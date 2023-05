Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 19 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 19 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, emprende con confianza un nuevo proyecto, pronto tendrás grandes ganancias. Sé más organizado en tu vida profesional ya que estás propenso a cometer errores. Estás dando más de lo que la otra persona merece, una relación siempre debe ser recíproca. Lo material nunca será más importante que tus principios.

Horóscopo hoy Tauro 19 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, quizás no sea tan grande pero la intensión es lo que vale. Tienes ideas sobresalientes sobre proyectos de trabajo. Es hora de materializarlos. Una persona muy especial está interesada en ti y no has puesto la atención suficiente. Tendrás la oportunidad de hacer un negocio relacionado con el exterior.

Horóscopo hoy Géminis 19 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, nadie tiene la culpa de las cosas que te están pasado, pero debes desahogarte de vez en cuando con una persona de confianza, que el canal siempre sea el diálogo. En el ámbito familiar debes aprender a compartir responsabilidades y aprender a delegar. Evita falsos aduladores que buscan acercarse a ti.

Horóscopo hoy Cáncer 19 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, te sentirás lleno de energía positiva y muy dispuesto a materializar todos esos proyectos que tienes en mente. No seas tan duro contigo mismo, deja de sobre exigirte. Busca un día a la semana para realizar una actividad especial, esto ayudará a la unión familiar. Te harán una oferta que no podrás rechazar, sal de tu zona de confort.

Horóscopo hoy Leo 19 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, evita la excesiva confianza con las personas de su entorno laboral, no te ven a ti como potencial amistad. Trata de ocupar tu tiempo en la planificación de un nuevo proyecto. Haz a un lado esa indiferencia que te caracteriza y abre tu corazón. No dejes que los temas económicos afecten directamente tu relación.

Horóscopo hoy Virgo 19 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, hoy será un gran día en lo laboral. Adopta un punto de vista un poco más relajado no seas tan exigente con los demás. Estás buscando apoyo en las personas equivocadas, por eso sientes que no sales del problema que te agobia. Tienes actualmente mucha presión en ti, baja las revoluciones para mejorar tu productividad.

Horóscopo hoy Libra 19 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, esa persona especial que regresa a tu vida, a ver si esta vez te da otra oportunidad. No te des por vencido hasta lograr el objetivo que te has trazado. El orgullo déjalo a un lado y da tu brazo a torcer, no puedes ganar todas las discusiones. Haz lo que amas hacer y busca apoyo en quien te ama y confías.

Horóscopo hoy Escorpio 19 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, habrá prosperidad en tu camino y en el de tus seres queridos. Permítete tiempo para divertirte. Mantente firme en algunas decisiones en el hogar. Deja de comparar tu relación con situaciones del pasado, eso te puede llevar a un terrible final. Algo te tiene estresado respecto a la familia. Cultiva tu belleza y paz interior.

Horóscopo hoy Sagitario 19 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, obtención de bienes por esfuerzo propio. Te llamarán después de una larga espera, el problema económico llegará a su fin. Piensa antes de actuar, debes tener paciencia a la hora de discutir con tu pareja, no lleves todo al límite. Ábrete a la ayuda de otras personas, no te quedes con los sentimientos guardados.

Horóscopo hoy Capricornio 19 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, el cielo te premia, se equilibra tu economía y en el amor. El trabajo arduo y honestidad que te caracteriza te hará tomar las mejores decisiones en un proyecto de trabajo. Te tocará alejar a personas que intenta sabotearlo. Tienes derecho a ser feliz, deja de pensar que no mereces lo que tienes actualmente.

Horóscopo hoy Acuario 19 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tendrás nuevas iniciativas, impulsa lo que quieres lograr. Te llegará la solución a un problema económico que te ha estado agobiando. Cuidado con las falsas amistades que solo buscan intereses propios. Busca compañía, no necesariamente debe ser amorosa, comparte con una persona especial este día y dedícalo a divertirte.

Horóscopo hoy Piscis 19 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, persona de poder que te ayuda mucho y te da la oportunidad de algo mejor, se cumplirá un sueño. Estafa por parte de un grupo de personas que se han organizado muy bien. Siempre hay un mejor camino más allá de la ruptura para solucionar las cosas, no se dejen llevar por la ira. Desconéctate busca un espacio para poder relajarte.

