Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 20 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de enero de 2023

Aries, tu fuerza de voluntad y tu capacidad resolutiva se verán incrementadas. Así, podrás alcanzar una mayor independencia y tu autoridad sobre los demás se reforzará. Analiza bien todo de una forma objetiva para tomar la mejor decisión. Reconoce cuando te equivocas eso te hace crecer. Superaras todo esto poco a poco con fe y firmeza.

Horóscopo hoy Tauro 20 de enero de 2023

Tauro, si tienes responsabilidades importantes en tu actividad profesional, puede ser un buen momento para acometer reformas pendientes. Cuidado, vas a pisar un suelo inseguro. Se prudente y cuenta de momento con lo que tú tienes y no con los que los demás te ofrecen. No seas impaciente, todo se resolverá en el tiempo que tiene que ser.

Horóscopo hoy Géminis 20 de enero de 2023

Géminis, los proyectos para las reformas del hogar ganan enteros de aquí en adelante. Te va a mostrar cómo seguir adelante paso a paso. Escucha, confía y aprende, no siempre tú tienes la razón, así avanzaras y te fortalecerás. Abre tu corazón. Aún te falta mucho por luchar y servir a los demás. Todo cambiará para bien las cosas suceden por un propósito.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de enero de 2023

Cáncer, descubrirás algo que te incomodará un poco, aclara las cosas y deja que fluyan normalmente. Intente aceptarte con tus virtudes y defectos, entiende que en tu vida deberías ser menos exigente y es recomendable dejar que las cosas fluyan solas. Un viaje que planificaste se posterga, deberás ser paciente y esperar a que se de.

Horóscopo hoy Leo 20 de enero de 2023

Leo, deberás buscar ayuda en estos momentos difíciles, no es un momento para encerrase en si mismo. Cuidado, tendrás un asunto delicado con la justicia o con policías, evita problemas y no discutas. Te preocupará una deuda, ésta tendrá que esperar por resolverse. Una persona que hace tiempo no ver querrá aproximarte a ti.

Horóscopo hoy Virgo 20 de enero de 2023

Virgo, tu sentido común te llevará a conseguir lo que ambicionas dentro del plano económico y familiar. Soñar no cuesta nada, es hora de proyectarte a nuevas cosas y de proponerte nuevos retos, lucha por lo que quieres y no te desanimes. Vive tu vida a plenitud y decretas cosas positivas. Mantén la calma y se paciente. Cuidado en el amor, no deje que los celos lo cieguen.

Horóscopo hoy Libra 20 de enero de 2023

Libra, con todo lo vivido has aprendido a que se vive un día a la vez, disfruta el momento y no te desesperes por lo que no has logrado hasta ahora. Comparte tus emociones con los seres queridos, ellos son incondicionales. Date un tiempo para pasarla bien, en familia o con personas cercanas, de una manera alegre diviértete sin exponerte al peligro.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de enero de 2023

Escorpio, comienzas una nueva etapa en tu vida acompañado por gente que te quiere y respeta, podrás seguir ayudando a quien más lo necesita. Es probable que conozcas a través de amigos nuevos diseños y materiales que hagan más sencilla e incluso barata la remodelación que tienes en mente. Solo cree en ti mismo y no te dejes llevar por la ira o impotencia.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de enero de 2023

Sagitario, sentirás la necesidad de conversar con alguien que tenga los pies bien puestos en la tierra, contáctalo y pídele consejo o incluso ayuda. Estarás muy sensible en este día, relájate y suéltate para que pronto pase esa sensación. Piensa que si pisas suelo firme resistirás toda tempestad que estas atravesando.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de enero de 2023

Capricornio, en este día, tus poderes perceptivos estarán muy afinados, aprovéchalos y utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y que necesita de tu ayuda. Alguien te ayudara en un asunto amoroso que te tiene muy angustiado y que deseas resolver y no esperar más. Debes vivir un día a la vez, aprende a manejar tus emociones.

Horóscopo hoy Acuario 20 de enero de 2023

Acuario, acepta la propuesta fuera de lo común que te hizo esa persona especial y así podrán salir de la clásica rutina. Será la opción más inteligente para este día. Mantén los ojos bien abiertos y confía en una persona en especial. Siéntate a esperar lo que el futuro te depara, aprovecha la oportunidad que se te presenta. Déjate ayudar, no seas orgulloso.

Horóscopo hoy Piscis 20 de enero de 2023

Piscis, tranquilízate, los tramites vinculados con el exterior podría tener complicaciones, será prudente buscar ayuda. Debes concentrarte en lo que quieres hacer, diseña estrategias para que todas esas ideas se den, prioriza que puedes hacer primero. Sé constante y no te decaigas. Tu familia es la mejor compañía a pesar de la distancia.

