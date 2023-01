Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 22 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de enero de 2023

Aries, todo trámite que estés realizando demorará un tiempo más, pero después de una larga espera todo saldrá favorable para ti. Prepárate, ya que hoy recibirás una buena noticia que te alegrará el día devolviéndote una sonrisa a tu rostro. Lo llenará de felicidad. Tu pareja espera más de ti y no debes defraudarla si realmente te interesa mantener esta relación.

Horóscopo hoy Tauro 22 de enero de 2023

Tauro, ser constante te traerá grandes éxitos en todos los aspectos. Mantente firme en tus decisiones y lucha por cada cosa que deseas realizar, por más difícil que esté la situación, tú lo vas a lograr. Tu apoyo será de gran utilidad y la vida te retribuirá con una gran bendición y la satisfacción de haber ayudado a quien tanto lo necesitaba. Dar sin esperar nada a cambio.

Horóscopo hoy Géminis 22 de enero de 2023

Géminis, recibirás gestos de amor con pequeños detalles, sé agradecido. Estarás muy sensible estos días. Tus pautas de comportamiento no pueden ser los amigos que no tienen ataduras sentimentales, es hora de que madures definitivamente. Acudirás a un buen amigo para solucionar los problemas económicos que te agobian.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de enero de 2023

Cáncer, al ayudar a alguien puede que traiga problemas a tu vida, no todos agradecen tus esfuerzos y te sentirás decepcionado. En ocasiones vives en una realidad paralela de pequeños artificios que has forjado para mantener una imagen frente a familia y amigos. Tendrás ocasión de desmoronar alguno de esos artificios y ganar en conexión con la gente.

Horóscopo hoy Leo 22 de enero de 2023

Leo, si trabajas para una empresa o estás subordinado a otras personas de más rango, tus superiores serán capaces de valorar tu buen hacer. Cuidado de meterte en chismes o rumores entre tus amistades o familia, mantente al margen para evitar conflictos. No podrás ser tú el que dirija todo. Déjate guiar por los demás y verás que todo será mejor para ti y los tuyos.

Horóscopo hoy Virgo 22 de enero de 2023

Virgo, necesitas sentir que todo lo tienes bajo control y en tus manos. Aunque en estos días las cosas no salgan como quieres, debes comprender la situación actual y adaptarte a los cambios. Demuestra que tienes un gran corazón, piensa a quien podrías ayudar a salir de un bache y sorprende a esa persona. En el amor, vas a recibir noticias muy positivas.

Horóscopo hoy Libra 22 de enero de 2023

Libra, planes de viaje, mudanza o traslado a otro sitio. Recuperación de tus fuerzas y vitalidad. Visualízate en realización de las cosas que quieres lograr, construye una imagen de tus logros. Ponte las pilas con esos pequeños arreglos que hay que hacer en casa. No todo es tristeza y dolor, debes levantarte y poner de tu parte, lucha por lo que deseas.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de enero de 2023

Escorpio, limita los gastos y reduce las compras al mínimo, y llevarás tus finanzas a buen puerto. Cuidado con lo que preguntas, debes ser discreto. No te sientas culpable por cosas que no lo eres, se aclara el panorama con tu pareja. Amigo llega en forma inesperada y te hablará de una propiedad familiar. Cuidado con quien coquetees, puede que no te dé buenos resultados.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de enero de 2023

Sagitario, el día de hoy te trae una propuesta más dinámica en lo que se refiere al trabajo, aprovecha esta oportunidad. Unas llaves extraviadas que aparecen. Viajes atrasados que se realizan con éxito. Esta semana tendrás mucho movimiento, estate preparado para los cambios. Evita discusiones en la calle con personas desconocidas.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de enero de 2023

Capricornio, trata de esforzarte y cambiar tu actitud, ya que tu exceso de orgullo no te permitirá aceptar las críticas. Hoy te darán un consejo que te beneficiará para tu futuro. Te citan en una reunión para hacerte una propuesta, deberás penarlo bien, utiliza tu intuición. Hombre calvo con un cheque en la mano. No te desanimes, sigue adelante.

Horóscopo hoy Acuario 22 de enero de 2023

Acuario, surgen algunas situaciones confusas en el plano afectivo. Trata de comunicarte con tu familia con serenidad en medio de esta situación difícil. Deberás dejar las cosas que fluyan por si solas, no podrás forzarlas más, si alguien quiere irse de tu vida deberás dejarla ir, vienen grandes cambios para ti y será mejor que los recibas con tranquilidad.

Horóscopo hoy Piscis 22 de enero de 2023

Piscis, las relaciones personales pueden ser tu punto fuerte en la jornada de hoy si consigues acercarte a la persona que te interesa sin asustarla ni resultar inconveniente. Tendrás una relación extraña en tu trabajo, a veces bien, a veces mal. Malestares que se curan rápido. Con amor todo se logra. Ten paciencia. Medita muy bien antes de accionar.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

