones domésticas del hogar. Movido en las finanzas y algo complejo para tu rutina laboral o de actividades diarias. Recibes un mensaje espiritual que te ayudará en tu situación. Ten paciencia y serenidad. Se sana una vieja herida familiar y surge un acercamiento después de mucho tiempo.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, favorable en movilidad, gestiones, negocios, trámites, para estudios y aprendizaje de toda índole. Ni el hogar ni el plano social te serán demasiado favorables. No esperes que tu pareja se adapte total y absolutamente, de manera sumisa, a tus necesidades. Irás tras la búsqueda de definir qué quieres. Con el tiempo olvidarás ese dolor emocional.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, estás intuitivo y sensible, y aunque tu día tiene mucho positivo para vos, de todos modos, sería conveniente poner un cable a tierra para manejarte mucho mejor. Se abre un mundo de posibilidades delante de ti, sólo debes saber elegir entre ellas cuál es tu mejor para ti. Discutes por una persona que no lo merece.

Horóscopo hoy Acuario 19 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, algún hecho puntual podría afectarte anímicamente; tienes muchas cosas a favor, energía interior, intuición, así que no dejes que la negatividad gane la partida. Pariente interrumpe la paz familiar con su mal carácter. Pedirás ayuda a la persona que tienes a tu lado, puedes confiar plenamente. Reunión familiar para tratar asuntos de dinero.

Horóscopo hoy Piscis 19 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, conviene ser selectivo en cuanto a las personas con quienes te relacionas e interactúas a nivel público y social; puntualmente hay momentos de poca fluidez. Cuidado con lo que le dices, puede que lastimes con tus palabras. No te sientas solo, busca a esa persona que te quiere de verdad. La felicidad está frente a ti y no la ves.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

