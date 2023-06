Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 21 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, reclamas sobre tus derechos en el trabajo. No dejes te dejes llevar por tus impulsos y piensa antes de actuar, puedes lastimar a quien te rodea. La salud de tu madre, pendiente. Hecho curioso en un aeropuerto. Trata de encontrar formas positivas de lidiar con estas emociones, como hacer ejercicio o practicar técnicas de relajación.

Horóscopo hoy Tauro 21 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no discutas en la calle ya que te trae muchos problemas, calma y respira antes de hablar y actuar, no seas impulsivo. Tomate un descanso, han sido días difíciles de mucha tensión para ti. En el amor, puede que experimentes algunas tensiones o malentendidos con tu pareja o con alguien a quien estás conociendo.

Horóscopo hoy Géminis 21 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, esta será una buena oportunidad para enseñar o comunicar tus conocimientos. Cambios en el aspecto laboral te generarán cierta inestabilidad, deberás confiar en ti. Hoy, es posible que sientas un poco de estrés o ansiedad. Si estás en una relación, trata de hablar con tu pareja sobre tus sentimientos y preocupaciones.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, te sentirás decepcionado de una persona en especial, conversa y aclara las cosas. Mantén la serenidad. Un hombre que conoces bien se va a vivir con otra mujer. Trata de comunicar tus sentimientos de manera clara y concisa para evitar malentendidos. Haz ejercicio, come alimentos saludables, medita y dedícate a ti mismo.

Horóscopo hoy Leo 21 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, te proponen un negocio, debes pensarlo bien y dedicarle tiempo. Compartirás parte de tu carga con compañeros o subalternos confiables y buscarás apoyo para la realización de un proyecto. En cuanto a la salud, debes prestar especial atención a tu alimentación y evitar excesos de comidas o bebidas que puedan afectar tu sistema digestivo.

Horóscopo hoy Virgo 21 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, siempre tendrás la oportunidad de aprender de todos aquellos que han vivido una experiencia similar. Pero ojo, toma solo lo positivo. En cuanto al amor, es un buen momento para compartir tus sentimientos con tu pareja y fortalecer la conexión entre ambos. Si estás soltero, no te desanimes. Recuerda que el amor llega cuando menos lo esperas.

Horóscopo hoy Libra 21 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, un préstamo se hará efectivo en estos días. A la hora de realizar tus proyectos debes dejar a un lado tus temores o enfrentarlos cara a cara para así tener un resultado positivo. También es un buen momento para iniciar prácticas de relajación, como yoga o meditación, para disminuir el estrés y mejorar tu bienestar general.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, descansa tu mente y tu cuerpo, no todo debe ser el trabajo. Esto solo te traerá consecuencias a futuro. Guarda calma y no te precipites a la hora de decidir. No te olvides de que la salud es una inversión a largo plazo que debe ser cuidada día a día. En cuanto a la salud, es posible que te sientas algo agotado o estresado hoy.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, revisa tus cuentas y no te extralimites en tu presupuesto. Tendrás un gasto inesperado por cuestiones de salud, evita remediar esta situación con un crédito bancario. En cuanto al amor, es posible que te sientas un poco retraído o inseguro. Trata de cuidarte y tomarte un tiempo para descansar y recargar energías.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, demuestra tu afecto, no pierdas un instante para hacerlo, dando y recibiendo amor. Piensa y dale otra oportunidad al amor, ser feliz será una de tus metas. Busca el apoyo de amigos y seres queridos si necesitas ayuda. También es importante que cuides tu salud emocional y te tomes el tiempo para relajarte y recargar energías.

Horóscopo hoy Acuario 21 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, en este momento no estás logrando la estabilidad y el equilibrio que tanto has deseado, es hora de tener una seria conversación con tu pareja para mejorar la relación. Haz ejercicio físico suave como caminar o yoga para liberar tensiones y mantén una dieta equilibrada para mantener tu cuerpo sano. Ten seguridad en lo que quieres hacer.

Horóscopo hoy Piscis 21 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, invierte esos ingresos extra en algo que te genere ganancias a mediano plazo, serán muy útiles en los momentos difíciles. Contacto con sanadores espirituales por dolores repentinos. Si estás soltero, este es un buen momento para tomarte un tiempo y reflexionar sobre lo que buscas en una relación. Controla las grasas y los azúcares.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 19 al 25 de junio

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 19 al 25 de junio

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO