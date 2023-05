Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 21 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, éxito en planes de gran alcance. Tu miedo a construir relaciones sólidas y estables te está alejando de excelentes personas. Inicia un romance con una persona que habías conocido en el pasado y nunca te imaginaste que pasaría. Tu familia te necesita alegre y tranquilo, mantén la calma ante las adversidades. Reuniones y celebraciones alegrías.

Horóscopo hoy Tauro 21 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no te aflijas por lo que no has logrado aún. En este momento un miembro de tu familia requiere de tu apoyo para poder cubrir algunos gastos, está en tus manos poder ayudarle. Alcanzas el éxito en una empresa. Alguien tratará de confundirte, no dejes que manipulen tus emociones, se fuerte y enfrenta lo que ha de venir.

Horóscopo hoy Géminis 21 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, un familiar o amistad necesita urgente un apoyo tuyo, podrás ayudarlo, pero limitadamente. Te dan un regalo que valorarás muchísimo. Escucha a esa persona que te ama. Sientes que no te entienden cuando expresas alguna molestia en la familia, conversa y lleguen a acuerdos favorables. Ten Fe, todo lo malo pasará.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, alguien organiza una parte de tu vida y dejas la rutina. No hagas nada apresurado para que todo te salga bien. Te esforzaste y lo lograste. Tu vida da un giro. Hoy pondrás orden en tus cosas. Te entregan un documento para que lo leas cuidadosamente, no firmes nada sin antes no estar seguro. Este día usar ropa de color blanco, mejorará la salud.

Horóscopo hoy Leo 21 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, ten fe. A la gente invasora, mejor no tratarla con familiaridad. Aunque sientas que estas en un callejón sin salida, sigue luchando y encontrarás la salida. Mantente firme en tus decisiones. Deja de dudar y aprovecha tus condiciones para desplegar tu don artístico en ese proyecto que podrás disfrutar. Te sorprenderá de los resultados.

Horóscopo hoy Virgo 21 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, tienes las herramientas y los recursos para lograr lo que tienes en mente, así que no hay excusas. No actúes por impulso y no te quejes por lo que no has podido culminar. Te entregan un documento para que lo leas cuidadosamente, no firmes nada sin antes no estar seguro. Este día usar ropa de color blanco, mejorará la salud.

Horóscopo hoy Libra 21 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, la dulzura no da resultado, sino que se debe mostrar cortante. No busques en cualquier persona llenar un vacío que ha dejado una persona del pasado. Cambia tu rutina. Te alejas de un lugar que no te gusta. Estarás indeciso en una decisión importante que has de tomar, sé racional y medita bien lo que has de hacer.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, cuídate de personas que te hacen dos caras. Necesitas recobrar fuerzas perdidas, sé positivo. Ayuda a un familiar. No creas en todo lo que por fuera se vea bonito. Una nueva oportunidad te alegra. Priorizarás lo sentimental. Tendrás una conversación sincera y muy determinante con un familiar. Atento con compras innecesarias, no mal gastes tu dinero.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, tendrás una premonición, déjate llevar por tu sexto sentido. Te darás cuenta de lo mucho que te gusta una persona, trataras de llamar su atención. Se concreta un negocio Se prudente. Deja a un lado los prejuicios y los miedos, esto no es más que inseguridad. Abre tu corazón sin buscar que cumpla algunos requisitos.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, emprende con confianza un proyecto que te dará en el futuro grandes ganancias. Toma descansos regulares en la programación de tu día, el trabajar corrido no te hace más productivo. Tu familia te necesita, préstales atención. Sal de esa zona de confort y no te cierres a encontrar un solo prototipo de persona, te enamorarás de quien menos esperabas.

Horóscopo hoy Acuario 21 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, vendrá a tu vida la bendición que tanto has esperado, tu perseverancia tendrá buenos resultados y vivirás al máximo esta felicidad con tu familia. Se fortalece una unión sentimental. Alguien te encantará y te sentirás feliz. La dulzura no da resultado, sino que se debe mostrar cortante. Pasión, buena energía mental y física.

Horóscopo hoy Piscis 21 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, busca rutinas que te llenen de energía y aliméntate mejor. Si no lo haces podría afectar de manera negativa tu economía. Si te afecta la presencia de alguien en tu casa, convérsalo y encuentra la solución. Debes poner cada cosa en su lugar. Si no fuera por la distancia sabes que serían más que amigos.

